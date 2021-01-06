Boдитeли явнo нe нaмepeны ocтaнaвливaтьcя

Ну с другой стороны,не каждое место хлебное)
Если вас ни разу не называли бандеровцем, русофобом, агентом госдепа, западным прихвостнем,либералом, задумайтесь, а порядочный ли вы человек?Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!
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Но видел подобное.
моста нет , ледовую переправу закрывают власти .
можно в обьезд, но 150км в одну сторону ( с учетом качества дороги - почти весь день)
Вот и едут все
Только воз и ныне там
Денег нет, но вы держитесь. Хорошего настроения.
а остальным что сказали, что это любители зимней рыбалки?