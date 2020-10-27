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Цыгане сперли у саперов ракету: Был шанс что все обойдется

Цыгане сперли у саперов ракету: Был шанс что все обойдется (1 видео)

Автор:
27 октября 2020 20:23
Метки: армейские байки   армейский юмор   военные учения   рзсо   цыгане   

История о том, как бывает, когда не дружишь с головой, логикой и законами физики. Есть текст, есть видео - кому как удобно.

Александр Клишин

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В общем, я тогда уже был контрактником. Обслуживали мы стрельбы на каких-то там очередных учениях, которыми наша Родина наверстывала проеб в военной подготовке, случившийся в девяностые.

Задача простая - сиди, смотри как за горизонт улетает очередная партия ракетно-артиллерийского звездеца, в перерывах езди по полигону, обследуй неразорвавшееся, уничтожай, по мере необходимости, чтобы местные не нашли и прямым рейсом в Рай частями не отправились... По армейским меркам - лафа.

Палатка у нас на отшибе - мало кто рядом с саперами соседствовать любит. Суеверные, видать, но мы не в обиде. Тем более, что начальство наше далеко, а местное тоже того - суеверное.

В общем просыпаемся мы, как обычно, от канонады, бивни почистили, покурили, пожрали, вылазим из палатки, а там хобана!

Ракета от РСЗО "Ураган" валяется. Ну не совсем валяется, конечно - в армии валяться не положено. Лежит на чурбачках. А на ней бойцы рядком как воробьи на ветке устало пыхтят.

Старшой на это дело кивает, и спрашивает, мол, чой то вы ее сюда приволокли? А сержантик ихний отвечает, что мол приказали вот к вам отттараканить, чтобы вы разобрались.
Она из направляющей выскочила, и почти прямо перед установкой на землю бухнулась. Народ посидел минут десять, штаны сменил, вылез - она лежит. Попинали ее - вроде не взрывается. Ну и решили вам ее оттащить, а то знаем мы этих саперов - подорвут на месте, а нам капонир потом заново откапывать.

Старшой с лица слегка побледнел, мол вы долбанутые там что-ли? Бойцы ржут - мол эх вы, саперы, че ей будет-то? Взрыватель-то взводится на траектории, после прекращения работы двигателя. Матчасть не знаете!

Старшой тыкает в сопло: "Пуск был? Двигатель работает?"...

Если бы фраза: "Высрать кирпичи" не была фигурой речи там вокруг полигона можно было бы стену кирпичную, как у Кремля, построить. Бойцы из положения "сидя" вверх стартанули как "Протон" с Байконура.

Мы посмотрели как они за горизонтом скрылись, голову почесали, решили взрыватель от греха подальше выкрутить. Выкрутили, ракету откатили подальше, взрыватель рядом положили. Позвали прапора местного, мол отряди солдатиков посторожить, пока мы машину ищем, что бы эти три центнера звездеца отвезти и там подорвать без лишних проблем.

Прапор покивал, мы пошли машину добывать, не добыли, ибо не до нас сейчас, потом полигон шмонали...

А ночью ракету цыгане сперли. Бойцы хотели им помещать, да что они без автоматов с десятком здоровых мужиков сделают? Хотя бились отчаянно - один даже в госпиталь с черепно-мозговой заехал. Тревогу пытались поднять, но мы на отшибе, ракету укатили еще дальше, после стрельб все оглохшие. Не доорались в общем.

Погрузили цыгане ракету в газельку и увезли в неизвестном направлении. Командование, само собой и фебсов и милицию на уши поставило, но те и сделать ниче не успели - буквально через полчаса в цыганском поселке шарахнуло так, что пара тапок до нас долетела.

Зрелище, говорят, было красивое - воронка на месте сарая, а вокруг, ромашкой, цыганские хаты развалены. Следствие установило, что цыгане оказались сказочно тупые. Хотели, пока их ищут, попилить ракету, благо цветмета в ней хватало. Газовым резаком. Аккурат возле ацетиленовых баллонов. С учетом того, что там внутри невыгоревшего топлива почти два центнера, плюс полцентнера взрывчатки...

Писать, в общем, мы задолбались. Я такого количества объяснительных не писал с тех пор, как у нас один "шутник", решил народ попугать и холостым себе в ебало выстрелил. Хорошо, что на цыган всем похер, а то бы посадить кого могли за халатность, чего доброго.

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Метки: армейские байки   армейский юмор   военные учения   рзсо   цыгане   
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14k
Игорь Хомченко 3 часа назад
"История о том, как бывает, когда не дружишь с головой, логикой и законами физики." (с)

Как ты прав, Клишин.... Особенно, когда обладая такими качествами, клепаешь военно-фантастические посты.

"Старшой тыкает в сопло: "Пуск был? Двигатель работает?"..."(с)

Ага, а бойцы ему в ответ, мол, счас проверим движок-то, заведем и посмотрим, да? Клишин, у 9М27 есть оперение. Так вот после выстрела оно разворачивается в боевое положение. И старшому вместо философствования и тыкания в сопло с глупыми вопросами, стоило бы просто обратить внимание на эту деталь.
Клишин, бросай писанину на военную тему.
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548
Алексей 22 минуты назад
Цыгане сперли у саперов ракету: Был шанс что все обойдется
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2k
VL 42 минуты назад
Поржал, спасибо!
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2k
VL 40 минут назад
Надо различать где быль армейская, а где байка. А то раскричались не к месту.
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18k
Dobrovit 2 часа назад
Сука, жаль, видео нет... С удовольствием бы посмотрел, как табор уходит в небо! ))
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2k
VL Dobrovit 40 минут назад
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11k
Михаил Карпов 2 часа назад
Цыгане сперли у саперов ракету: Был шанс что все обойдется
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14k
Игорь Хомченко 2 часа назад
Итак, по порядку. Цыгане напали на воинскую часть, перемочили охрану, выкрали боеприпас от тяжелого артиллерийского вооружения да и самоподорвались от избытка чувств (боеприпасы, это общеизвестно, взрываются от пиления). Да так все и было. С цыганами это чаще всего происходит.

"Следствие установило, что цыгане оказались сказочно тупые. " (с)

В этом месте ржал особенно сильно, представляя в обвинительном заключении фразу типа "Следственными действиями установлено, что цыгане оказались сказочно тупыми"
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44k
Albert GER 2 часа назад
очень давно в начале 90ых видел фильмкомедию на кассете с подобным сюжетом.
только там ракету потеряли с грузовика, а деревенские её нашли...
суть - все бухают и военные дураки.
там вроде не взорвалась.

не помню как называется.
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19k
Батончик с маком 2 часа назад
короче, надо будулаям разрешить воровать списанные ракеты. сплошная выгода - никаких затрат на утилизацию и воздух чище. да ещё и бонус - россыпи золотых зубов
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190k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 2 часа назад
Графоман
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11k
Пумба 3 часа назад
Люблю армейские байки! Лайк.
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1k
maloy 3 часа назад
... Попинали ее - вроде не взрывается....
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