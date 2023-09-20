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Тигр разогнал мужчин в бассейне

Тигр разогнал мужчин в бассейне

Автор:
20 сентября 2023 13:11
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Юмор   бассейн   животные   розыгрыш   тигр   
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Владелец тигра решил подшутить над приятелями, делающими совместную фотографию в бассейне. Он выждал момент и выпустил хищную кошку поплавать рядом с ними.

Купание группы мужчин в бассейне закончилось массовым бегством. Один из очевидцев розыгрыша запечатлел возникшую панику.

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Метки: Видео   Юмор   бассейн   животные   розыгрыш   тигр   
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6  комментариев
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5k
Димка Смола/67 Час назад
Да они сами могут съесть бедолагу тигру
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12k
El Niño Полчаса назад
Так себе прикол. Так можно смело воду с фильтрами менять. Хотя… тюлень забавно преодолел силу гравитации!
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22k
Valiko Полчаса назад
Прошу заметить насколько тихо, без паники и даже с определенной сноровкой мужчины покидают опасное место! =))
Требую аналогичное видео с женскими участниками. Лучше с феминистками.
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18k
Alex ASK 52 минуты назад
Потом бассейн чистить не пришлось?
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6k
livaneth 54 минуты назад
Выскакивать на берег, спасаясь от акулы логично. Но вот от тигра лучше как раз в воде отбиваться. На суше он на своих четырех с когтями быстрее догонит.
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9k
The Dude 59 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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