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Злой сосисочный розыгрыш

Злой сосисочный розыгрыш (1 фото + 1 видео)

Автор:
11 марта 2021 11:42
Сообщество : Юмор
Метки: Реакция   Юмор   видео   курьезы   ножницы   прикол   розыгрыш   сосиска   
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Молодые люди решили подшутить над своим спящим приятелем. Шутники засунули самую обычную сосиску ему в ширинку, а затем вооружились ножницами.

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Метки: Реакция   Юмор   видео   курьезы   ножницы   прикол   розыгрыш   сосиска   
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4  комментария
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33k
AGM 2 часа назад
Сердечки на коленках. В ширинку к нему лазят пока он спит. Ну ну. Шутники.
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21k
Сибиряк 2 часа назад
за кадром
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6k
Влад 2 часа назад
я сам аж вздрогнул...
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11k
Eltiftel 3 часа назад
напомнило анекдот:
Напились как-то Петька с Васильиванычем в усмерть. Васильиваныч отрубился, а Петька ещё в сознании остался. Ну и решил пошутить над товарищем. Взял да и из пластилина ему второе "хозяйство" вылепил и прикрепил. А сам спать лёг.

С утра просыпается и слышит - рыдает Васильиваныч.

Петька подходит и спрашивает:

"Что случилось?"

"Да представляешь, Петька! Я с утра встаю, смотрю - у меня два хозяйства болтаются. Так я одно оторвал, а второе - само отвалилось!"
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