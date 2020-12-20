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Дензел Вашингтон про малолетних преступников

Дензел Вашингтон про малолетних преступников (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 декабря 2020 11:25
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Black Lives Matter   youtube   Дензел Вашингтон   актер   видео   интервью   
2069
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Еще раз убедился, что Дензел Вашингтон крутой мужик!

Источник:

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Метки: Black Lives Matter   youtube   Дензел Вашингтон   актер   видео   интервью   
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9  комментариев
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1k
Эрик Час назад
Всё правильно сказал актёр.
Добавлю.
По моему, в романе "Отверженные" Виктора Мари Гюго, было сказано (извините дословно не помню, давно читал) - не бывает плохих растений и не бывает плохих людей, у них просто были плохие агрономы и плохие воспитатели.
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11k
Alex Полчаса назад
Об этом ещё Макаренко говорил.
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7k
Maddy8 Полчаса назад
Есть отличный роман "Звёздный десант" Роберт Энсон Хайнлайн.
Там преподаватель говорил, Что мир погрузился в пучину насилия, из-за того, что "психологи" признали отцовский подзатыльник насилием. Там есть отличная фраза( не смогу дословно пересказать): Совесть, единственная эмоция человека которой нет у него с рождения. Воспитывайте совесть, без неё человек не станет человеком, он будет бессовестным.
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15k
sgb66 Maddy8 21 минуту назад
Потому и объявили либерасты Хайнлайна фашистом...
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641
TugoUH 43 минуты назад
Нельзя быть хорошим актером, шахтером, токарем, водителем или кем-либо еще, хорошим, делающим качественные вещи. И при этом быть тупым. Нельзя. Чтобы в чем-нибудь, неважно в чем, достигнуть хоть каких-нибудь высот. Надо стараться, надо вкладывать силы, время и душу. Надо тренировать себя, свой разум, каждый день. Каждый день надо учиться, узнавать новое. Каждый день - надо становиться чуть лучше. Такой человек не может быть тупым. Он во всех сферах жизни будет иметь свое мнение, его опыт и затраченный труд вернется к нему уверенностью , основанной на знаниях, на опыте....
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6k
Goldsmith TugoUH 36 минут назад
Ну в 13 лет то быть тупым имеешь полное право. Я например немного начал нагружать свои мозги лет в 18 не раньше)) и слава богу мать тянула лямку обоих родителей.
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641
TugoUH Goldsmith Полчаса назад
Я говорил о набранном опыте, и о том, что он стоит некоторых трудов. В 13 лет, лично я жег в овраге костры, прыгал по гаражам, выплавлял свинец из АКБ, запускал селитровые ракеты :)))))))))))))))) И да, я тоже мог попасть в тюрьму, просто бог миловал, или просто повезло. Что скорее всего. Был бы у меня отец - меньше было бы времени на всякую херню. И "пацаны" и их "пацанские законы" не имели бы такой силы. Все правильно он говорит. Завел спиногрыза - все что он делает - ты виноват. Как ни крути.
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4k
КремлеКот Goldsmith 2 минуты назад
Где-то прочитал: До 5-ти лет ты раб своего ребёнка, до 15-ти лет - ты его враг, после 15-ти - друг. Конечно не всё так однозначно, но зачастую это правда. И вот некоторые родители и после 15-ти так и остаются врагами своего ребёнка, кто-то своим равнодушием, а кто-то открытым потаканием его капризам.
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