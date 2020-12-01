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Укротитель огня случайно поджег свои штаны

Укротитель огня случайно поджег свои штаны (1 фото + 1 видео)

Автор:
01 декабря 2020 13:03
Сообщество : Юмор
Метки: видео   огонь   прикол   техника безопасности   фаер шоу   штаны   
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Даже опытные фаерщики не застрахованы от неудач во время работы. Выступавший на сцене укротитель огня допустил ошибку и случайно поджег свои штаны.

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Метки: видео   огонь   прикол   техника безопасности   фаер шоу   штаны   
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Acu900 Полчаса назад
Как бы он свое хозяйство не спалил бы. А то окажется одним из счастливчиком получивших премию Дарвина при жизни...
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