Злой сосисочный розыгрыш

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Молодые люди решили подшутить над своим спящим приятелем. Шутники засунули самую обычную сосиску ему в ширинку, а затем вооружились ножницами.
Шутка, которая запомнится надолго.
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Напились как-то Петька с Васильиванычем в усмерть. Васильиваныч отрубился, а Петька ещё в сознании остался. Ну и решил пошутить над товарищем. Взял да и из пластилина ему второе "хозяйство" вылепил и прикрепил. А сам спать лёг.
С утра просыпается и слышит - рыдает Васильиваныч.
Петька подходит и спрашивает:
"Что случилось?"
"Да представляешь, Петька! Я с утра встаю, смотрю - у меня два хозяйства болтаются. Так я одно оторвал, а второе - само отвалилось!"