30 участниц конкурса красоты упали вместе с мостом в воду

В тайском городе Чиангмай висячий мост не выдержал веса 30 участниц конкурса красоты «Мисс Таиланд» и рухнул в грязную воду. Момент падения девушек попал на видео.
Инцидент произошел во время второго дня конкурса красоты, когда девушки позировали фотографам на висячем мосту возле кафе.
Хозяин кафе пообещал пожертвовать 500 тысяч бат (более 1,2 миллиона рублей) на чистку одежды всех девушек и на лечение пострадавших. Одна из конкурсанток получила порезы и синяки на лбу, а две другие девушки отделались небольшими царапинами.
Хозяин кафе пообещал пожертвовать 500 тысяч бат (более 1,2 миллиона рублей) на чистку одежды всех девушек и на лечение пострадавших. Одна из конкурсанток получила порезы и синяки на лбу, а две другие девушки отделались небольшими царапинами.
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