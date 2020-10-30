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Сообщество Без кота и жизнь не та 696 постов • 330 подписчиков подписаться
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Кот пытался спуститься вниз по эскалатору, но перепутал дорожку

Кот пытался спуститься вниз по эскалатору, но перепутал дорожку (1 фото + 1 видео)

Автор:
30 октября 2020 08:16
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: видео   животные   китай   кот   прикол   эскалатор   юмор   
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В трехэтажной библиотеке в Китае запечатлели кота, который решил спуститься на этаж ниже на эскалаторе. Однако сэкономить силы у питомца не получилось, так как он встал не на ту дорожку.

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Метки: видео   животные   китай   кот   прикол   эскалатор   юмор   
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Deniss 9 минут назад
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