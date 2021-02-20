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Простой и работящий русский парень: Кузнец Иван рассказал блогерам об уважении к рабочему классу

Простой и работящий русский парень: Кузнец Иван рассказал блогерам об уважении к рабочему классу (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 февраля 2021 17:36
Сообщество : Сетевое издание Tochka Zрения
Метки: блогеры   видео о рабочем классе   кузнец иван о блогерах   новости   обусждение   общество   работяга   соцсети   
943
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Простой русский парень по имени Иван, который работает кузнецом на металлургическом заводе и является представителем классического рабочего класса, рассказал современным блогерам, что именно от рабочего класса и зависит существование страны, общества, а также самих блогеров.

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Метки: блогеры   видео о рабочем классе   кузнец иван о блогерах   новости   обусждение   общество   работяга   соцсети   
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46  комментариев
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30k
Alex 3 часа назад
Все верно, те пид*сы, которые своими руками только жопы себе подтирают, даже представить себе не могут, что будет, если закроются заводы.
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7k
Izrin Maria 13 минут назад
В чём разница между этим парнем и мною? Ну, кроме возраста?
В том, что я его делу выучусь в овершенстве! месяца за три.
А он моему - лет за пять, если приложит старания, и если мозгов хватит.
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40
varyag Izrin Maria 2 минуты назад
А какое это дело? Интересно очень
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12k
Роман 16 минут назад
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30k
Минчанин Полчаса назад
Забавно. Это видео иллюстрирует не толкьо сегодняшнюю ситуацию, но и ситуацию столетней давности.
Очень хорошо иллюстрирует.

Тогда не было "коучеров и блогеров", но были свои "аристократы" и "бизнесмены", не маравшиеся в "грязной работе". Поглядывающие на рабочих свысока. Как на недолюдей, которые "не добились ничего в жизни".
Помним, к чему это привело?
К тому, что страну кровью залили. И смели всю эту плесень к чертям собачьим.
Потому что у любого человека есть своя гордость, своё самоуважение. И своё право быть человеком и заниматься тем, к чему у него лежит душа.
К сожалению, опыт столетней давности не пошёл впрок. И опять повылезала всякая плесень, которая делит людей по сортам.
Но - не помнить уроки истории бывает очень опасно.

Ни коучеры и блогеры, ни малый и средний бизнес основанный на продаже и перепродаже, ни туризм не обеспечивают благосостояние страны и его граждан. Всё это - пыль, которая сметается очередным кризисом. Или эпидемией.

Парень прав: только производство материальных вещей этим самым рабочим классом - это залог благосостояния и стабильности страны.
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323
Вадим 45 минут назад
Ну умница парень! Всё правильно сказал! Респект!
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38k
Андрей Бертон 51 минуту назад
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35k
dima423 Час назад
Времена меняются, то что раньше делалось руками людей, теперь делается машинами, роботами, компьютерами...а скоро и ИИ) Я лично не призываю кого то унижать или оскорблять, то что человек работает на заводе или вообще руками не делает его хуже или лучше того кто занимается бизнесов, наукой, искусством, спортом, шоу бизнесом и тд... для меня человека характеризуют другие качества...а говно может быть и среди работях и среди олигархов, так же как и хорошие люди) Как по мне так героями (самыми важными людьми) 20 века были как раз работяги, а герои 21 века это ученые, программисты, и так же те кто занимается сферой развлечения)
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29k
Юр21 dima423 42 минуты назад
Да-да, на тех кто занимается сферой развлечения вообще мир стоит! Особенно чётко это доказал кризис связанный с нынешним вирусом... Ребятки, вы красиво и вкусно живёте до тех пор пока из кранов течёт вода и в розетке есть электричество, пока в магазины завозят продукты и чистят от снега дороги. Стоит закончится электричеству в розетке и ваш программист нихера стоить не будет, а про скоморохов я вообще не говорю, смотреть на скоморохов можно только на сытое пузо, а вот если тебе придётся за хлебом но сугробам на лыжах писдовать километров десять - я гарантирую жизненные приоритеты у тебя здорово сместятся и водитель бульдозера расчистивший тебе дорогу будет гораздно дороже всех актёров и учёных. Люди занимающиеся производством - это база без которой не будет ни программистов, ни учёных, ни Бузовой.
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35k
dima423 Юр21 Полчаса назад
Ну будущее за ними... скоро работать людям не нужно будет... То что люди не будут работать вообще, это уже вопрос десятилетий... Останется только наука, творчество, сфера услуг, управленцы-чиновники, сфера развлечений, ну и военные-безопасники... не будет рабочих, водителей, охранников, курьеров, грузчиков, строителей, разных там мойщиков-заправщиков, меньше будет офисных сотрудников, госслужащих, всяких клерков, бухгалтеров и тд
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29k
Юр21 dima423 14 минут назад
Вот когда не нужно будет работать, вот тогда и будем говорить, а пока, лет сто ближайших, никуда без работяги не денешься.
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20k
Валерий Юр21 5 минут назад
А скоморохи, это НЗ на случай, если бульдозер дорогу не расчистит.
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29k
Юр21 Валерий Полминуты назад
Видишь ли, как НЗ скоморох осенний хорош, за лето они жирок нагуливают, а ближе к концу зимы скоморох сильно тощает, жестковатый становится, сильно отбивать надо перед употреблением.
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12k
sssss3 Час назад
надо же, правда пробилась в Инет, сквозь вопли Навальнят и миллиарды жоп
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57k
Опиум для народа sssss3 58 минут назад
Вот только его слова относятся и к "бучим манагерам и чинушам. Мусоров разнообразных опять же кормить надо. Один с сошкой-семеро с ложкой.
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9k
Александр 2 часа назад
Всё парень правильно говорит, но всё это метание бисера свиньям. Они всё равно не поймут. Просто игнорировать их писанину и всё.
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6k
Administrator 2 часа назад
как это не печально
для нашего самоощущения но..

