На взвешивание становись!

Сотрудница зоопарка города Сент-Луис, США, продемонстрировала взвешивание пингвинов. Оказывается, что птицы во время этого процесса во многом похожи на маленьких детей. Они спорят со старшими и капризничают.
Многие люди кричат точно так же, когда встают на весы весной.
Источник:
Ссылки по теме:
- Песня группы Led Zeppelin в исполнении попугая
- Женщина угостила белку-шахтера орешками
- Если бы Мэрилин Монро родилась совой
- Петух встречает любимую хозяйку со школьного автобуса
- Какие-то странные в вашем саду синицы
34
Понравилось34
Новости партнёров
Загрузка...