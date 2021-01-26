Русские асы оказались американцам не по зубам, во всех смыслах

Наша история началась в далеком августе 92 года, когда американцы решили, что пора показать русским, кто в небе хозяин и чьи летчики самые-самые. Поэтому, не долго думая, они пригласили к себе в гости наших асов провести пару-тройку учебных боев. Мол, прилетайте, устроим воздушные баталии, посмотрим кто кого. Конечно, официально это было упаковано в дружескую обертку, типа теперь холодная война закончилась, поэтому будем дружить странами и даже летчиками. Но по факту все оказалось несколько иначе.



Отказываться от такой возможности - верх глупости. Да и нашим летчикам хотелось проверить - так ли уж хороши американцы в небе, как хвастались в последнее время.



С нашей стороны решили отправить полковника Александра Хаpчевского и его ведомого, майора Георгия Каpабасова. После согласования всех формальностей, летчики стали готовиться к путешествию в чужую страну. Им предстоял непростой перелет на своих машинах.



Вот как об этом тогда писали СМИ:



"На авиабазу Лэнгли (штат Виpджиния) ВВС США, вскоре, с дружеским визитом прилетят военные из Липецкого центpа боевого применения и переучивания летного состава ВВС. Они пpилетят на восточное побережье США по севеpной тpассе, чеpез Чyкоткy и Аляскy, на двyх yчебно-боевых двyхместных истpебителях Сy-27УБ в сопровождении военно-транспортного Ил-76. Это будет пеpвый визит подобного pода: раньше в Амеpикy напpавлялись лишь испытатели высшего класса на специально подготовленных машинах. Но, на этот pаз прибудут "стpоевики" полковник Хаpчевский и майор Каpабасов".



Самое интересно - наши летчики действительно считали, что визит будет дружеским и встречать их американцы будут тепло. Однако, все началось еще в небе. На подлете к США их встретили американские истребители с боевыми ракетами, которые они конечно же показали - не так, обычно, встречают гостей.

Во время всего перелета наши летчики тренировались при каждой возможности, выполняли маневры, проводили учебные воздушные бои друг с другом, пока не добрались до США. И не только потому что не хотели ударить в грязь лицом.



По всей информации, которая у них имелась, в том числе и с подачи американской стороны, истребители завоевания превосходства F-15 и F-16 уделывали Су-27 по всем параметрам. Поэтому к моменту учебных боев летчики хотели быть максимально готовыми к любым непредвиденным обстоятельствам. В том числе и к тому что (даже если у них вроде как нет шансов выйти победителями из схватки) американские асы могут допустить ошибку - а значит их можно будет победить.



Позже выяснится, что данные по истребителям США предоставленные американцами были искажены и не совсем соответствовали действительности. Почему американцы не предоставили верную информацию? Видимо рассчитывали устрашить наших летчиков, заставить нервничать. Ведь любой пилот знает - если теряешь в воздушном бою хладнокровие, шанс на победу стремится к нулю.



После череды перелетов Александр и Георгий оказались на авиабазе Лэнгли. Встретили их весьма прохладно. Когда наши летчики сказали, мол, давайте не будем тянуть кота за яйца, а сразу перейдем к делу, американцы такие: "Не-не-не... Пока никак. Над аэродромом нельзя летать, только по особому разрешению, придется подождать". И давай мариновать Александра с Георгием, попутно раздумывая, как бы еще сильнее устрашить да напугать русских асов. Ну и не придумали ничего лучше как на третий день ожидания выпустить в небо F-15, чтобы русские посмотрели, прониклись.



Что американский истребитель показал высший пилотаж на малых высотах - тут наши летчики были солидарны. Но это было, пожалуй, самой большой ошибкой американцев. Вместо того чтобы расстроиться и уныло выдохнуть: "Они нас порвут" - Александр и Георгий проанализировали действия американского аса и разработали тактику ведения боя против истребителей США.



Видимо, наконец, решив, что русские все поняли и готовы проиграть, американцы организовали, так называемое, "совместное маневрирование" в акватории Атлантического океана.



Для этого была выделена воздушная зона у побережья США в эшелоне высот 2,5-8,5 км. В зону пилотирования были направлены двухместный Су-27УБ (в передней кабине российский летчик, в задней американский командир этой авиабазы), F-15D (американский летчик в передней кабине и российский военно-воздушный атташе, тоже летчик, выполнявший роль переводчика - в задней) и двухместный F-15D в качестве самолета сопровождения и наблюдения, в задней кабине которого находился фотограф. Всего между русскими и американскими летчиками было проведено 8 боев - 4 боя провел Александр и столько же Георгий. Попробуйте угадать, кто выиграл и с каким счетом?



Условия были типовыми для ближнего воздушного боя: атака со стороны задней полусферы (ЗПС) и попытка удержаться "на хвосте" противника, который, в свою очередь, пытается сорвать атаку и сам зайти в ЗПС атакующего. В первом "раунде" роль цели выполнял F-15D, который подвергался атаке Су-27УБ. В дальнейшем предполагалось поменяться местами. Для американского "орла" задача "стряхнуть" с хвоста российский истребитель оказалась невыполнимой. Зато "двадцать седьмой" держал противника в прицеле без особых усилий.



