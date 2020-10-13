СМИ: Стали известны истинные мотивы нижегородского стрелка

Трагедия, которая развернулась вчера в Нижегородской области, стала кульминацией целой цепочки событий. Начнём с того, что 18-летний Даниил Монахов, который ещё в школе планировал теракт и даже состоял по этому поводу на учёте, совершенно легально получил лицензию на оружие буквально в сентябре. Возникает вопрос: как работает местное ФСБ?
Ровесники парня (уж не знаю, стоит ли доверять словам таких же оболтусов, но всё же) заявляют, что тот был человеком замкнутым и странным: постоянно шутил на тему смерти, а в 9 классе и вовсе запланировал устроить кровавую расправу в школе. Ребят это, конечно, очень напугало и они решили рассказать о планах Монахова учителям. В школу тогда даже силовиков вызвали – такой вот был резонанс! Парня поставили на учёт, дело замяли, а спустя 2 года тот беспрепятственно получает лицензию на оружие и безжалостно убивает троих человек. Кстати, ружьё пацану купил отец, который о наклонностях сына, видимо, и не подозревал.
Сегодня Даниил Монахов был найден мертвым недалеко от места преступления. Следователям придётся проводить уже посмертную психологическую экспертизу и детально расспрашивать свидетелей происшествия. Зацепок, как таковых, немного, поэтому предполагаемые мотивы стрелка звучат следующим образом:
«Даниил Монахов отпросился в этот день с учебы, чтобы съездить за оружием и устроить массовый расстрел в своём интернате.
Убийца приехал в деревню, где, в доме его бабушки, хранился охотничий инвентарь и оружие. Собрал два ружья, около 50 патронов к ним и собирался вернуться на остановку, чтобы уехать обратно, в Нижний Новгород.
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Сегодня Даниил Монахов был найден мертвым недалеко от места преступления. Следователям придётся проводить уже посмертную психологическую экспертизу и детально расспрашивать свидетелей происшествия. Зацепок, как таковых, немного, поэтому предполагаемые мотивы стрелка звучат следующим образом:
«Даниил Монахов отпросился в этот день с учебы, чтобы съездить за оружием и устроить массовый расстрел в своём интернате.
Убийца приехал в деревню, где, в доме его бабушки, хранился охотничий инвентарь и оружие. Собрал два ружья, около 50 патронов к ним и собирался вернуться на остановку, чтобы уехать обратно, в Нижний Новгород.
Но женщина, Галина Монахова, наотрез отказалась отпускать внука с оружием. В ходе ссоры, Даниил выстрелил ей в живот. Сейчас женщина все еще находится в реанимации. Оперировать её закончили поздно ночью, но состояние пострадавшей все еще оценивается как критическое.
Следователи предполагают, что после выстрела в бабушку и соседа, который прибежал ей на помощь, Монахов осознал, что его план по расстрелу учителей и соучеников сорвался и выпустил всю свою агрессию на случайных похожих. Затем сбежал в лес и застрелился».
Что-то мне подсказывает, что никто особо в этом деле разбираться не станет. Усложнили и без того непростую ситуацию «друзья» Монахова, которые утверждают, что тот увлекался компьютерными играми и сталкерингом. Ну что, в очередной раз спишут на любовь к шутерам?
Следователи предполагают, что после выстрела в бабушку и соседа, который прибежал ей на помощь, Монахов осознал, что его план по расстрелу учителей и соучеников сорвался и выпустил всю свою агрессию на случайных похожих. Затем сбежал в лес и застрелился».
Что-то мне подсказывает, что никто особо в этом деле разбираться не станет. Усложнили и без того непростую ситуацию «друзья» Монахова, которые утверждают, что тот увлекался компьютерными играми и сталкерингом. Ну что, в очередной раз спишут на любовь к шутерам?
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это же прямая стимуляция извратов...
Плодами работы нацистских учёных ты до сих пор пользуешься. просто об этом стараются не вспоминать.
Что за поколение пошло? Одни ШИЗОЙДЫ сука. Я жил и рос в военном городке, дома хранилось охот.ружье и отец часто приходил со службы с ПМмом домой, почему тогда мне даже мысль такая не заходила, спереть ПМ или ружбан, завалить полкласса и последний патрон себе в безмозглую репу.
=Из характеристики на ефрейтора Юрия Суровцева:
Обладает повышенной возбудимостью и впечатлительностью, часто плачет. Склонен к фантазированию. Проходил лечение в Курской областной психиатрической больнице с признаками психического инфантилизма. (что не мешало его потом отправить в армию служить, я ж говорю, стихийное бедствие, невозможно сопротивляться психам, им надо автоматы раздавать)
За хороший почерк Суровцев был взят на самую лёгкую в армии работу писарем в штабе, к моменту совершения теракта отслужил 1 год.
Из характеристики на рядового Виктора Коршунова:
До службы в армии вёл образ жизни, недостойный советского студента, был исключён из института. Скрытный, жестокий. В общении с коллективом проявляет невыдержанность, отчуждённость. Неоднократно высказывал мысли о самоубийстве (вот таким и надо автоматы давать).
Отец Коршунова служил полицаем, после Великой Отечественной Войны был осуждён за государственную измену. Коршунов отслужил почти 2 года, служил в стрелковой роте, считался лучшим стрелком части, был отличником Советской армии.
