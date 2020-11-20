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Косатка решила сыграть в догонялки с лодкой

Косатка решила сыграть в догонялки с лодкой (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 ноября 2020 14:13
Сообщество : Животные
Метки: в мире   видео   догонялки   животные   косатка   позитив   реакция   
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Косатка устроила соревнования на скорость с моторной лодкой, чем привела в восторг туристов. Один из мужчин запечатлел млекопитающее на видео.

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Метки: в мире   видео   догонялки   животные   косатка   позитив   реакция   
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Афраний 2 часа назад
Туристам повезло,что она не вздумала "поиграть" с ними.
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