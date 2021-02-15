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На взвешивание становись!

На взвешивание становись! (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 февраля 2021 09:05
Сообщество : Животные
Метки: взвешивание   видео   животные   милота   пингвин   прикол   птицы   
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Сотрудница зоопарка города Сент-Луис, США, продемонстрировала взвешивание пингвинов. Оказывается, что птицы во время этого процесса во многом похожи на маленьких детей. Они спорят со старшими и капризничают.

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Метки: взвешивание   видео   животные   милота   пингвин   прикол   птицы   
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ALEX Час назад
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Семен 6 минут назад
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