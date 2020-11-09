Первая прогулка львят с мамой

В заповеднике Крюгера в ЮАР запечатлели очаровательных львят во время первого выхода из логова. Пугливые маленькие хищники держались рядом с львицей и познавали большой и опасный мир.
Первый выход в свет.
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