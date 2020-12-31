FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Вот, что случается, когда в одном купе оказываются сразу два Деда Мороза Вот, что случается, когда в одном купе оказываются сразу два Деда... Скажи спасибо 2020 году Скажи спасибо 2020 году Путешествие в российскую провинцию Путешествие в российскую провинцию Новый год в 90-е Новый год в 90-е Просто гифки, всякие и разные Просто гифки, всякие и разные Новый год на Киберферме Новый год на Киберферме Новогодние подарки от толстых троллей Новогодние подарки от толстых троллей 4 жизненных принципа японцев, следовать которым в других странах не получается 4 жизненных принципа японцев, следовать которым в других странах... За "розыгрыш" в метро "шутник" может получить семь лет лишения свободы За "розыгрыш" в метро "шутник" может получить семь лет лишения свободы Матвей Кузьмич Кузьмин Матвей Кузьмич Кузьмин 17 вводящих в заблуждение снимков, на которые нужно посмотреть дважды 17 вводящих в заблуждение снимков, на которые нужно посмотреть... В Новосибирске двух неудавшихся похитителей елки примотали друг к другу скотчем В Новосибирске двух неудавшихся похитителей елки примотали друг к... В Якутии нашли тушу шерстистого носорога уникальной сохранности В Якутии нашли тушу шерстистого носорога уникальной сохранности В Барнауле местные жители сделали новогодний косплей на "Кавказскую пленницу" В Барнауле местные жители сделали новогодний косплей на... Они спасают наши жизни: памятники медикам, почтение к которым никогда не пройдет Они спасают наши жизни: памятники медикам, почтение к которым... Почему «Венеры палеолита» были тучными Почему «Венеры палеолита» были тучными Елочные игрушки, которые вы, возможно, выбросили бы, но они стоят кучу денег Елочные игрушки, которые вы, возможно, выбросили бы, но они стоят... Самая опасная книга в мире Самая опасная книга в мире Русалки Русалки
Новое > Видео 
В Гонконге запустили первую коммерческую службу аэротакси

В Гонконге запустили первую коммерческую службу аэротакси (1 видео)

Автор:
31 декабря 2020 18:23
Метки: аэротакси   будущее   прогресс   

Пока сразу несколько крупных компаний активно тестируют собственные прототипы экологически чистых аэротакси, в Гонконге уже появилась действующая коммерческая сеть городского воздушного транспорта.

kotovski

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

13351



Другие посты автора
Похожее видео
От гусеницы к бабочке: девушка записала на видео свой прогресс в изучении игры на скрипке за 2 года
От гусеницы к бабочке: девушка записала на видео свой прогресс в изучении игры на скрипке за 2 года
08:17:04
Взгляд в будущее
Взгляд в будущее
09:39:07
Будущее высоких технологий по версии Microsoft
Будущее высоких технологий по версии Microsoft
09:25:57
Настойчивость сокрушает преграды: "Взросление ракеты" или история создания SpaceX Falcon 9 в одном видео
Настойчивость сокрушает преграды: "Взросление ракеты" или история создания SpaceX Falcon 9 в...
09:07:06
Когда ты IT-шник и смотришь фильм про космические полеты
Когда ты IT-шник и смотришь фильм про космические полеты
09:41:35
Робот Boston Dynamics упал со сцены во время презентации
Робот Boston Dynamics упал со сцены во время презентации
07:24:25
Как будет выглядеть наша жизнь, дополненная виртуальной реальностью
Как будет выглядеть наша жизнь, дополненная виртуальной реальностью
11:12:57
Передовые китайские технологии
Передовые китайские технологии
08:25:06
358
1
Предыдущее Следующее

Пока сразу несколько крупных компаний активно тестируют собственные прототипы экологически чистых аэротакси, в Гонконге уже появилась действующая коммерческая сеть городского воздушного транспорта. Её клиентам доступны туристические полёты над живописными районами острова.
Китайская компания EHang заключила договор с гонконгской Greenland Hong Kong Holdings Limited на запуск первого в мире парка аэротакси. Полёты будут осуществляться на аппаратах EH216 AAV, оснащённых электрическими двигателями. Экзотический транспорт рассчитан на туристов, а также местных жителей, которые хотят посмотреть на город с высоты птичьего полёта.
С борта компактного воздушного судна можно будет увидеть местность, расположенную недалеко от строящегося аэропорта Чжаоцин-Дельта-Хаб. В «экскурсию» также входит множество достопримечательностей, в том числе 7 естественных озёр и водно-болотных угодий площадью 3 миллиона квадратных метров.

