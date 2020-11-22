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Секретное онлайн-совещание министров обороны ЕС было не таким уж и секретным

Секретное онлайн-совещание министров обороны ЕС было не таким уж и секретным (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 ноября 2020 10:49
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: zoom   безопасность   журналист   секретность   совещание   
1583
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Видеоконференции уже давно стали рутиной. Согласитесь, это очень удобно, ехать никуда не нужно, экономия времени и денег, да и риски минимальны. Вот только порой даже самые секретные совещания могут пойти не по плану.

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Метки: zoom   безопасность   журналист   секретность   совещание   
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14  комментариев
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489
Nane First NameLast 57 минут назад
Нужно запустить флеш-моб "Селфи на фоне пароля". Интересно, сколько тупых и прочих министрок обороны поведется?
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11k
Иван 4 минуты назад
Глава евродипломатии Жозеп Боррель даже уточнил у него, знает ли он, что подключился к секретной конференции министров ЕС и совершил преступление
_____
интересно, какое? На шоу далпайопов попал?
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8k
K7OO 10 минут назад
Если бы эти министры там хоть что-то решали, то и с безопасностью все было бы тип-топ. В военно-политической сфере Европы все решают америкосы. А это всего лишь сборище бесполезных людей, собирающихся с чисто пиаровскими целями, просто чтоб показать своим гражданам, что мол броня крепка и мы тут сами всем рулим. И какой тогда смысл шибко париться с секретностью?
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3k
Слава Полчаса назад
Кино сразу вспомнилось.
Ссылка youtu.be
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1k
☣️Месть печенегов☣️ Полчаса назад
В армию берут здоровых, а спрашивают как с умных. Видимо, и с министрами та же история.

То в Афганистане директор тюрьмы фотографируется на фоне секретного плана тюрьмы, а потом её берут штурмом, то боевые буряты фотографируются на Донбассе, то матрос выкладывает фото корабля с геотегами....
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7k
Клёст 57 минут назад
Вот же гад!
Разведка России спокойно незримо присутствовала, слушала, записывала...
А этот весельчак своими приколами сорвал совещание, и всю лафу испортил, паскудник!
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7k
Alexander Час назад
Днищще...
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2k
Enotko Ytko Alexander Час назад
за то они режут жирафов прилюдно и у них есть гей-каннибал
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844
Шурман Alexander Час назад
А там через одного такие идиоты , просто могут протоколы в открытый доступ выложить , хотя эти протоколы выдаются именно под роспись и их почти нет в внутреннем портале . Обычно это серая папка и запечатана так что ни кто не откроет . Есть еще придурки которые видео блоги ведут о своей работе в совете Европы , там тоже много чего может всплыть а отвечать потом кураторам встречи и тд потому что якобы они плохо провели осведомительную работу перед рабочей группой . Вообще интересно они от природы тупые ? ну проходит же каждый год допрос по поводу допуска к секретности , им и там все рассказывают как себя вести и тд .
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844
Шурман Час назад
Я вам завтра скажу чем это все закончилось . Жена вчера была на взводе , она была куратором этого совещания .
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1k
☣️Месть печенегов☣️ Шурман 36 минут назад
Блин, ты на ходу все это придумываешь?
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844
Шурман ☣️Месть печенегов☣️ Полчаса назад
Зачем мне придумывать ?:) жизнь у меня очень насыщенная :) Да и не скрываюсь я как многие другие :) Как правило лучше не завидовать !!
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844
Шурман ☣️Месть печенегов☣️ Полчаса назад
Самое интересное у меня ведь есть доказательства того о чем я говорю а у вас как правило нет :) В детстве научили что такое обосновать :)))
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844
Шурман ☣️Месть печенегов☣️ Полчаса назад
Я уже много раз писал как меня найти на том же фэйсбуке , других соц сетей не использую , раз горишь желанием общаться то пиши :) Alexander ILJIN
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