СМИ: Стали известны истинные мотивы нижегородского стрелка

FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
В вашей школе была такая комната? В вашей школе была такая комната? 16 карт, которые покажут вам мир с необычной стороны 16 карт, которые покажут вам мир с необычной стороны Жизнь после сериала: как сложилась судьба актера, сыгравшего роль Бори Левина в "Интернах" Жизнь после сериала: как сложилась судьба актера, сыгравшего роль... Виноделом стать так и не получилось Виноделом стать так и не получилось Негры в гневе: роль Клеопатры отдали Галь Гадот, а не чернокожей актрисе Негры в гневе: роль Клеопатры отдали Галь Гадот, а не чернокожей... Все цвета грязи: как индийцы убивают священную реку Ганг Все цвета грязи: как индийцы убивают священную реку Ганг 10 российских изобретений, которыми пользуется весь мир 10 российских изобретений, которыми пользуется весь мир В стиле Джорджа Флойда: в Иркутске полицейские жестко задержали 15-летнюю воровку В стиле Джорджа Флойда: в Иркутске полицейские жестко задержали... Что такое Чача. Почему так называется. Можно ли Купить Чачу отдыхая на Юге Что такое Чача. Почему так называется. Можно ли Купить Чачу... Под городом Бор разыскивают парня с ружьем, расстрелявшего людей на автобусной остановке Под городом Бор разыскивают парня с ружьем, расстрелявшего людей... Про жадность Про жадность Певица Ёлка подпела уличному музыканту в Москве Певица Ёлка подпела уличному музыканту в Москве Просто гифки, всякие и разные Просто гифки, всякие и разные Как создавались «Джентльмены удачи», почему туда не попали Никулин и Кононов, и чем фильму помог Брежнев Как создавались «Джентльмены удачи», почему туда не попали Никулин... Подземелья холодной войны: секретная база подводных лодок Подземелья холодной войны: секретная база подводных лодок 15 случаев, когда события повернулись неожиданной стороной 15 случаев, когда события повернулись неожиданной стороной Как может выглядеть драка на самоизоляции Как может выглядеть драка на самоизоляции Пассажир и водитель столичного такси спасли котёнка из-под колёс автомобиля: видео Пассажир и водитель столичного такси спасли котёнка из-под колёс... Семь примеров, когда песня из фильма - круче фильма! Семь примеров, когда песня из фильма - круче фильма!
Новое > Видео 
СМИ: Стали известны истинные мотивы нижегородского стрелка

СМИ: Стали известны истинные мотивы нижегородского стрелка (1 фото + 1 видео)

Автор:
13 октября 2020 14:06
Метки: Нижегородская область   проишествие   стрелок   убийство   
1924
1
1
Трагедия, которая развернулась вчера в Нижегородской области, стала кульминацией целой цепочки событий. Начнём с того, что 18-летний Даниил Монахов, который ещё в школе планировал теракт и даже состоял по этому поводу на учёте, совершенно легально получил лицензию на оружие буквально в сентябре. Возникает вопрос: как работает местное ФСБ?

