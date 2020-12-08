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30 участниц конкурса красоты упали вместе с мостом в воду

30 участниц конкурса красоты упали вместе с мостом в воду (1 фото + 1 видео)

Автор:
08 декабря 2020 08:24
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: видео   девушки   конкурс красоты   мост   падение   происшествие   таиланд   фейл   
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В тайском городе Чиангмай висячий мост не выдержал веса 30 участниц конкурса красоты «Мисс Таиланд» и рухнул в грязную воду. Момент падения девушек попал на видео.

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Метки: видео   девушки   конкурс красоты   мост   падение   происшествие   таиланд   фейл   
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30  комментариев
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27k
Peacemaker1873 5 часов назад
Это был конкурс мокрых футболок.
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AMD 2 часа назад
мля, думал они над Ниагарским водопадом рухнули. Уф, только рыбок распугали
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3k
Майкл 2 часа назад
Событие вселенского мастшаба - 40 ледей с моста в ручеек упали.
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117
fduch_a 2 часа назад
Как в анекдоте- "Я вас, бл####, целый год собирал!"
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788
Владимир 3 часа назад
После обеда, наверное, на мостик вышли...
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365
Alexander Kolesnikov 3 часа назад
Физику в школе прогуливали? Когда на мосту, не шагай в ногу и не маши в руку! Резонанс называется,
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3k
Igor Pan Alexander Kolesnikov 3 часа назад
Неудчная попытка блеснуть знаниями. Они не шагали в ногу и не махали, просто вес для данного моста был избыточный. При резонасе разрушение происходит при увеличении амплитуды колебаний, влоть до критической, а не из-за того, что махнули ручкой и мост пошатался.
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3k
Platinum Alexander Kolesnikov 2 часа назад
Ты долго ждал этого на твой взгляд подходящего момента, но вот б.дь совсем не по теме.
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521
Слава Украинин 3 часа назад
0:34 из стволов деревьев идёт какой то газ... ЧТА?
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69
Черный парус 3 часа назад
Я бы их поднял. С лысым из браззерс.
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3k
Platinum Черный парус 2 часа назад
А затем бы лысый и тебя поднял
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65
Aleks Черный парус Час назад
Шуткуешь? Этж ТАИЛАНД. Там 60 стальных яиц на мостик выкатились)))
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114
Alex Syvokobylenko 3 часа назад
Столько косметики смыло в воду, экологическая катастрофа прямо.
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29k
Mamin Sibiriak 4 часа назад
Хороший конкурс, и тамада весёлый.
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8k
Денис 4 часа назад
Тамада красава и конкурсы интересные
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3k
капитан Флинт 4 часа назад
Конкурс красоты мягко перешел в конкурс "Мисс мокрая майка".
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16k
Злобный Члегр 4 часа назад
Мост не выдержал веся яиц и членов этих участниц.
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173
Олег 4 часа назад
Тупые овцы
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27k
EvilHomer 4 часа назад
Сразу вспоминается
Ссылка www.youtube.com
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7k
hetrick 4 часа назад
Мост на алиэкспресс заказывали.
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33k
Элек Мек 4 часа назад
Организаторы решили разнообразить конкурс.Молодцы!
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2k
Алекс Чебурашкин 4 часа назад
а там точно все мисс))?
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13k
Габит Калыков 5 часов назад
Это были трансы? Что-то на местных девушек не похожи.
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3k
ишты Габит Калыков 4 часа назад
Ну раз у них официально три пола, то , наверное, и конкурсов три...
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16k
Злобный Члегр ишты 4 часа назад
Вообще-то семь...
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ишты Злобный Члегр 4 часа назад
Семь полов?!
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13k
Габит Калыков 5 часов назад
Хорошо, что крокодилов не там было.
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ишты Габит Калыков 4 часа назад
Да, красивые девчонки.
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6k
Кенвуд 5 часов назад
Нептун-шалун решил всех поближе рассмотреть. Или какая-то из красавиц позавтракала перед выходом на мост, чем превысила допустимую нагрузку.
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