EHang не собирается останавливаться на достигнутом, заявляя, что в ближайшие годы новый рынок может принести не менее 9 миллиардов долларов прибыли только в Китае. Точные технические характеристики воздушного транспорта не указываются. Также известно, что полёты будут осуществляться на сверхмалой высоте.

Авторский пост

Ссылки по теме:
Метки: аэротакси   будущее   прогресс   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
9
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
Kostick 11 часов назад
вот уже и "флипнуть" можно будет! а там и космопорт скоро будет. эх, чортово время, лет через 50, ежели голые макаки не выпилят друг друга, сколько всего будет классного..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
поручик Ржевский 5 часов назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Haratemich 7 часов назад
В Гонконге запустили первую коммерческую службу аэротакси
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Егор 10 часов назад
Блин, у меня жена на колесе обозрения-то в обморок от страха падает, а тут долетит, наверное, только тело.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
57k
Опиум для народа 10 часов назад
"В деревне Гадюкино дожди..."(с)(
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
877
Irena Ignatjevna Опиум для народа 9 часов назад
Зачем тупость постить?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Александр Сучков 11 часов назад
про стоимость полёта на такси умолчали почему? Мне кажется, что на старте- заоблачно и яндекс такси окуеет)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
au3 Александр Сучков 10 часов назад
Ну только за электричество порядка сотни киловатчасов уже набежит за один полет до 25 минут ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Alf 11 часов назад
Машины EHang 216, это двухместные аэротакси с восемью электродвигателями. Они могут быть переоборудованы в летающие грузовые контейнеры или в платформы, вооружённые средствами пожаротушения. Грузоподъёмность EHang 216 достигает 260 кг при весе аппарата 340 кг. Максимальная заявленная скорость составляет 130 км/ч, а максимальная длительность полёта 21 минута.
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Вот, что случается, когда в одном купе оказываются сразу два Деда Мороза Вот, что случается, когда в одном купе оказываются сразу два Деда Мороза Робот Boston Dynamics упал со сцены во время презентации Робот Boston Dynamics упал со сцены во время презентации От гусеницы к бабочке: девушка записала на видео свой прогресс в изучении игры на скрипке за 2 года От гусеницы к бабочке: девушка записала на видео свой прогресс в изучении игры на скрипке за 2 года Будущее высоких технологий по версии Microsoft Будущее высоких технологий по версии Microsoft Настойчивость сокрушает преграды: "Взросление ракеты" или история создания SpaceX Falcon 9 в одном видео Настойчивость сокрушает преграды: "Взросление ракеты" или история создания SpaceX Falcon 9 в... Как будет выглядеть наша жизнь, дополненная виртуальной реальностью Как будет выглядеть наша жизнь, дополненная виртуальной реальностью
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное видео
Новое зажигательное видео от BOSTON DYNAMICS
0
45
Новое зажигательное видео от BOSTON DYNAMICS
Не стоит лазить в длинной юбке по заборам
1
70
Не стоит лазить в длинной юбке по заборам
Американские новости 408
0
0
Американские новости 408
Реакция обитателей птицефермы на землетрясение
2
5
Реакция обитателей птицефермы на землетрясение
Что произойдет, если поделить на ноль на механическом калькуляторе
0
41
Что произойдет, если поделить на ноль на механическом калькуляторе
Хитрый способ распутать шнур
13
17
Хитрый способ распутать шнур
Заснувший в море русскоязычный турист напугал египтян
1
69
Заснувший в море русскоязычный турист напугал египтян
Разборка в Бельгии
1
36
Разборка в Бельгии
Экстремальное проветривание в Норильске
2
53
Экстремальное проветривание в Норильске
В Ростовской области студент спас провалившегося под лед школьника
1
57
В Ростовской области студент спас провалившегося под лед школьника
Популярное
Скажи спасибо 2020 году
1
109
Скажи спасибо 2020 году
В Санкт-Петербурге припаркованный «Фольксваген» закидали банками с заготовками
0
126
В Санкт-Петербурге припаркованный «Фольксваген» закидали банками с заготовками
﻿
Набирающие популярность
Вакцина от коронавируса Спутник V
0
11
Вакцина от коронавируса Спутник V
Котики знают толк в играх
0
2
Котики знают толк в играх
Вот, что случается, когда в одном купе оказываются сразу два Деда Мороза
Вот, что случается, когда в одном купе оказываются сразу два Деда Мороза
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Популярное видео
2
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#новый год#прикол#интересное#в мире#картинки#зима#авто аварии#красота#мото
#Юмор#интересно#приколы#подборка#дтп#2021#кино#природа#коты#необычно
#животные#факты#история#Россия#забавно#аварии#СССР#праздник#люди#позитив

На что жалуетесь?

Вернуться