Перемена мест еще больше увеличила разрыв в результатах. Атакуемый американцем Су-27УБ с помощью энергичного разворота с набором высоты на полном форсаже оторвался от противника, и после полутора полных разворотов вышел в хвост "пятнадцатому", произведя захват цели.



В одном из боев произошла забавная ситуация, Георгий этим же маневром вышел в хвост F-15, но выяснилось, что это самолет сопровождения F-15D. После этого летчик занялся своим конкретным противником - двухместным F-15D. А тот полностью потерял из виду С/-27УБ и вынужден был запросить самолет сопровождения о местоположении противника. В это время "двадцать седьмой" зашел в хвост F-15D и, оставаясь для того необнаруженным, прочно удерживал его в прицеле, о чем и доложили с самолета сопровождения. Американец повторно пытался оторваться от преследовавшего "двадцать седьмого", но все его попытки оказались бесполезными. Смена летчиков в кабинах "бойцовых" самолетов не внесла неожиданностей в результаты. В общем, из 8 учебных боев американцы не выиграли ни одного.

Зато на земле, в окружении прессы, когда посыпались вопросы: "Ну что, ну как, ну кто победил"? - командир авиабазы Лэнгли сказал: "Примерно на равных". При этом наши летчики стояли рядом и все слышали. Ясное дело они прихренели от подобной наглости. Ну а пресса и собравшийся вокруг люд дивился и охал - оказывается русские тоже могут...

Превосходство отечественной техники и лётного мастерства нашей пары было настолько впечатляющим, что американские «орлы» перестали при встрече на земле улыбаться и подавать руку. Им только и оставалось в бессильной ярости скрипеть зубами, стирая их порошок.

Потом был перелет на родину, где наших летчиков некоторое время сопровождали американцы.

На пути следования истребителей была огромная грозовая туча и нашим летчикам проще было ее облететь сверху, когда они обошли ее и уже спускались, на обоих сушках отказали по 2 двигателя. С высокой вероятностью главная причина - американское топливо, которое не соответствовало тому, которое нужно было заливать в СУ-27, хотя американцы вполне могли заправить машины нужным топливом. Самолеты США прошли низом и было видно как они отрываются от наших истребителей, уходя вперед.



Александр передал сопровождавшим их пилотам на F-15: «Не отходите от нас! Если не сможем запустить двигатели, сообщите спасателям место нашего катапультирования». Лучшие асы США, за день до того проигравшие все воздушные бои нашим пилотам, лишь молча поддали газу.



Внизу – американская пустыня. На сотню километров вокруг – ни живой души. Все потребители электроэнергии, кроме радиостанции, выключены, чтобы не разряжать аккумуляторы. Самолёты скользят в полной тишине, проваливаясь к земле, слышно лишь шипение кислорода в маске.



И тогда Александр, обдумав тупиковую ситуацию, решает рисковать. Даёт команду ведомому: «Жора, заходим в пике, попробуем запуститься. Делай как я!».



Два небесного цвета тяжёлых истребителя, свободно падают к земле, напоминая авиабомбы. Заглохшие турбины нехотя набирают обороты от набегающего потока всё более плотного приземного воздуха, прокачивая из топливопроводов в камеру сгорания гнилое американское топливо. Высота уменьшается быстро и неотвратимо. И если не получится…



Думать об этом времени нет.



От быстрого снижения закладывает уши, лётчики, раскрыв рты, криком и глубокими вдохами пытаются выровнять внутричерепное давление. Иначе барабанные перепонки лопнут к чертям! Друг друга не слышат, — какие тут, к лешему, переговоры?!



И вдруг, ведомый кричит в эфир: «Правый запустился! Выравниваю!»



А Харчевский всё ещё несётся к такому ненавистному сейчас песку пустыни, бешено глядя на датчики работы двигателей...



Взвыла турбина и полковник рванул ручку управления на себя, теряя зрение от навалившейся перегрузки…

Каким-то чудом двигатели сушек запустились и наши летчики смогли догнать американские истребители и благополучно долететь до следующей точки маршрута - авиабазы США. Александр думал что командир авиабазы хотя бы отругает своих пилотов, за то что бросили их в беде, ведь визит-то, вроде как, дружественный. Но реакции не было никакой. От слова совсем.



После, кстати, штатовские "орлы"летчики, которые сопровождали наших подойдя, уже на стоянке, с нагловатой ухмылкой бросили, вне радиоэфира: «Ну что, рашен бёрдс (русские птички)туго вам пришлось? Ладно, радуйтесь тому, что в живых остались». А один добавил, понизив голос: «Обоссались? В следующий раз хуже будет!»… Вот такие дружеские шуточки. Да...



После этого инцидента неприятности для наших летчиков закончились и они благополучно вернулись на Родину. Из-за границы они привезли безоговорочную победу, неприятный осадок от поведения американцев и понимание, что друзьями они русским не будут никогда. Слишком менталитет разный.