Лимонный вор против электрического забора

Хозяин земельного участка приготовил для лимонного вора неприятный сюрприз. Как только любитель чужого добра начал перелезать через забор, мужчина устроил для него небольшую шоковую терапию.
Неприятный сюрприз для любителя чужого.
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