Цыгане сперли у саперов ракету: Был шанс что все обойдется

В общем, я тогда уже был контрактником. Обслуживали мы стрельбы на каких-то там очередных учениях, которыми наша Родина наверстывала проеб в военной подготовке, случившийся в девяностые.



Задача простая - сиди, смотри как за горизонт улетает очередная партия ракетно-артиллерийского звездеца, в перерывах езди по полигону, обследуй неразорвавшееся, уничтожай, по мере необходимости, чтобы местные не нашли и прямым рейсом в Рай частями не отправились... По армейским меркам - лафа.



Палатка у нас на отшибе - мало кто рядом с саперами соседствовать любит. Суеверные, видать, но мы не в обиде. Тем более, что начальство наше далеко, а местное тоже того - суеверное.



В общем просыпаемся мы, как обычно, от канонады, бивни почистили, покурили, пожрали, вылазим из палатки, а там хобана!



Ракета от РСЗО "Ураган" валяется. Ну не совсем валяется, конечно - в армии валяться не положено. Лежит на чурбачках. А на ней бойцы рядком как воробьи на ветке устало пыхтят.



Старшой на это дело кивает, и спрашивает, мол, чой то вы ее сюда приволокли? А сержантик ихний отвечает, что мол приказали вот к вам отттараканить, чтобы вы разобрались.

Она из направляющей выскочила, и почти прямо перед установкой на землю бухнулась. Народ посидел минут десять, штаны сменил, вылез - она лежит. Попинали ее - вроде не взрывается. Ну и решили вам ее оттащить, а то знаем мы этих саперов - подорвут на месте, а нам капонир потом заново откапывать.



Старшой с лица слегка побледнел, мол вы долбанутые там что-ли? Бойцы ржут - мол эх вы, саперы, че ей будет-то? Взрыватель-то взводится на траектории, после прекращения работы двигателя. Матчасть не знаете!



Старшой тыкает в сопло: "Пуск был? Двигатель работает?"...



Если бы фраза: "Высрать кирпичи" не была фигурой речи там вокруг полигона можно было бы стену кирпичную, как у Кремля, построить. Бойцы из положения "сидя" вверх стартанули как "Протон" с Байконура.



Мы посмотрели как они за горизонтом скрылись, голову почесали, решили взрыватель от греха подальше выкрутить. Выкрутили, ракету откатили подальше, взрыватель рядом положили. Позвали прапора местного, мол отряди солдатиков посторожить, пока мы машину ищем, что бы эти три центнера звездеца отвезти и там подорвать без лишних проблем.



Прапор покивал, мы пошли машину добывать, не добыли, ибо не до нас сейчас, потом полигон шмонали...



А ночью ракету цыгане сперли. Бойцы хотели им помещать, да что они без автоматов с десятком здоровых мужиков сделают? Хотя бились отчаянно - один даже в госпиталь с черепно-мозговой заехал. Тревогу пытались поднять, но мы на отшибе, ракету укатили еще дальше, после стрельб все оглохшие. Не доорались в общем.



Погрузили цыгане ракету в газельку и увезли в неизвестном направлении. Командование, само собой и фебсов и милицию на уши поставило, но те и сделать ниче не успели - буквально через полчаса в цыганском поселке шарахнуло так, что пара тапок до нас долетела.



Зрелище, говорят, было красивое - воронка на месте сарая, а вокруг, ромашкой, цыганские хаты развалены. Следствие установило, что цыгане оказались сказочно тупые. Хотели, пока их ищут, попилить ракету, благо цветмета в ней хватало. Газовым резаком. Аккурат возле ацетиленовых баллонов. С учетом того, что там внутри невыгоревшего топлива почти два центнера, плюс полцентнера взрывчатки...



Писать, в общем, мы задолбались. Я такого количества объяснительных не писал с тех пор, как у нас один "шутник", решил народ попугать и холостым себе в ебало выстрелил. Хорошо, что на цыган всем похер, а то бы посадить кого могли за халатность, чего доброго.