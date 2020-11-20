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Наглый слон остановил автобус на дороге и начал требовать выкуп

Наглый слон остановил автобус на дороге и начал требовать выкуп (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 ноября 2020 09:10
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   прикол   слон   хобот   шри-ланка   
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На территории Шри-Ланки любопытный и явно прикормленный людьми слон решил исследовать салон автобуса. Животное просунуло свой хобот через окно и начало искать еду.

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Метки: видео   животные   прикол   слон   хобот   шри-ланка   
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Сибиряк Час назад
Наглый слон остановил автобус на дороге и начал требовать выкуп
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Alex Chebrikov

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