Отара овец забралась на крышу сеновала и не могла спуститься

Мужчина не рискнул подходить к испуганным овцам слишком близко, так как боялся, что они его скинут. Он начал бросать в их сторону разные вещи.

На опубликованных кадрах видно, что одна из овец совершила довольно жёсткую «посадку», но осталась жива. В итоге все овцы благополучно спустились, никто из них серьезно не пострадал.