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Закреплявший груз торговец случайно заарканил скутеристку

Закреплявший груз торговец случайно заарканил скутеристку (1 фото + 1 видео)

Автор:
30 октября 2020 13:35
Метки: видео   китай   неожиданно   неудача   скутеристка   фейл   
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В китайском городском округе Чанша торговец готовил коробки с товаром к транспортировке на мотороллере, как вдруг увидел, как груз в кузове покосился. Оказалось, что перекинутая через коробки с товаром веревка зацепила проезжавшую мимо скутеристку.

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Метки: видео   китай   неожиданно   неудача   скутеристка   фейл   
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847
Павел Коваленко 2 часа назад
вот сволочь
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7k
Doctor_Lector 45 минут назад
Теперь обязан жениться.
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9k
Алексей 2 часа назад
Хорошо что на шею петля не села
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Alonso

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