В этом дуэте Коршунов был лидером. Как впоследствии выяснилось, Коршунов получил от своей девушки, обещавшей ждать его, письмо, в котором было написано, что она рвёт все отношения с ним и выходит замуж. Видимо, после этого Коршунов решил умереть. Однако он решил забрать с собой ещё кого-нибудь. Он уговорил легковнушаемого Суровцева составить ему компанию. (а с онанизмом в армии и школе надо бороться, проституцию тоже надо искоренять, алкоголь вообще под запретом, пусть лучше в террористы идут пар выпускать, стихийное ж бедствие)
Коршунов и Суровцев решили напасть на какое-нибудь важное учреждение Курский горком партии, ГУВД Курского облисполкома или городскую прокуратуру. Выбор пал на горком. 25 сентября 1968 года солдаты бежали из части, захватив с собой оружие два автомата Калашникова с боезапасом и полным снаряжением. Однако захватить горком им не удалось в том же здании располагался опорный пункт милиции.
Неплохо знавшие город солдаты пошли в сторону железнодорожного вокзала. Они забежали в подъезд дома, выходившего окнами на Привокзальную площадь. Коршунов и Суровцев поднялись на четвертый этаж и позвонили в первую попавшуюся квартиру рано утром 26 сентября. В квартире находилось 8 человек, в их числе 2 детей. Когда солдатам открыла дверь женщина, они ворвались в квартиру и расстреляли через подушку сразу 5 человек (Тарантино ещё не видели, а такое вытворяют). Затем, оставив в заложниках обоих детей, они отправили женщину за водкой. По пути женщина встретила участкового, но ничего ему не рассказала (ну не стукачом же ей быть). После чего террористы расстреляли и детей.
В 8 часов утра 27 сентября Коршунов и Суровцев, увидев на Привокзальной площади большое количество народа, открыли по ним прицельный огонь короткими очередями из двух автоматов. Жертвами этой стрельбы стали ещё 5 человек. В 8:15 к вокзалу подъехал автозак, в котором находились осуждённые, которые в тот день должны были убыть на этап. Солдаты открыли по нему огонь, один из осуждённых был убит.
Первыми милицию вызвали жильцы квартиры, соседней с захваченной террористами. Проникнуть в квартиру не удалось, солдаты твердили, что они хотят умереть. Повлиять на ситуацию не смогло ни милицейское, ни военное начальство, вскоре прибывшее к двери квартиры. Чувствуя, что Суровцев вскоре сломается, его уговаривали сдаться и, как старшему по званию, приказать Коршунову сделать то же самое. Когда Суровцев заявил, что напарник ему не подчиняется, командир дивизии, в которой служили оба террориста, приказал ему расстрелять Коршунова. У Суровцева началась истерика, в результате которой он в 10:15 утра убил Коршунова, выпустив в него весь магазин автомата, после чего сдался.=
В соответствии со статьёй 13 Федерального закона от 13 декабря 1996 года № 150-ФЗ «Об оружии» лицензия на приобретение оружия не выдается гражданам Российской Федерации:
1) не достигшим возраста, установленного настоящим Федеральным законом;
2) не представившим медицинского заключения об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием;
3) имеющим неснятую или непогашенную судимость за преступление, совершенное умышленно, либо имеющим снятую или погашенную судимость за тяжкое или особо тяжкое преступление, совершенное с применением оружия;
4) отбывающим наказание за совершенное преступление;
5) совершившим повторно в течение года административное правонарушение, посягающее на общественный порядок и общественную безопасность или установленный порядок управления, административное правонарушение, связанное с нарушением правил охоты, либо административное правонарушение в области незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов и потребления без назначения врача наркотических средств или психотропных веществ, - до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию;
6) не имеющим постоянного места жительства;
7) не представившим в органы внутренних дел документов о прохождении соответствующей подготовки и других указанных в настоящем Федеральном законе документов;
8) лишенным по решению суда права на приобретение оружия;
9) состоящим на учете в учреждениях здравоохранения по поводу психического заболевания, алкоголизма или наркомании.
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Всё. Я не вижу тут пункта про ФСБ.
Власть в 90-х годах в России под давлением Запада и либеральной общественности под предлогом свободы личности законодательно ввела такие драконовские препоны, что стало очень трудно принимать какие-либо меры по профилактике и лечению психических заболеваний. Сейчас даже преступников, которые на экспертизе в дурках лежат, никто по существу не охраняет - нет денег. А для полиции - так это не их дело.
Ещё заголовок зачётный:"Стали известны истинные мотивы" в тексте я не увидел :
1. Как стали известны
2. Сами мотивы...
2. А не факт ,что пацану лицензию дали. Борзописцы и не такое сочиняли...
Тем более этот перец, с кричащим заголовком. Где мотивы? Я что-то пропустил?
А на что должны списывать, пи№здабол?
Это как? Карты раскинут?
Посмертная СПЭ по факту суицида назначается в отношении лиц, психическое здоровье которых не вызывает сомнения или подтверждено заключением судебно-психиатрической экспертизы.
Предметом данной экспертизы являются индивидуальные особенности психической деятельности суицидента.
В компетенцию эксперта-психолога входит характеристика психического состояния суицидента накануне самоубийства (раскрытие его структурно-динамических особенностей и типа), выяснение состояния его сознания и содержание переживаний в пресуицидальный период, анализ характера взаимодействия личности и ситуации, установление цели и смыслового типа суицида. На основании полученных данных эксперт-психолог также дает оценку смысловых и индивидуально-психологических факторов риска самоубийства.
- Изучения материалов досудебного следствия
- Изучения материалов судебного следствия
- Изучения показаний свидетелей и пострадавших
- Изучения медицинских свидетельств
- Изучения протоколов опроса всех заинтересованных и участвующих лиц
- Изучения профессиональной и творческой деятельности умершего при жизни
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https://www.vesti.ru/article/2471485https://www.vesti.ru/article/2471485