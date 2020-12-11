Кот, который познал бесконечность Вселенной

Простейший электродвигатель из проволоки, батарейки и магнита практически погрузил кота в транс.
Судя по сосредоточенному взгляду кота, он максимально близок к тому, чтобы начать самому силой мысли контролировать вращение.
Источник:
Ссылки по теме:
- Поймай меня, если сможешь: озорной пес отказался возвращаться с хозяином домой
- Маленький провокатор спрятался за своим большим другом
- Почему стоит держать котов подальше от открытого огня
- Эй, толстый! Щенок укусил своего упитанного друга за бочок
- Застрявшая в пакете кошка пожалела о своем любопытстве
48
Понравилось48
Новости партнёров
Загрузка...