Ссылка www.youtube.com
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9k
Александр Administrator 55 минут назад
Ага, не заводами славится, но при этом потребляет треть всех ресурсов добываемых в мире.
Ведущая экономика США производит главный продукт, доллары.
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6k
Administrator Александр 51 минуту назад
Про то и речь
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29k
Юр21 Administrator 40 минут назад
Да-да, все заводы мира как раз сконцентрированы в США!
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6k
Administrator Полчаса назад
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6k
Administrator Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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7k
Перст Указующий 2 часа назад
он теперь тоже блогер
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5k
Дельфин Красивый 2 часа назад
видео не смотрел, но парня поддерживаю. нельзя стать сильным и независимым не имея промышленности
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1k
Дмитрий 2 часа назад
Прав ты Ваня! 100500 раз прав. Давно перестало быть престижно работать на заводе.
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57k
Опиум для народа Перст Указующий 42 минуты назад
Лишним-это ты правильно заметил. Если весь мир едой будет обеспечивать одна Нормандия, а товарами - Китай,
то удавиться к "беням со стыда. Тогда стоит оставить в мире только две НОРМАЛЬНЫЕ страны-Нормандию и Китай. Лишних-в расход.
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7k
Перст Указующий Опиум для народа 36 минут назад
так это по-вашему все эти лицедеи, блогеры, стримеры - "лишние люди", не участвующие в производстве "прибавочного продукта". Ответа на вопрос я и не ожидал, спасибо за попытку.
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57k
Опиум для народа Перст Указующий Полчаса назад
В принципе-да,лишние. Не лишние,это к примеру,те,кто будет нужен и без кого не обойтись после какого-нито катаклизма или апокалипсиса. А песенки спеть и поп"здеть-это мы сами как-нито споём.
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1k
Дмитрий Перст Указующий 14 минут назад
Давай попробую: Во первых- "лишними" ты их сам назвал. Во вторых речь не идет "о всем мире", а всего лишь о том, что в реальности все вещи, которыми мы пользуемся в быту, произведены на заводах и фабриках. Но! Все плюшки в этом мире получают не люди "производящие все плюшки", а, так называемая когорта, из "развлекательной массовки" получающая в ЭТОМ мире все эти самые "плюшки"! Или ты не согласен? Распределения благ и затрат в нашем мире не справедливо. Какое то чмо(и не боюсь совсем этого слова в употреблении этого человека) получает миллионы и тратит миллионы, в то время, как человек с фабрик и заводов тянет от зарплаты до зарплаты. Справедливо? Нет.
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7k
Izrin Maria Опиум для народа 3 минуты назад
За вывезенные из Германии в 1946 году в качетве репарации. Не поверите, но они ещё работают.
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33
Popson 3 часа назад
Увы, современная цивилизация рождает очень много всякой пены, но это однодневки !!! А держится именно на таких парнях !!! Респект Ивану !!!
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529
Serg Dex 3 часа назад
Блогеры согласились и на Иване ещё и зароботали.
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39k
doker 3 часа назад
Не ходите, люди, на завод.

Вас "миллионы" за воротами стоят. Поэтому платить нам, работающим на заводе, не желает хозяин.
А если вам расскажут, что можно рабочему зарабатывать по 60 тыщ, знайте - проходную будете переползать, чтобы дома только переночевать.
Текучка на заводах офигенная, но ещё остались те, кто не попал в эту "пирамиду", вот когда они закончатся, а это скоро... Тогда можно думать о популяризации рабочих специальностей.
Идите, люди в пожарные или полицию. Или сторожами-охранниками.
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2k
Мефодий doker 3 часа назад
ну чо так сразу то? кроме тяжмаша есть ещё направлений.
Надысь был в Зелике в командировке - прошел по заводу, сук, ни одного пустующего цеха: Мебельный, малярный, автосервис, пайка плат, производство светильников светодиодных, производство дорожных знаков, керамической плитки и режимный спец.цех - с росгвардейцами у дверей.
вроде наши все работают - китайцев не встретил...
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7k
Izrin Maria Мефодий 5 минут назад
Старик Форд, который "машина может быть любого цвета, если она чёрная", так рассчитывал зарплату конвейерного рабочего: содержание семьи + домик + автомобить + медицинская страховка + сбережения на старость.
А за те деньги, кторые платят в провинции простым работягам - уже и в Китае не станут работать - на еду и коммуналку хватает, а уже детей без зарплаты супруги не поднять.
Где жильё? Где образование детям? Где медицина?
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−2
Fedya Rasko 3 часа назад
Да им насрать, они же как бабочки однодневки - пришёл, пожрал, посмеялся, получил люлей, затух! следующий пришёл.. они как ну, как дрозофилы! Посмотрите на эту инстасуку, которая об людей ноги вытирает
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10k
Taximaxi 3 часа назад
Эта работа всяческих западных коучеров-хйоучеров,приезжающих учить нас тому,что работать ,это позор. Хотя у них дома любая профессия ,любое занятие человека ,только не сидение на пособии-почётно. Перед выступлениями этих хйоучеров личностного роста ,необходимо запускать соцрекламу;-Дураки необучаемы,но сука -платежеспособны!
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1k
max 3 часа назад
Тронуло!!!
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