Пролет между двумя зданиями на Гавайях

25-летний адреналиновый наркоман Дерек Даттон посетил северный берег острова Оаху, Гавайи, чтобы совершить умопомрачителельный пролет между двумя высотными зданиями на параплане.
Акробатический парапланеризм - это специальность Дерека Даттона
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