Косатка решила сыграть в догонялки с лодкой

Косатка устроила соревнования на скорость с моторной лодкой, чем привела в восторг туристов. Один из мужчин запечатлел млекопитающее на видео.
От такого косатика не убежишь!
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