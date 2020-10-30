Кот пытался спуститься вниз по эскалатору, но перепутал дорожку

В трехэтажной библиотеке в Китае запечатлели кота, который решил спуститься на этаж ниже на эскалаторе. Однако сэкономить силы у питомца не получилось, так как он встал не на ту дорожку.
На опубликованных кадрах питомец пытается спуститься по ступеням эскалатора, которые поднимаются вверх и даже делает некоторые успехи.
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