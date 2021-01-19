Как русский Генерал отучил Чеченцев красть людей. Генерал Ермолов. Кавказ Чечня

Друзья прошу прочитать прежде чем кидаться камнями! Это видео моего знакомого ему 38 лет он является участником боевых действий, находясь в горячей точке на Кавказе получил ранение, инвалид и проблемы с голосовыми связками не может говорить поэтому в видео использует голосовой движок синтеза речи! Не судите строго, ни каких плюсиков мне не надо ставить, просто решил помочь ему с продвижением его роликов, давайте вместе его поддержим посмотрев видео и по возможности подпишемся на канал на Ютубе! Давайте будем чуточку добрей!



Заранее вам спасибо и всего наилучшего!!!