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Нижегородская область   проишествие   стрелок   убийство   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
40
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
40  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
52k
Racer777 3 часа назад
Да причем тут ФСБ??? Он - ПСИХ. Его в псих-диспансере нужно было наблюдать и содержать два раза в год - как минимум! А оставшееся время на медикаментах, под наблюдением участкового. Психиатрия в запустении - вот беда!! Психиатры в психологи подались. Деньги зарабатывают. Я их не осуждаю... Но вот за психами смотреть некому...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
−27
zdk 47 минут назад
да! и правильно на эти извраты типа сталкеринги/шутеры спишут!
это же прямая стимуляция извратов...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
735
Hellscream Час назад
Бабушке здоровья ! конченые уроды не достойные даже рождаться , к сожалению никогда не кончатся в этом мире , только если кончится мир
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
aed 2 часа назад
Опять им игры виноваты...
Опять им игры виноваты...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Горожанин aed 45 минут назад
Видеоигры делают людей тупыми. А жесткость - проявление тупости.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Snork Snorkoff Горожанин 41 минуту назад
Не скажи. Умный человек и добрый человек далеко не синонимы..
Плодами работы нацистских учёных ты до сих пор пользуешься. просто об этом стараются не вспоминать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Горожанин Snork Snorkoff 13 минут назад
Интеллект и разум - это разные понятия. Компьютер сейчас чемпионов мира по шахматам обыгрывает. Но у компьютера нет добрых чувств. Нацисты может и были интеллектуальными, но, как показала история, неразумными. То есть, были страшно тупыми - оттого и страшно жестокими. Ну и поплатились за это. Как и тупой нижегородский стрелок сам себя "поплатил"... А видеоигры развивают страшную тупость, до идиотизма и зависимости.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
JACKAL 2 часа назад
Бабушка прям Александр Матросов, животом на амбразуру, предотвратила расстрел школы.
Что за поколение пошло? Одни ШИЗОЙДЫ сука. Я жил и рос в военном городке, дома хранилось охот.ружье и отец часто приходил со службы с ПМмом домой, почему тогда мне даже мысль такая не заходила, спереть ПМ или ружбан, завалить полкласса и последний патрон себе в безмозглую репу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Snork Snorkoff JACKAL 37 минут назад
просто в СССР ты бы никогда об этом не узнал, только и всего.

=Из характеристики на ефрейтора Юрия Суровцева:
Обладает повышенной возбудимостью и впечатлительностью, часто плачет. Склонен к фантазированию. Проходил лечение в Курской областной психиатрической больнице с признаками психического инфантилизма. (что не мешало его потом отправить в армию служить, я ж говорю, стихийное бедствие, невозможно сопротивляться психам, им надо автоматы раздавать)

За хороший почерк Суровцев был взят на самую лёгкую в армии работу писарем в штабе, к моменту совершения теракта отслужил 1 год.

Из характеристики на рядового Виктора Коршунова:
До службы в армии вёл образ жизни, недостойный советского студента, был исключён из института. Скрытный, жестокий. В общении с коллективом проявляет невыдержанность, отчуждённость. Неоднократно высказывал мысли о самоубийстве (вот таким и надо автоматы давать).

Отец Коршунова служил полицаем, после Великой Отечественной Войны был осуждён за государственную измену. Коршунов отслужил почти 2 года, служил в стрелковой роте, считался лучшим стрелком части, был отличником Советской армии.

В этом дуэте Коршунов был лидером. Как впоследствии выяснилось, Коршунов получил от своей девушки, обещавшей ждать его, письмо, в котором было написано, что она рвёт все отношения с ним и выходит замуж. Видимо, после этого Коршунов решил умереть. Однако он решил забрать с собой ещё кого-нибудь. Он уговорил легковнушаемого Суровцева составить ему компанию. (а с онанизмом в армии и школе надо бороться, проституцию тоже надо искоренять, алкоголь вообще под запретом, пусть лучше в террористы идут пар выпускать, стихийное ж бедствие)

Коршунов и Суровцев решили напасть на какое-нибудь важное учреждение Курский горком партии, ГУВД Курского облисполкома или городскую прокуратуру. Выбор пал на горком. 25 сентября 1968 года солдаты бежали из части, захватив с собой оружие два автомата Калашникова с боезапасом и полным снаряжением. Однако захватить горком им не удалось в том же здании располагался опорный пункт милиции.

Неплохо знавшие город солдаты пошли в сторону железнодорожного вокзала. Они забежали в подъезд дома, выходившего окнами на Привокзальную площадь. Коршунов и Суровцев поднялись на четвертый этаж и позвонили в первую попавшуюся квартиру рано утром 26 сентября. В квартире находилось 8 человек, в их числе 2 детей. Когда солдатам открыла дверь женщина, они ворвались в квартиру и расстреляли через подушку сразу 5 человек (Тарантино ещё не видели, а такое вытворяют). Затем, оставив в заложниках обоих детей, они отправили женщину за водкой. По пути женщина встретила участкового, но ничего ему не рассказала (ну не стукачом же ей быть). После чего террористы расстреляли и детей.

