Секретное онлайн-совещание министров обороны ЕС было не таким уж и секретным

Судя по кадрам, журналист сам не ожидал, что у него удастся подключиться. Впрочем удивление было у всех. Глава евродипломатии Жозеп Боррель даже уточнил у него, знает ли он, что подключился к секретной конференции министров ЕС и совершил преступление.

Журналист ответил утвердительно, попрощался и отключился. По понятным причинам совещание продолжать не стали. Чем закончилась эта история и накажут ли любопытного журналиста, покажет время. Но министрам обороны нужно внимательнее просматривать свои публикации в соцсетях, а то мало ли…