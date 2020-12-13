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Умер музыкант группы «Воскресение» Андрей Сапунов

Умер музыкант группы «Воскресение» Андрей Сапунов (1 видео)

Автор:
13 декабря 2020 14:14
Метки: Андрей Сапунов   группа Воскресение   скорбь   
585
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Музыкант группы «Воскресение» Андрей Борисович Сапунов скончался сегодня в 9:00 в результате остановки сердца. Об этом 13 декабря сообщил осведомленный источник издания «БИЗНЕС Online».

Источник:

Метки: Андрей Сапунов   группа Воскресение   скорбь   
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22k
Е-Лена 2 часа назад
ВСЁ в этой музыке...
СПАСИБО тебе, Музыкант!
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25k
Рулон Обоев 6 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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14k
AlexЕЙ Час назад
Очень жаль, Андрей очень хороший музыкант. Даже в Самоцветах поиграл после первого распада "Воскресенья".
Ссылка youtu.be
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65k
Варакин Алексей 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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12k
seller-k 2 часа назад
Андрей был первым исполнителем этой песни. В 79-м народ узнал Воскресение.
Ссылка youtu.be
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12k
seller-k 2 часа назад
Ох, Андрей... Как жалко... И нас всех тоже жалко, что без тебя доживать будем.
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71k
Ленина на вас нет 2 часа назад
Повесил свой сюртук на спинку стула музыкант.
Расправил нервною рукой на шее чёрный бант.
Подойди скорей поближе, чтобы лучше слышать,
Если ты ещё не слишком пьян,

О несчастных и счастливых, о добре и зле,
О лютой ненависти и святой любви.
Что творится, что творилось на твоей земле,
Всё в этой музыке, ты только улови..
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44k
noName 2 часа назад
Умер музыкант группы «Воскресение» Андрей Сапунов
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429
arcush 2 часа назад
Он умел петь... Спасибо ему!!!
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230k
Booharik Автор поста 2 часа назад
Не надо "плюсиков".
Новость очень печальная (по крайней мере, для меня).
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Booharik
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