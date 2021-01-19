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Как русский Генерал отучил Чеченцев красть людей. Генерал Ермолов. Кавказ Чечня

Как русский Генерал отучил Чеченцев красть людей. Генерал Ермолов. Кавказ Чечня (1 фото + 1 видео)

Автор:
19 января 2021 00:54
Метки: Ермолов   война на кавказе   генерал   кавказ   чечня   
390
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1
Во времена назначения генерала Ермолова наместником Кавказа произошел случай, поколебавший уверенность чеченцев в выгоде торговли заложниками. По дороге из Хазиюрта в Кизляр был похищен

Источник:

Метки: Ермолов   война на кавказе   генерал   кавказ   чечня   
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25  комментариев
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1k
Вася Куралесофф 3 часа назад
У Владимира диалог самого с собой получился занимательнее поста.
Эка его расписюнило то.
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6k
vitenok 17 минут назад
Забанят ролик.
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−23
Владимир 3 часа назад
чечены и дриугие горные люди ну они как дети... обмануть их ничего не стоит

нет это они сами про себя могут думать что хотят

какикие они умные и хитрые

нол по факту их все обманывают ну политики
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−23
Владимир 3 часа назад
а они ведуться, как дети
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−23
Владимир 3 часа назад
блин... я так и не понял... а как же генерал отучил их брать заложников?

в моем понимании отучил это значи что больше такого не было?

ну.. а это и потом в полный рост было

так что получается? автор поста [мат]?
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−23
Владимир 3 часа назад
кто сейчас в чечне рулит?
ну младший кадыров?

к Старшему вообще вопросов нету - достойный человек!
а младшего кто выбирал?
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−23
Владимир 3 часа назад
газначье меня генераллом кавказа
я тут же порядок наведу

1) всех мужин в армию (если мужчина иди в армию)
2) 90% зарплаты мужчин женщинам их женам
и все!
все при деле и нетбезпризорнников
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−23
Владимир 3 часа назад
Чечня почему была такая? а потому что ну с ними не проводили работ
ну чтоб сказать что вот так правильно, а так не правильно

ну чечня.. пускай на меня обижаются или не обижаются
но это общинное тейповое общество

а тут империя и полно лохов ну они и решиили, что почему бы их и не обудть

но не учли одного... это империя... и накужут не лично тебя а всех
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−23
Владимир 3 часа назад
русский генерал должен был прнести спокойствие и безопасность
ну сказать что теперь Вы под защитой империи и вас никто пальцем не тронет!!!
так должно бло быть

а именем этого генерала в Чесчне как Колчаком всех злых собак и сейчас нахывают
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−23
Владимир 4 часа назад
и да! все проблемы у нас в РФ (ранее была Россия, сейчас РФ)

все проблемы что у нас во главе страны ставленики Горбачева и ельцина

ну.. это приемстевенность власти ебти
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−23
Владимир 4 часа назад
короче
все что вам нужно знать об этом "генерале"
он хотел войны для карьеры

не чтоб там свою страну и людей защищать
он отел и искал войны для личной своей карьеры

неу а дальшге сами решайте как к такому человеку относиться
к человеку который шел по головам
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−23
Владимир 4 часа назад
людей готовят к тому что должен быть царь и его слуги

а вы (99% холопы)

вот к чему это все
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−23
Владимир 4 часа назад
как быстро же все таки работают путинские боты... сразу минус 30 за минуту
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1k
Лёха Владимир Час назад
Во-первых, ты ерунду пишешь. Во-вторых, ошибок много...
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−23
Владимир 4 часа назад
смысл короче такой... у нас в РФ сейчас фашисткое государство
у нас в РФ сейчас во главе олигархи, как было при горбачеве, как было при ельцине, как сейчас при Путине
и республики... ну они и хотлеи бы сохранить единство страны... но с кем? с этими?
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−23
Владимир 4 часа назад
я не за новального если вы вдруг так подумали
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−23
Владимир 4 часа назад
е-б-т-и как же же я забыл...

с кам воевал этот амбициозный генерал? с Шамилем?

ну потом Шамиль стал государственным деятелем, а этот генерал пенсионером
и самое главное что и этот генерал и этот Шамиль служили одному и то му же царю

ну в чем разница тогда?

Шамиля этого ну сначала люди поддердивали, а потом поняли, что что Шамиль, что русский цаврь и то и другое непотребства творят

ну и все.. и Шамиль потерял поддержку народа

проведя аналогию если Каров младший будет себя вести как этот шамиль...
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−23
Владимир 4 часа назад
я не зановального если вы вдруг так подумали
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−23
Владимир 4 часа назад
и еще... б-л-я (как обычно забыл дописать)

ну так что этот царский генерал? он завоевал Каказ? или просто насрал в отношениях между горцами и россиянами и ушел в отставку?
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−23
Владимир 4 часа назад
+ специфика этих людей ну то же нужно учитывать!
они не понимают ничего кроме личного примера

если ты сам подаешь пример, они будут тебя ну не слушаться, а хотя бы прислушиваться

но если нет... ну они не видят смысла.... они резонно спросят, а ты кто?
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−23
Владимир 4 часа назад
Есть люди которые поболее меня в амрии прослужили и в разы более чем я заслуг имеют
но я в армии, хоть и не много прослужил, но имею понятия как все устроено

если командир начинает применять силу... это не командир

Силу применяют только те, кто уже ситуацию не контролирует

ну вот так и этот ваш генерал
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−23
Владимир 4 часа назад
давайте и сейчас делать как этот генерал
ну например за смерть солдата расстреливать 10 человек
за смерть офицера выжигать деревню

и не важно причастны они к этому инциденту или нет
просто нужен террор!

так?

ну какое то время это прораработает, месяц два - а потом получите отдачу
как царская Россия в виде Кавказкой войны
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−23
Владимир 4 часа назад
а да.. забыл дописать и СС войска и у них же была такая политика

ну вот как войска СС этого Ермолку жители Кавказа и воспринимали
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Yorge Владимир Час назад
ты тупой, или в гугле забанили? Кадыровцы так и делали, поджигали дома родственников боевиков.
Сходи к врачу ,Владимир сука липовый.
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Yorge Владимир Час назад
заткни свою помойку выродок черножопый. твои высеры не интересны.
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Сеня Горбунков

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