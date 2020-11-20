Наглый слон остановил автобус на дороге и начал требовать выкуп

На территории Шри-Ланки любопытный и явно прикормленный людьми слон решил исследовать салон автобуса. Животное просунуло свой хобот через окно и начало искать еду.
Инцидент произошел недалеко от города Катарагама в 2018 году. Слон залез своим хоботом в салон и несколько раз чуть не покалечил водителя. Откупиться удалось с помощью бананов.
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