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Таможенники животного мира решили осмотреть подозрительный автомобиль

Таможенники животного мира решили осмотреть подозрительный автомобиль (1 фото + 1 видео)

Автор:
21 октября 2020 12:52
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   камаз   медведи   медведь   
167
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Мужчина оказался в затруднительном положении, когда его сломавшийся КамАЗ с мусором окружили со всех сторон белые медведи. Хищники не спешили уходить и тщательно осмотрели грузовик на наличие чего-нибудь съедобного.

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Метки: видео   животные   камаз   медведи   медведь   
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4  комментария
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19k
Сибиряк 52 минуты назад
такое ощущение что они щас камаз на запчасти разберут
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2k
ваня панкин 6 минут назад
кушать хочется им...
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19k
Сибиряк 42 минуты назад
Умка ищет друга, который загремел в армию.
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37k
FoxGen 49 минут назад
Таможенники животного мира решили осмотреть подозрительный автомобиль
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