Секретное онлайн-совещание министров обороны ЕС было не таким уж и секретным

Видеоконференции уже давно стали рутиной. Согласитесь, это очень удобно, ехать никуда не нужно, экономия времени и денег, да и риски минимальны. Вот только порой даже самые секретные совещания могут пойти не по плану.
В пятницу главы минобороны ЕС решили поговорить о насущных проблемах, обсудить усиление коллективной евробезопасности и общие ориентиры в укреплении обороны Евросоюза на ближайшее будущее. Естественно, онлайн-совещание было секретным! Платформу для этого выбрали подходящую – Zoom. Вот только к конференции подключился и нежданный гость.
Голландский журналист Даниэль Верлаан случайно увидел в «Твиттере» фотографию, которую разместила министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд. А на ней был частично виден пароль для входа в конференцию. Журналист ради эксперимента попытался присоединиться к совещанию, и методом перебора подобрал недостающие цифры.
Голландский журналист Даниэль Верлаан случайно увидел в «Твиттере» фотографию, которую разместила министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд. А на ней был частично виден пароль для входа в конференцию. Журналист ради эксперимента попытался присоединиться к совещанию, и методом перебора подобрал недостающие цифры.
Судя по кадрам, журналист сам не ожидал, что у него удастся подключиться. Впрочем удивление было у всех. Глава евродипломатии Жозеп Боррель даже уточнил у него, знает ли он, что подключился к секретной конференции министров ЕС и совершил преступление.
Журналист ответил утвердительно, попрощался и отключился. По понятным причинам совещание продолжать не стали. Чем закончилась эта история и накажут ли любопытного журналиста, покажет время. Но министрам обороны нужно внимательнее просматривать свои публикации в соцсетях, а то мало ли…
Журналист ответил утвердительно, попрощался и отключился. По понятным причинам совещание продолжать не стали. Чем закончилась эта история и накажут ли любопытного журналиста, покажет время. Но министрам обороны нужно внимательнее просматривать свои публикации в соцсетях, а то мало ли…
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интересно, какое? На шоу далпайопов попал?
То в Афганистане директор тюрьмы фотографируется на фоне секретного плана тюрьмы, а потом её берут штурмом, то боевые буряты фотографируются на Донбассе, то матрос выкладывает фото корабля с геотегами....
Разведка России спокойно незримо присутствовала, слушала, записывала...
А этот весельчак своими приколами сорвал совещание, и всю лафу испортил, паскудник!