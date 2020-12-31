В Гонконге запустили первую коммерческую службу аэротакси

Пока сразу несколько крупных компаний активно тестируют собственные прототипы экологически чистых аэротакси, в Гонконге уже появилась действующая коммерческая сеть городского воздушного транспорта. Её клиентам доступны туристические полёты над живописными районами острова.

Китайская компания EHang заключила договор с гонконгской Greenland Hong Kong Holdings Limited на запуск первого в мире парка аэротакси. Полёты будут осуществляться на аппаратах EH216 AAV, оснащённых электрическими двигателями. Экзотический транспорт рассчитан на туристов, а также местных жителей, которые хотят посмотреть на город с высоты птичьего полёта.

С борта компактного воздушного судна можно будет увидеть местность, расположенную недалеко от строящегося аэропорта Чжаоцин-Дельта-Хаб. В «экскурсию» также входит множество достопримечательностей, в том числе 7 естественных озёр и водно-болотных угодий площадью 3 миллиона квадратных метров.



EHang не собирается останавливаться на достигнутом, заявляя, что в ближайшие годы новый рынок может принести не менее 9 миллиардов долларов прибыли только в Китае. Точные технические характеристики воздушного транспорта не указываются. Также известно, что полёты будут осуществляться на сверхмалой высоте.