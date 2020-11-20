Дронопастухи и рободоярки: репортаж из русской кибердеревни

Классная и ироничная короткометражка про русскую глубинку будущего, в которой всё оснащено по последнему слову техники. Немного юмора в конце рабочей недели никогда не повредит.
Сделано очень качественно и уморительно! Присутствует ненормативная лексика
Пишут авторы:
«Говорят, что Россия – технически отсталая страна, нет дорог, роботехника не развивается, ракеты не летают, а почта идет слишком долго. It’s a bullshit»
Пишут авторы:
«Говорят, что Россия – технически отсталая страна, нет дорог, роботехника не развивается, ракеты не летают, а почта идет слишком долго. It’s a bullshit»
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