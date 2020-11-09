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Лимонный вор против электрического забора

Лимонный вор против электрического забора (1 фото + 1 видео)

Автор:
09 ноября 2020 09:35
Сообщество : Юмор
Метки: видео   вор   воровство   забор   лимон   наказание   напряжение   прикол   электричество   
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Хозяин земельного участка приготовил для лимонного вора неприятный сюрприз. Как только любитель чужого добра начал перелезать через забор, мужчина устроил для него небольшую шоковую терапию.

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Метки: видео   вор   воровство   забор   лимон   наказание   напряжение   прикол   электричество   
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3  комментария
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11k
Совранский 18 минут назад
Где покупали забор? -фирму не подскажите)))
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2k
VL 11 минут назад
Класс
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50k
pynh 14 минут назад
Т.е. он специально поставил телефон и пошел заниматься своими делами до тех пор пока "вора" не шарахнет током? Похоже на постановку.
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