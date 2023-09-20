Тигр разогнал мужчин в бассейне

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Владелец тигра решил подшутить над приятелями, делающими совместную фотографию в бассейне. Он выждал момент и выпустил хищную кошку поплавать рядом с ними.
Купание группы мужчин в бассейне закончилось массовым бегством. Один из очевидцев розыгрыша запечатлел возникшую панику.
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Требую аналогичное видео с женскими участниками. Лучше с феминистками.