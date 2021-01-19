Как русский Генерал отучил Чеченцев красть людей. Генерал Ермолов. Кавказ Чечня

Во времена назначения генерала Ермолова наместником Кавказа произошел случай, поколебавший уверенность чеченцев в выгоде торговли заложниками. По дороге из Хазиюрта в Кизляр был похищен
Друзья прошу прочитать прежде чем кидаться камнями! Это видео моего знакомого ему 38 лет он является участником боевых действий, находясь в горячей точке на Кавказе получил ранение, инвалид и проблемы с голосовыми связками не может говорить поэтому в видео использует голосовой движок синтеза речи! Не судите строго, ни каких плюсиков мне не надо ставить, просто решил помочь ему с продвижением его роликов, давайте вместе его поддержим посмотрев видео и по возможности подпишемся на канал на Ютубе! Давайте будем чуточку добрей!
Заранее вам спасибо и всего наилучшего!!!
Заранее вам спасибо и всего наилучшего!!!
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Метки: Ермолов война на кавказе генерал кавказ чечня
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Эка его расписюнило то.
нет это они сами про себя могут думать что хотят
какикие они умные и хитрые
нол по факту их все обманывают ну политики
в моем понимании отучил это значи что больше такого не было?
ну.. а это и потом в полный рост было
так что получается? автор поста [мат]?
ну младший кадыров?
к Старшему вообще вопросов нету - достойный человек!
а младшего кто выбирал?
я тут же порядок наведу
1) всех мужин в армию (если мужчина иди в армию)
2) 90% зарплаты мужчин женщинам их женам
и все!
все при деле и нетбезпризорнников
ну чтоб сказать что вот так правильно, а так не правильно
ну чечня.. пускай на меня обижаются или не обижаются
но это общинное тейповое общество
а тут империя и полно лохов ну они и решиили, что почему бы их и не обудть
но не учли одного... это империя... и накужут не лично тебя а всех
ну сказать что теперь Вы под защитой империи и вас никто пальцем не тронет!!!
так должно бло быть
а именем этого генерала в Чесчне как Колчаком всех злых собак и сейчас нахывают
все проблемы что у нас во главе страны ставленики Горбачева и ельцина
ну.. это приемстевенность власти ебти
все что вам нужно знать об этом "генерале"
он хотел войны для карьеры
не чтоб там свою страну и людей защищать
он отел и искал войны для личной своей карьеры
неу а дальшге сами решайте как к такому человеку относиться
к человеку который шел по головам
а вы (99% холопы)
вот к чему это все
у нас в РФ сейчас во главе олигархи, как было при горбачеве, как было при ельцине, как сейчас при Путине
и республики... ну они и хотлеи бы сохранить единство страны... но с кем? с этими?
с кам воевал этот амбициозный генерал? с Шамилем?
ну потом Шамиль стал государственным деятелем, а этот генерал пенсионером
и самое главное что и этот генерал и этот Шамиль служили одному и то му же царю
ну в чем разница тогда?
Шамиля этого ну сначала люди поддердивали, а потом поняли, что что Шамиль, что русский цаврь и то и другое непотребства творят
ну и все.. и Шамиль потерял поддержку народа
проведя аналогию если Каров младший будет себя вести как этот шамиль...
ну так что этот царский генерал? он завоевал Каказ? или просто насрал в отношениях между горцами и россиянами и ушел в отставку?
они не понимают ничего кроме личного примера
если ты сам подаешь пример, они будут тебя ну не слушаться, а хотя бы прислушиваться
но если нет... ну они не видят смысла.... они резонно спросят, а ты кто?
но я в армии, хоть и не много прослужил, но имею понятия как все устроено
если командир начинает применять силу... это не командир
Силу применяют только те, кто уже ситуацию не контролирует
ну вот так и этот ваш генерал
ну например за смерть солдата расстреливать 10 человек
за смерть офицера выжигать деревню
и не важно причастны они к этому инциденту или нет
просто нужен террор!
так?
ну какое то время это прораработает, месяц два - а потом получите отдачу
как царская Россия в виде Кавказкой войны
ну вот как войска СС этого Ермолку жители Кавказа и воспринимали
Сходи к врачу ,Владимир сука липовый.