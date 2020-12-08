30 участниц конкурса красоты упали вместе с мостом в воду

Инцидент произошел во время второго дня конкурса красоты, когда девушки позировали фотографам на висячем мосту возле кафе.



Хозяин кафе пообещал пожертвовать 500 тысяч бат (более 1,2 миллиона рублей) на чистку одежды всех девушек и на лечение пострадавших. Одна из конкурсанток получила порезы и синяки на лбу, а две другие девушки отделались небольшими царапинами.