В 8 часов утра 27 сентября Коршунов и Суровцев, увидев на Привокзальной площади большое количество народа, открыли по ним прицельный огонь короткими очередями из двух автоматов. Жертвами этой стрельбы стали ещё 5 человек. В 8:15 к вокзалу подъехал автозак, в котором находились осуждённые, которые в тот день должны были убыть на этап. Солдаты открыли по нему огонь, один из осуждённых был убит.

Первыми милицию вызвали жильцы квартиры, соседней с захваченной террористами. Проникнуть в квартиру не удалось, солдаты твердили, что они хотят умереть. Повлиять на ситуацию не смогло ни милицейское, ни военное начальство, вскоре прибывшее к двери квартиры. Чувствуя, что Суровцев вскоре сломается, его уговаривали сдаться и, как старшему по званию, приказать Коршунову сделать то же самое. Когда Суровцев заявил, что напарник ему не подчиняется, командир дивизии, в которой служили оба террориста, приказал ему расстрелять Коршунова. У Суровцева началась истерика, в результате которой он в 10:15 утра убил Коршунова, выпустив в него весь магазин автомата, после чего сдался.=
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Snork Snorkoff Полчаса назад
можешь про школьного комсорга Михаила Целоусова почитать еще..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Андрей Иванов 3 часа назад
Бабке уважуха и сочувствие
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Serg 3 часа назад
И при чем тут ФСБ? Автор дебил. Законом четко определены условия, при которых не выдается лицензия.

В соответствии со статьёй 13 Федерального закона от 13 декабря 1996 года № 150-ФЗ «Об оружии» лицензия на приобретение оружия не выдается гражданам Российской Федерации:

1) не достигшим возраста, установленного настоящим Федеральным законом;

2) не представившим медицинского заключения об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием;

3) имеющим неснятую или непогашенную судимость за преступление, совершенное умышленно, либо имеющим снятую или погашенную судимость за тяжкое или особо тяжкое преступление, совершенное с применением оружия;

4) отбывающим наказание за совершенное преступление;

5) совершившим повторно в течение года административное правонарушение, посягающее на общественный порядок и общественную безопасность или установленный порядок управления, административное правонарушение, связанное с нарушением правил охоты, либо административное правонарушение в области незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов и потребления без назначения врача наркотических средств или психотропных веществ, - до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию;

6) не имеющим постоянного места жительства;

7) не представившим в органы внутренних дел документов о прохождении соответствующей подготовки и других указанных в настоящем Федеральном законе документов;

8) лишенным по решению суда права на приобретение оружия;

9) состоящим на учете в учреждениях здравоохранения по поводу психического заболевания, алкоголизма или наркомании.
-----------------------------------
Всё. Я не вижу тут пункта про ФСБ.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
60k
Gogaren_3Meu Serg 2 часа назад
попутно с этим возникает вопрос: на какой учёт и в каком органе или организации его поставили?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Sanar Serg 2 часа назад
С автором то всё понятно, но фэсэры тут косвенно виноваты,поставили бы в дурку на учёт может быть с ним и поработали специалисты, ну есть другой момент - даже не имея личного оружия, он бы папашино взял.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
589
алексей светов Serg 39 минут назад
Так то оно так,но при составлении рапорта участковым о проверке условий хранения оружия и боеприпасов есть строка о том привлекался ли гражданин и по какой статье.И то что этот момент органы провтыкали косвенно возлагает ответственность за стрельбу.То что справка о состоянии психического здоровья просто покупается я вообще молчу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Горожанин Sanar Полчаса назад
Просто так в дурку сейчас нельзя отправить, поставить на учет, тем более ребенка, несовершеннолетнего - только с согласия родителей или законных представителей несовершеннолетнего. Преступления в школе нижегородский стрелок не совершал, был лишь сигнал одноклассников. Если бы правоохранители начали реально действовать и направили его на принудительное освидетельствование и лечение - такой бы вой родителей и либеральной общественности начался, суды и прочее. Очевидно, только и смогли поставить на учет комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав для профилактики возможных правонарушений. Но какая в этих комиссиях профилактика тем более понимание в вопросах медицины - тетки тупые сидят.

