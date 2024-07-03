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Отара овец забралась на крышу сеновала и не могла спуститься

Отара овец забралась на крышу сеновала и не могла спуститься

Автор:
03 июля 2024 08:27
Сообщество : Животные
Метки: Омск   животные   крыша   овца   овцы   отара   стадо   
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В Омской области пришлось спасать овец, которые забрались на крышу сеновала и не могли самостоятельно спуститься. Овечек потерял житель села Южное. В ходе поисков животных обнаружили у соседей. Одному из мужчин (предположительно хозяину) пришлось подняться на крышу.

Мужчина не рискнул подходить к испуганным овцам слишком близко, так как боялся, что они его скинут. Он начал бросать в их сторону разные вещи.

На опубликованных кадрах видно, что одна из овец совершила довольно жёсткую «посадку», но осталась жива. В итоге все овцы благополучно спустились, никто из них серьезно не пострадал.

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Метки: Омск   животные   крыша   овца   овцы   отара   стадо   
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Viktor 2 часа назад
А как они умудрились!?
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Forestdude
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3767 постов (3677 в горячем)

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