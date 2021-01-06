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Boдитeли явнo нe нaмepeны ocтaнaвливaтьcя

Boдитeли явнo нe нaмepeны ocтaнaвливaтьcя (1 видео)

Автор:
06 января 2021 21:22
Сообщество : Автомир
Метки: ГИББД   водители   переправа   

Ну с другой стороны,не каждое место хлебное)

Дмитрий
Если вас ни разу не называли бандеровцем, русофобом, агентом госдепа, западным прихвостнем,либералом, задумайтесь, а порядочный ли вы человек?
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Метки: ГИББД   водители   переправа   
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15  комментариев
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17k
иванов дмитрий 9 часов назад
не знаю точно ,что здесь.
Но видел подобное.
моста нет , ледовую переправу закрывают власти .
можно в обьезд, но 150км в одну сторону ( с учетом качества дороги - почти весь день)
Вот и едут все
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9k
котегRUS 3 часа назад
Видео прошлогоднее, но именно после шухера которое она вызвало, решили на реке Лене мост ставить..
Только воз и ныне там
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26k
Fat Lynx 6 часов назад
Да этому видосу 100 лет в обед! Переправа еще не открыта, но лед стал, поэтому все и лезут.
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8k
БарНалей 7 часов назад
Вместо того, что бы Лукашу 3 лярда занять (ИМХО дарить), построили бы мост...
Денег нет, но вы держитесь. Хорошего настроения.
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7k
Cornho БарНалей 6 часов назад
*чтобы
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3k
Rubiroid_47 8 часов назад
Там каждый год одно и то же, или этому ролику уже лет пять?
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−3
Владимир 8 часов назад
куда ты?? ну что ты можешь, мент рядовой против нарко трафика?

а остальным что сказали, что это любители зимней рыбалки?
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884
Медвежья Ферма 9 часов назад
Стрелять по колёсам, не понимают-в голову.
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322
Алексей Медвежья Ферма 6 часов назад
И откуда вы только беретесь со своими людоедскими предложениями пострелять?
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14k
Weddaan 9 часов назад
Каждый год выкладывают это видео. Там запрет на переправу по льду. А люди от безысходности ездят
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3k
Горожанин 9 часов назад
Но очень эпично.
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3k
Горожанин 9 часов назад
Что вообще происходит: последний день 2020 года на переправе?
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0
Roman Zubov 9 часов назад
переправу бомбят?
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3k
Sabay 9 часов назад
Что это за гадюшник менты разворошили? Что валят как с уда сорвавшись?
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