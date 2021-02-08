Цыгане достали военных медиков - ответка быстро прилетела

Прежде чем я начну вам рассказывать эту историю, надо объяснить как работает пресловутое "цыганское проклятье". Работает оно на невежестве и мнительности. Если проклятому на суеверия пофигу, его хоть проклинай-хоть не проклинай.



А вот если человек необразованный и суеверный, то он начинает думать об этом и каждую мелкую неприятность, которую забыл бы через пять минут, относить на счет проклятья. Накручивая себя таким образом, он доходит до того, что в ряде случаев начинает натурально портиться здоровье.



В медицине есть похожий по действию "эффект плацебо", когда человек получая вещество с нулевым эффектом, но считая, что принимает либо лекарство, либо яд, просто за счет самовнушения может вылечится, или соответственно, двинуть кони.



Итак: как известно, цыгане, как и все попрошайки очень любят лечебные учреждения, ибо больной и несчастный человек легче поддается внушению и манипуляциям. Гарнизонный госпиталь не стал исключением. Они ошивались у ограды, тусили на автостоянке с утра до ночи. Бывало и ночью шараехались.



Сперва их гоняли. Но по хорошему эта публика не понимает.



Терпение у Нач. Госпиталя лопнуло после того, как мелкий цыганенок попытался стянуть у него из машины портфель, а после выдачи воспитательного пендаля мерзавцу, толпа цыганок его обматюкала, оборала, прокляла, а самое мерзкое - кто-то из них плюнул на чистый халат.



И Нач. Госпиталя, отдавая оскверненный халат на дезинфекцию, решил выйти на тропу войны, показав заблудшим всю мощь современной военной, и вообще медицины. План был составлен за рюмочкой спирта с Психотерапевтом, который предложил использовать против цыган их же оружие.



Сперва цыганской ватаге пригрозили, что если они не свалят, то их как крыс вытравят к чертям, благо в военных закромах есть чем.



Угрозам те ожидаемо не вняли, поэтому в один прекрасный день, к цыганам вышли два санитара в ОЗК, противогазах и с распылителями для дезактивации-дегазации местности, и с душой окатили грязную златозубую толпу в принципе безвредным, но весьма вонючим дезраствором.



Цыгане с воем и причитаниями скрылись в точку на горизонте, и больше не показывались. Выждав для верности недельку, Нач. Госпиталя уже решил праздновать победу, но тут неожиданно на столе зазвонил телефон. То был коллега из обычного, гражданского госпиталя, с вопросом: "Вы там че, армейцы, совсем что ли аху?.."



- Что такое?



- Да к нам тут толпа цыган ломится - предлагает любые деньги, лишь бы мы спасли их от той дряни, которой вы их траванули.



- Ой, коллега, да вы что - обычный дезраствор, - отмахнулся Нач. Госпиталя, - Даже концентрация детская. Им младенцам попки подмывать можно. Расчет был на мнительность и эффект плацебо. Так что поставьте им клизму поядреней, скажите,что исцелили, и пусть идут себе с богом.



- Эх батенька... - донесся вздох из трубки, - Недооценили вы их мнительность. Четыре трупа, девять человек в реанимации, а выкидыши мы даже не считаем уже. У многих кожные покровы... кхм... угревая сыпь, в общем, у кого на лице у кого по всему телу...



- У меня есть предложение, что от последствий "химатаки" они начали неистово лечить друг друга своей народной "медициной" и залечили во славу божеству Кхерам... Тёрли каким-нибудь стиральным порошком с кипятком ожесточённо, попутно магические ритуалы проводя - вот и покрылось...



Для тех кто интересуется, что же было дальше: да ничего. Нач Госпиталя отбрехался, сказав что проводили дезинфекцию территории, а цыгане под раздачу вообще не попали, и просто возводят напраслину на уважаемого человека. Коллеги его не сдали. Массовый падеж цыган списали на эпидемию, ставшую следствием антисанитарных условий и отсутствия прививок.



А цыгане после этого обходили госпиталь стороной, ибо нихрена не поверили, что это был просто дезраствор. Врачи, особенно военные, они ж такие - им только дай кого нибудь умучать.



И вообще, кажется, это на них чистота так подействовала. Ну не обитают они в чистой среде.