СМИ: Стали известны истинные мотивы нижегородского стрелка

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Ровесники парня (уж не знаю, стоит ли доверять словам таких же оболтусов, но всё же) заявляют, что тот был человеком замкнутым и странным: постоянно шутил на тему смерти, а в 9 классе и вовсе запланировал устроить кровавую расправу в школе. Ребят это, конечно, очень напугало и они решили рассказать о планах Монахова учителям. В школу тогда даже силовиков вызвали – такой вот был резонанс! Парня поставили на учёт, дело замяли, а спустя 2 года тот беспрепятственно получает лицензию на оружие и безжалостно убивает троих человек. Кстати, ружьё пацану купил отец, который о наклонностях сына, видимо, и не подозревал.Сегодня Даниил Монахов был найден мертвым недалеко от места преступления. Следователям придётся проводить уже посмертную психологическую экспертизу и детально расспрашивать свидетелей происшествия. Зацепок, как таковых, немного, поэтому предполагаемые мотивы стрелка звучат следующим образом:«Даниил Монахов отпросился в этот день с учебы, чтобы съездить за оружием и устроить массовый расстрел в своём интернате.Убийца приехал в деревню, где, в доме его бабушки, хранился охотничий инвентарь и оружие. Собрал два ружья, около 50 патронов к ним и собирался вернуться на остановку, чтобы уехать обратно, в Нижний Новгород.