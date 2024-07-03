Отара овец забралась на крышу сеновала и не могла спуститься

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В Омской области пришлось спасать овец, которые забрались на крышу сеновала и не могли самостоятельно спуститься. Овечек потерял житель села Южное. В ходе поисков животных обнаружили у соседей. Одному из мужчин (предположительно хозяину) пришлось подняться на крышу.
Мужчина не рискнул подходить к испуганным овцам слишком близко, так как боялся, что они его скинут. Он начал бросать в их сторону разные вещи.
На опубликованных кадрах видно, что одна из овец совершила довольно жёсткую «посадку», но осталась жива. В итоге все овцы благополучно спустились, никто из них серьезно не пострадал.
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