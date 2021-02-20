Простой и работящий русский парень: Кузнец Иван рассказал блогерам об уважении к рабочему классу

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Но парень заметил, что в комментариях именно под такими видео, где представлены будни и жизнь рабочего класса в России, появляется множество негативных комментариев от различных современных блогеров, в которых высказывается всяческое неуважение к трудовым профессиям, работе на заводе и жизни таких простых работяг как Иван.Парня это искренне возмутило, как и любого нормального человека, и он решил записать для таких «блогеров» специальное видео под названием «Накипело». В своём видеоролике парень рассказывает, что без труда обычных работяг, без рабочего класса, ничего в стране не будет работать, например то оборудование, на котором работают сами блогеры, и которе собирается на заводах обычными и простыми рабочими.Кузнец Иван рассказал, что именно металлурги куют узлы и агрегаты для российских танков, подлодок и других видов российского вооружения, которое охраняет покой нашей страны, в том числе и таких блогеров, которые пишут неуважительные комментарии о рабочем классе.Видеоролик парня произвёл большое впечатление в соцсетях. Подавляющее большинство пользователей соцсетей поддерживают парня. Видео разошлось не только в соцсетях, но и в СМИ, а кузнец Иван стал за сегодняшний день известным. С ним уже вышли на связь представители многих СМИ, которые начали обращаться к нему за комментариями по поводу его видео.Редакция Tochka Zрения также безапелляционно поддерживает устремление кузнеца Ивана по популяризации рабочего класса и приветствует его видеоролик с обращением к современным блогерам. В нашей стране рабочий класс всегда был самой уважаемой прослойкой общества. Все рабочие профессии и специальности, исторически, в нашей стране были всегда в почёте, таких людей всегда уважали. И так должно быть и впредь. Наша страна — это страна рабочего класса, по большей части, и рабочий класс здесь хозяин.Ну а безмозглых людей, их всегда было много, с появлением разных технологий, многие эти безмозглые люди, не умеющие ничего делать, производить и работать, не умеющие даже нормально мыслить и соображать, стали мнить себя блогерами и нашли применение своему безделью.фото: скриншот ,видео: @ivan_vysochanskiy ,текст: Александр Точка