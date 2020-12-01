Укротитель огня случайно поджег свои штаны

Даже опытные фаерщики не застрахованы от неудач во время работы. Выступавший на сцене укротитель огня допустил ошибку и случайно поджег свои штаны.
Под смех и радостные визги зрителей он убежал в деревянное подсобное помещение.
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