Простой и работящий русский парень: Кузнец Иван рассказал блогерам об уважении к рабочему классу

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Простой русский парень по имени Иван, который работает кузнецом на металлургическом заводе и является представителем классического рабочего класса, рассказал современным блогерам, что именно от рабочего класса и зависит существование страны, общества, а также самих блогеров.
Кузнец Иван является не только представителем рабочего класса, но и, если так можно выразиться — блогером от рабочего класса. Он выкладывал в соцсети различные юмористические видео, в частности о своей нелёгкой работе и трудовых буднях на металлургическом заводе.
Но парень заметил, что в комментариях именно под такими видео, где представлены будни и жизнь рабочего класса в России, появляется множество негативных комментариев от различных современных блогеров, в которых высказывается всяческое неуважение к трудовым профессиям, работе на заводе и жизни таких простых работяг как Иван.
Парня это искренне возмутило, как и любого нормального человека, и он решил записать для таких «блогеров» специальное видео под названием «Накипело». В своём видеоролике парень рассказывает, что без труда обычных работяг, без рабочего класса, ничего в стране не будет работать, например то оборудование, на котором работают сами блогеры, и которе собирается на заводах обычными и простыми рабочими.
Кузнец Иван рассказал, что именно металлурги куют узлы и агрегаты для российских танков, подлодок и других видов российского вооружения, которое охраняет покой нашей страны, в том числе и таких блогеров, которые пишут неуважительные комментарии о рабочем классе.
Видеоролик парня произвёл большое впечатление в соцсетях. Подавляющее большинство пользователей соцсетей поддерживают парня. Видео разошлось не только в соцсетях, но и в СМИ, а кузнец Иван стал за сегодняшний день известным. С ним уже вышли на связь представители многих СМИ, которые начали обращаться к нему за комментариями по поводу его видео.
Редакция Tochka Zрения также безапелляционно поддерживает устремление кузнеца Ивана по популяризации рабочего класса и приветствует его видеоролик с обращением к современным блогерам. В нашей стране рабочий класс всегда был самой уважаемой прослойкой общества. Все рабочие профессии и специальности, исторически, в нашей стране были всегда в почёте, таких людей всегда уважали. И так должно быть и впредь. Наша страна — это страна рабочего класса, по большей части, и рабочий класс здесь хозяин.
Ну а безмозглых людей, их всегда было много, с появлением разных технологий, многие эти безмозглые люди, не умеющие ничего делать, производить и работать, не умеющие даже нормально мыслить и соображать, стали мнить себя блогерами и нашли применение своему безделью.
фото: скриншот ,видео: @ivan_vysochanskiy ,текст: Александр Точка
Парня это искренне возмутило, как и любого нормального человека, и он решил записать для таких «блогеров» специальное видео под названием «Накипело». В своём видеоролике парень рассказывает, что без труда обычных работяг, без рабочего класса, ничего в стране не будет работать, например то оборудование, на котором работают сами блогеры, и которе собирается на заводах обычными и простыми рабочими.
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Кузнец Иван рассказал, что именно металлурги куют узлы и агрегаты для российских танков, подлодок и других видов российского вооружения, которое охраняет покой нашей страны, в том числе и таких блогеров, которые пишут неуважительные комментарии о рабочем классе.
Видеоролик парня произвёл большое впечатление в соцсетях. Подавляющее большинство пользователей соцсетей поддерживают парня. Видео разошлось не только в соцсетях, но и в СМИ, а кузнец Иван стал за сегодняшний день известным. С ним уже вышли на связь представители многих СМИ, которые начали обращаться к нему за комментариями по поводу его видео.
Редакция Tochka Zрения также безапелляционно поддерживает устремление кузнеца Ивана по популяризации рабочего класса и приветствует его видеоролик с обращением к современным блогерам. В нашей стране рабочий класс всегда был самой уважаемой прослойкой общества. Все рабочие профессии и специальности, исторически, в нашей стране были всегда в почёте, таких людей всегда уважали. И так должно быть и впредь. Наша страна — это страна рабочего класса, по большей части, и рабочий класс здесь хозяин.
Ну а безмозглых людей, их всегда было много, с появлением разных технологий, многие эти безмозглые люди, не умеющие ничего делать, производить и работать, не умеющие даже нормально мыслить и соображать, стали мнить себя блогерами и нашли применение своему безделью.
фото: скриншот ,видео: @ivan_vysochanskiy ,текст: Александр Точка
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Метки: блогеры видео о рабочем классе кузнец иван о блогерах новости обусждение общество работяга соцсети
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В том, что я его делу выучусь в овершенстве! месяца за три.
А он моему - лет за пять, если приложит старания, и если мозгов хватит.
Очень хорошо иллюстрирует.
Тогда не было "коучеров и блогеров", но были свои "аристократы" и "бизнесмены", не маравшиеся в "грязной работе". Поглядывающие на рабочих свысока. Как на недолюдей, которые "не добились ничего в жизни".
Помним, к чему это привело?
К тому, что страну кровью залили. И смели всю эту плесень к чертям собачьим.
Потому что у любого человека есть своя гордость, своё самоуважение. И своё право быть человеком и заниматься тем, к чему у него лежит душа.
К сожалению, опыт столетней давности не пошёл впрок. И опять повылезала всякая плесень, которая делит людей по сортам.
Но - не помнить уроки истории бывает очень опасно.
Ни коучеры и блогеры, ни малый и средний бизнес основанный на продаже и перепродаже, ни туризм не обеспечивают благосостояние страны и его граждан. Всё это - пыль, которая сметается очередным кризисом. Или эпидемией.
Парень прав: только производство материальных вещей этим самым рабочим классом - это залог благосостояния и стабильности страны.
для нашего самоощущения но..
Ведущая экономика США производит главный продукт, доллары.
то удавиться к "беням со стыда. Тогда стоит оставить в мире только две НОРМАЛЬНЫЕ страны-Нормандию и Китай. Лишних-в расход.
Вас "миллионы" за воротами стоят. Поэтому платить нам, работающим на заводе, не желает хозяин.
А если вам расскажут, что можно рабочему зарабатывать по 60 тыщ, знайте - проходную будете переползать, чтобы дома только переночевать.
Текучка на заводах офигенная, но ещё остались те, кто не попал в эту "пирамиду", вот когда они закончатся, а это скоро... Тогда можно думать о популяризации рабочих специальностей.
Идите, люди в пожарные или полицию. Или сторожами-охранниками.
Надысь был в Зелике в командировке - прошел по заводу, сук, ни одного пустующего цеха: Мебельный, малярный, автосервис, пайка плат, производство светильников светодиодных, производство дорожных знаков, керамической плитки и режимный спец.цех - с росгвардейцами у дверей.
вроде наши все работают - китайцев не встретил...
А за те деньги, кторые платят в провинции простым работягам - уже и в Китае не станут работать - на еду и коммуналку хватает, а уже детей без зарплаты супруги не поднять.
Где жильё? Где образование детям? Где медицина?