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Дронопастухи и рободоярки: репортаж из русской кибердеревни

Дронопастухи и рободоярки: репортаж из русской кибердеревни (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 ноября 2020 10:37
Сообщество : Мастера фотошопа и видеомонтажа
Метки: будущее   видео   кибердеревня   креатив   прикол   россия   технологии   юмор   
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Классная и ироничная короткометражка про русскую глубинку будущего, в которой всё оснащено по последнему слову техники. Немного юмора в конце рабочей недели никогда не повредит.

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Метки: будущее   видео   кибердеревня   креатив   прикол   россия   технологии   юмор   
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