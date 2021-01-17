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Сильная метель в Судаке
(1 видео)
Автор:
max
17 января 2021 16:05
Метки:
Крым
метель
снег
судак
Снег в Судаке очень редкое явление .
max
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132
денис
2 часа назад
когда это было?
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денис
2 часа назад
Сегодня.
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6k
Саша Смирнов
3 минуты назад
Нормальная для зимы погода.
В 1987-1988 учебном году я в учебке учился в Севастополе, недалеко от обрыва к морю. Зиму воспринял нормально. Положено же, чтобы зимой был снег и было холодно. Только на плацу у меня и остальных уши отваливались. Довольно сильный ледяной ветер не добавлял комфорта.
Спустился однажды к Чёрному морю, посмотрел на тёмные волны, представлял, каково купаться летом. А много позже во время одной из зим узнал, что зимы в Крыму не было. Думал, чудо. А со временем понял, что как раз наоборот, снежная морозная зима редкость.
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3k
Igor Medvedev
23 минуты назад
У нас в Кореизе выше Мисхора ,тоже снежило , к утру даже подморозило ....В Мисхоре уже к обеду всё потаяло и даже дорога высохла .А ведь хотел идти Ласточкино Гнездо в снегу посмотреть ,пофографировать но уже всё сошло. Ай Петри всё в снегу и это отрадно ,значит в родниках будет вода, а то в последнее время многие источники подсохли.
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Владимир
Полчаса назад
Сегодня весь Крым в снегу.
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youtu.be
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Хельги
46 минут назад
Из столиц Мамая (татарин такой с Куликово) и итальянцев - моя любимая столица, обязательно приеду и как обычно поселюсь напротив главных ворот крепости.
Очень рекомендую плов и лагман в столовой с городской стороны крепости у пляжа - зачетные!
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11k
Анатолий Соколов
2 часа назад
а чего вы хотели, в России и без снега зимой?
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денис
2 часа назад
молодцы! крутой ролик сделали) прям сейчас не соберемся - а вот летом обязательно! а снег мы и у себя сможем посмотреть))
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В 1987-1988 учебном году я в учебке учился в Севастополе, недалеко от обрыва к морю. Зиму воспринял нормально. Положено же, чтобы зимой был снег и было холодно. Только на плацу у меня и остальных уши отваливались. Довольно сильный ледяной ветер не добавлял комфорта.
Спустился однажды к Чёрному морю, посмотрел на тёмные волны, представлял, каково купаться летом. А много позже во время одной из зим узнал, что зимы в Крыму не было. Думал, чудо. А со временем понял, что как раз наоборот, снежная морозная зима редкость.
Очень рекомендую плов и лагман в столовой с городской стороны крепости у пляжа - зачетные!