Власть в 90-х годах в России под давлением Запада и либеральной общественности под предлогом свободы личности законодательно ввела такие драконовские препоны, что стало очень трудно принимать какие-либо меры по профилактике и лечению психических заболеваний. Сейчас даже преступников, которые на экспертизе в дурках лежат, никто по существу не охраняет - нет денег. А для полиции - так это не их дело.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
−43
Kreker Kreker 3 часа назад
Теперь надо папашу хорошенько допросить. Воспитал ублюдка, подарил ружье.... Может он ещё и советами помогал
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
EvgeniySAN 3 часа назад
К сожалению такие явления, всяческих психов и маньяков порождает само общество. Очень часто такие поступки совершают как раз замкнутые люди - изгои, которых гнобят сверстники, игнорируют и не уделяют должного внимания близкие люди. В итоге в человеке копиться злость и обида, ну и психические отклонения.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
38k
Raush EvgeniySAN 3 часа назад
Вот именно, порождает общество, но само общество общество сваливает это все на компьютерные игры...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
EvgeniySAN Raush 3 часа назад
Это в корне не верно, игры скорее способ снять напряжение и агрессию, а заодно и пообщаться с другими игроками, иногда и грубо ))), но без реальной угрозы здоровью. Думаю и тут бывает потеря реальности и какие нибудь отклонения, но очень часто все просто сваливают на игры, не желая разбираться в настоящей проблеме.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Ego sum qui sum 3 часа назад
заголовок и содержание поста вообще как то связаны?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
808
Лёха 3 часа назад
Так "сам купил и куда смотрело ФСБ" или "ружьё пацану купил отец". Оперделитесь наконец...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 7 ответов
10k
Анатолий Соколов Лёха 3 часа назад
вы зачем два отрывка из разных частей ткста в один смешиваете? - вначале речь про получение разрешения на оружие - " Начнём с того, что 18-летний Даниил Монахов, который ещё в школе планировал теракт и даже состоял по этому поводу на учёте, совершенно легально получил лицензию на оружие буквально в сентябре. Возникает вопрос: как работает местное ФСБ? " - я так думаю без этого разрешения отец не купил бы сыну ружьё ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
808
Лёха Атеист 3 часа назад
"около 50" 40 под эту формулировку подходят
Ещё заголовок зачётный:"Стали известны истинные мотивы" в тексте я не увидел :
1. Как стали известны
2. Сами мотивы...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
808
Лёха Анатолий Соколов 3 часа назад
1. При покупке владелец тот,на кого оформляют предмет. Деньги отдать может любой. Если купил отец,значит отец владелец.
2. А не факт ,что пацану лицензию дали. Борзописцы и не такое сочиняли...
Тем более этот перец, с кричащим заголовком. Где мотивы? Я что-то пропустил?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Андрей Иванов Атеист 3 часа назад
Охотничьи патроны идут в пачках по 10 и 25 штук обычно. Было, предположим, две пачки по 25. Но 10 патронов он расстрелял раньше. Поэтому и "около 40" - знали, что две пачки, одна вскрытая
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
808
Лёха Sanar 2 часа назад
"видимо" на гуще кофейной гаданная статья. Или просто высер. Ни тема заголовка не раскрыта,ни инфы толком нет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Горожанин 3 часа назад
"Ну что, в очередной раз спишут на любовь к шутерам?"

А на что должны списывать, пи№здабол?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
49k
pynh 3 часа назад
"посмертную психологическую экспертизу"

Это как? Карты раскинут?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 6 ответов
3k
Горожанин pynh 3 часа назад
Иди в школу, учи хотя бы историю. Психологическую и даже клиническую оценку дают людям, жившим тысячу лет назад по сохранившимся документам и свидетельствам того времени.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
49k
pynh Горожанин 3 часа назад
Я сегодня уже в школу ходил. Вечером опять пойду.

