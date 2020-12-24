Эксперимент с кипятком при –55°С пошел не по плану

В Норильске сейчас –41°С, а на днях температура опускалась до –55°С и ниже. Однако местные жители не унывают и находят чем себя развлечь. Например, устраивают эксперименты с кипятком.
Мужчина решил выплеснуть кипяток из кружки, однако эксперимент пошел немного не по плану.
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