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Сообщество Без кота и жизнь не та 727 постов • 335 подписчиков подписаться
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Кот, который познал бесконечность Вселенной

Кот, который познал бесконечность Вселенной (1 фото + 1 видео)

Автор:
11 декабря 2020 10:53
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Интерстеллар   батарейка   видео   животные   опыт   прикол   проволока   юмор   
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Простейший электродвигатель из проволоки, батарейки и магнита практически погрузил кота в транс.

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Метки: Интерстеллар   батарейка   видео   животные   опыт   прикол   проволока   юмор   
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1k
satra 2 часа назад
Cat! No time for catunion!
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3k
Горожанин 42 минуты назад
Собаки - работяги, для дела. Коты - философы-интеллигенты, для души)))
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2k
zloikrot 49 минут назад
вк в топку с его заботой!
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14
Val Час назад
Подробнее об устройстве моторчика можно? Где магнит?
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30k
Опаньки Val 11 минут назад
под батарейкой ?
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