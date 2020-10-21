Таможенники животного мира решили осмотреть подозрительный автомобиль

Мужчина оказался в затруднительном положении, когда его сломавшийся КамАЗ с мусором окружили со всех сторон белые медведи. Хищники не спешили уходить и тщательно осмотрели грузовик на наличие чего-нибудь съедобного.
Видео, предположительно, снято на архипелаге Новая Земля. Остается лишь догадываться, какие эмоции испытывал водитель во время медвежьей проверки.
Присутствует ненормативная лексика.
Присутствует ненормативная лексика.
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