В Краснодаре мужчина избил свою собаку на глазах очевидцев

В сети появилась запись с камеры видеонаблюдения, на которой зафиксирован факт жестокого обращения с животным. На опубликованных кадрах видно, как мужчина хватает свою собаку и швыряет в железную дверь подъезда. Свидетели произошедшего осудили хозяина животного и вызвали полицию.
По одной из версий , мужчина избил своего питомца из-за непослушания. Собака убежала от него и потерялась. После поисков животного нервы владельца не выдержали и он швырнул пса в железную дверь подъезда.
В ветеринарной клинике у собаки были зафиксировали ушибы мягких тканей.
В ветеринарной клинике у собаки были зафиксировали ушибы мягких тканей.
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