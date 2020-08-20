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Пролет между двумя зданиями на Гавайях

Пролет между двумя зданиями на Гавайях (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 августа 2020 08:17
Сообщество : Спорт
Метки: адреналин   видео   параплан   полет   прыжок   экстремал   экстрим   
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25-летний адреналиновый наркоман Дерек Даттон посетил северный берег острова Оаху, Гавайи, чтобы совершить умопомрачителельный пролет между двумя высотными зданиями на параплане.

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Метки: адреналин   видео   параплан   полет   прыжок   экстремал   экстрим   
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