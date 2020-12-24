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Эксперимент с кипятком при –55°С пошел не по плану

Эксперимент с кипятком при –55°С пошел не по плану (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 декабря 2020 08:11
Сообщество : Юмор
Метки: видео   кружка   мороз   норильск   приколы   эксперимент   
2833
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В Норильске сейчас –41°С, а на днях температура опускалась до –55°С и ниже. Однако местные жители не унывают и находят чем себя развлечь. Например, устраивают эксперименты с кипятком.

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Метки: видео   кружка   мороз   норильск   приколы   эксперимент   
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7  комментариев
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5k
АлександрЧестный 2 часа назад
При -5 эксперимент тоже работает. Вчера в первые проверил.
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−2
Князь Курбский 8 минут назад
Залез как-то вор в квартиру. Всё вынес деньги, ценности, технику, продукты и те украл, а потом посмотрел на семейную фотографию на стене и задумался.Подошёл к столу, положил 5000 рублей и записку "Ребенку от 3 до 7 лет"....
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−2
Князь Курбский 8 минут назад
А че ты так возбудился, Евил?
Бабушка с утра подрочить не дала?
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62
BlackRiver 38 минут назад
Да уж. Уронили кружку вниз. Сначала поржать надо. Потом уже посмотреть, не убили кого.
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−2
Князь Курбский BlackRiver Полчаса назад
Не бутылкой же
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11k
Evil Князь Курбский 20 минут назад
Бутылка и синие трусы твой любимый предмет, утырок. На один присесть, другим занюхать. Самоубейся уже новичком.
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6k
sumrаknn 2 часа назад
Да это главное событие перекура в одной отдельновзятой лоджии !!!
минус.
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