Я сегодня уже в школу ходил. Вечером опять пойду.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Горожанин pynh 3 часа назад
Ты не понял, инфантил сетевой. Учи иди.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Владимир pynh 3 часа назад
Посмертная судебно-психологическая экспертиза (СПЭ) является вариантом заочной и традиционно относится к наиболее сложным видам экспертиз в уголовном процессе, поскольку проводится лишь на основании изучения материалов уголовного дела и различных материалов, характеризующих личность умершего, без его личного обследования.

Посмертная СПЭ по факту суицида назначается в отношении лиц, психическое здоровье которых не вызывает сомнения или подтверждено заключением судебно-психиатрической экспертизы.

Предметом данной экспертизы являются индивидуальные особенности психической деятельности суицидента.

В компетенцию эксперта-психолога входит характеристика психического состояния суицидента накануне самоубийства (раскрытие его структурно-динамических особенностей и типа), выяснение состояния его сознания и содержание переживаний в пресуицидальный период, анализ характера взаимодействия личности и ситуации, установление цели и смыслового типа суицида. На основании полученных данных эксперт-психолог также дает оценку смысловых и индивидуально-психологических факторов риска самоубийства.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
60k
Gogaren_3Meu pynh 2 часа назад
Правильно эта процедура называется посмертная психолого-психиатрическая экспертиза. Проводится она путём
- Изучения материалов досудебного следствия
- Изучения материалов судебного следствия
- Изучения показаний свидетелей и пострадавших
- Изучения медицинских свидетельств
- Изучения протоколов опроса всех заинтересованных и участвующих лиц
- Изучения профессиональной и творческой деятельности умершего при жизни

Ссылка на источник:
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
masteral 3 часа назад
Бабушка, к сожалению, умерла в больнице...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Владимир masteral 3 часа назад
Жива
https://lenta.ru/news/2020/10/13/granny/https://lenta.ru/news/2020/10/13/granny/
https://www.vesti.ru/article/2471485https://www.vesti.ru/article/2471485
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Суровая реальность: Брежнева показала себя без фильтров и макияжа (4 фото) Суровая реальность: Брежнева показала себя без фильтров и макияжа (4 фото) Самый медленный ковбой на Диком Западе Самый медленный ковбой на Диком Западе Арендатор убил хозяина дома, сбросив его с лестницы Арендатор убил хозяина дома, сбросив его с лестницы Десантник по неосторожности убил докучавшего ему старшего собрата Десантник по неосторожности убил докучавшего ему старшего собрата В Таиланде мужчина расстрелял бывшую жену через неделю после развода В Таиланде мужчина расстрелял бывшую жену через неделю после развода Драка незнакомых друг с другом наркоторговцев переросла в поножовщину Драка незнакомых друг с другом наркоторговцев переросла в поножовщину
Stalist

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

9898



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Негры в гневе: роль Клеопатры отдали Галь Гадот, а не чернокожей актрисе
3
194
Негры в гневе: роль Клеопатры отдали Галь Гадот, а не чернокожей актрисе
Хотите стать радиоинженером? Прочтите инструкцию к ламповой радиоле СССР 1958 года.
8
171
Хотите стать радиоинженером? Прочтите инструкцию к ламповой радиоле СССР 1958 года.
﻿
Набирающие популярность
Что будет если насыпать в бензобак автомобиля сахар
0
47
Что будет если насыпать в бензобак автомобиля сахар
Эксперимент: почему ни в коем случае нельзя покупать дешевые шампуни
0
27
Эксперимент: почему ни в коем случае нельзя покупать дешевые шампуни
В вашей школе была такая комната?
В вашей школе была такая комната?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Аж олдскулы свело... Натюрморт из 90-х
0
17

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#интересное#дтп#россия#автомобили#позитив#шоу бизнес#забавно#СССР
#юмор#факты#сша#авария#авто авария#люди#разное#авария дня#москва#такси
#история#интересно#животные#кино#дети#картинки#фейл#в мире#настроение#Душевное

На что жалуетесь?

Вернуться