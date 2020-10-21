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В Краснодаре мужчина избил свою собаку на глазах очевидцев

В Краснодаре мужчина избил свою собаку на глазах очевидцев (1 фото + 1 видео)

Автор:
21 октября 2020 09:23
Сообщество : Животные
Метки: видео   жестокость   животные   краснодар   собака   хозяин   
359
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В сети появилась запись с камеры видеонаблюдения, на которой зафиксирован факт жестокого обращения с животным. На опубликованных кадрах видно, как мужчина хватает свою собаку и швыряет в железную дверь подъезда. Свидетели произошедшего осудили хозяина животного и вызвали полицию.

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Метки: видео   жестокость   животные   краснодар   собака   хозяин   
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10  комментариев
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543
Злодей Час назад
Хм..пару раз терял своего пса и всегда был рад,когда он прибегал к дому.
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8k
ScorpionDS 4 минуты назад
Зачем заводить животное, если ты не любишь их?

Понятно, что собака с таким отношением хотела потеряться ...
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326
Дмитрий 5 минут назад
И кто из них теперь животное?
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302
Алксандр Шевченко 8 минут назад
Как говорят посмотри как человек относится к животным. Так же он ведёт себя в кругу семьи и друзей. Подумайте стоит ли связываться с таким отморозком, может по нему психушка плачет
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711
Tashka75 15 минут назад
зачем я это посмотрела? до слез... ублюдка так же надо головой об стену
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3k
Wolf 48 минут назад
После такой теплой встречи в следующий побег песель сквозанет навсегда.
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7k
Иван Акимов 54 минуты назад
Как можно? Вот такое вот ударить?
Как можно? Вот такое вот ударить?
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7k
Иван Акимов Час назад
Мммммразь!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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28k
Alex Час назад
Замочить ублюдка
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275
Электрик 2 часа назад
Ему не то что собаку - ему даже таракана нельзя позволять заводить, это же не человек, это - ублюдок и садист!
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