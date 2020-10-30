Закреплявший груз торговец случайно заарканил скутеристку

В китайском городском округе Чанша торговец готовил коробки с товаром к транспортировке на мотороллере, как вдруг увидел, как груз в кузове покосился. Оказалось, что перекинутая через коробки с товаром веревка зацепила проезжавшую мимо скутеристку.
Пострадавшая получила перелом позвоночника и была отправлена в больницу
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