Дензел Вашингтон про малолетних преступников

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По моему, в романе "Отверженные" Виктора Мари Гюго, было сказано (извините дословно не помню, давно читал) - не бывает плохих растений и не бывает плохих людей, у них просто были плохие агрономы и плохие воспитатели.
Там преподаватель говорил, Что мир погрузился в пучину насилия, из-за того, что "психологи" признали отцовский подзатыльник насилием. Там есть отличная фраза( не смогу дословно пересказать): Совесть, единственная эмоция человека которой нет у него с рождения. Воспитывайте совесть, без неё человек не станет человеком, он будет бессовестным.