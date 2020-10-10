Родители, у которых несколько детей, не выдержат дистанционного обучения

FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
"Девушка с лицом ангела и телом дьявола" удивила свадебными снимками (5 фото) "Девушка с лицом ангела и телом дьявола" удивила свадебными... Сказ о том, как рыжий "Иванушка" в храм ходил Сказ о том, как рыжий "Иванушка" в храм ходил Sexy look: Facebook заблокировала рекламу лука за "избыточную сексуальность" Sexy look: Facebook заблокировала рекламу лука за "избыточную... Мексика потребовала, чтобы папа Римский просил прощения за колонизацию Америки Мексика потребовала, чтобы папа Римский просил прощения за... Место встречи изменить нельзя (реставрация, все серии) Место встречи изменить нельзя (реставрация, все серии) Три кошки помогли забраться котенку на крышу дома Три кошки помогли забраться котенку на крышу дома Не имеете права... Он несовершеннолетний Не имеете права... Он несовершеннолетний Прикольные и смешные картинки Прикольные и смешные картинки После смерти программиста его родственники нашли хлама на £4 000 000 После смерти программиста его родственники нашли хлама на £4 000 000 Просто хорошие и добрые новости из России за 5 дней Просто хорошие и добрые новости из России за 5 дней Увлекательная история самого длинного из известных доисторических путешествий Увлекательная история самого длинного из известных доисторических... Кузнечиковый хомяк: Яд его не убивает, а тонизирует. Невероятный хищный хомяк кромсает скорпионов и многоножек Кузнечиковый хомяк: Яд его не убивает, а тонизирует. Невероятный... Они тоже коты Они тоже коты Фура заглохла на железнодорожном переезде Фура заглохла на железнодорожном переезде 10 пород собак, которые очень похожи друг на друга 10 пород собак, которые очень похожи друг на друга Прикольные и смешные картинки Прикольные и смешные картинки Популярный советский микроавтобус РАФ-2203 "Латвия" Популярный советский микроавтобус РАФ-2203 "Латвия" Эквалайзер -мечта меломанов 80х Эквалайзер -мечта меломанов 80х Фальшивые мускулы: актеры, которые ради роли надевали накладки и менялись телами с дублерами Фальшивые мускулы: актеры, которые ради роли надевали накладки и...
Новое > Видео 
Родители, у которых несколько детей, не выдержат дистанционного обучения

Родители, у которых несколько детей, не выдержат дистанционного обучения (1 видео)

Автор:
10 октября 2020 17:20
Метки: дети   дистанционка   образование   родители   школа   

Родители начинают сопротивляться откровенному, осознанному разрушению психики и здоровья детей. И отстаивают право на достойное образование для свих детей.

Николай

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

19620



Другие посты автора
Похожее видео
11-летняя девочка-сирота не может сдержать радости, узнав, что её наконец удочерили
11-летняя девочка-сирота не может сдержать радости, узнав, что её наконец удочерили
13:16:19
Как в школе Ганы наказывают опоздавших на занятия
Как в школе Ганы наказывают опоздавших на занятия
11:09:41
Первоклассник пытается вырваться из рук отца, потому что не хочет идти в школу
Первоклассник пытается вырваться из рук отца, потому что не хочет идти в школу
08:34:13
Родитель всегда начеку, даже когда спит
Родитель всегда начеку, даже когда спит
08:42:17
Учительница всем сердцем переживает за своих учеников
Учительница всем сердцем переживает за своих учеников
11:48:07
Родители выпускников из Енисейска поздравили своих детей зажигательным видеоклипом
Родители выпускников из Енисейска поздравили своих детей зажигательным видеоклипом
09:35:07
Бойтесь гнева терпеливых людей!
Бойтесь гнева терпеливых людей!
10:15:06
Практические уроки истории: римское боевое построение "Черепаха" в исполнении детей
Практические уроки истории: римское боевое построение "Черепаха" в исполнении детей
09:42:37
276
1
Предыдущее Следующее

Родители, имеющие несколько детей разного возраста, не справятся с дистанционным обучением. Об этом рассказала участница митинга против эксперимента по внедрению в школы цифровой образовательной среды (ЦОС).
...

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: дети   дистанционка   образование   родители   школа   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
29
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
29  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
118k
Игорь 13 часов назад
Родители, у которых несколько детей, не выдержат дистанционного обучения
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
0
Vic Полчаса назад
Яжемамкам надоело с отпрысками дома сидеть, стресс у них. Пусть в школе у учителей будет стресс с их чадами. Привыкли что только школа должна воспитывать их детей, даже не учить, а воспитывать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
pssst 50 минут назад
Хм... а еще годик назад все вопили про учителей бездарей, и про учебники говняные, и про то, что сами по советским в разы лучше научат.
А тут, смотри-ка, даже с учителем по камере не справляются.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
Ann 6 часов назад
А в целом о дистанционке, могу сказать следующее -просто это было необычно и очень ново для всех нас (в таких объемах и в таких серах жизни) то есть произошло банальное выбивание из зоны комфорта. И если грамотный человек это осознает и просто переживает, вживается и все норм, то для провинциальной гопоты все новое и необычное это =враг =я агрессивно против= подлежит истреблению, для них это мега стресс природу, которого они не осознают, транслируют свой стресс и агрессию на детей - отсюда и проблемы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
Ann 7 часов назад
Конечно, не выдержат, так как до этого у нас плодились по старинки, с девизом «я как то вырос и они пусь» . Но произошла резкая телепортация в современную действительность -где у каждого ребёнка должна быть своя комната и рабочее/учебное место. Для многих «родителей» это откровение....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23
Jello 12 часов назад
Я категорически за запрет этого идиотизма- ДО.
За весну дети посадили зрение, вымоташи нервы себе и мне, раздирали единственный ноут и смартфоны, с которых приходилось читать большие тексты. Ну нафиг! Это не учёба!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 6 ответов
23
Jello Voland 10 часов назад
Очень смешно. В нашем захолустье нет ДНС, это надо в соседний город ехать, а транспорт (опачки) не ходил, и магазины не продуктовые НЕ РАБОТАЛИ.
Так что я очень хороший родитель, а вот у вас, милейший, с логикой полная беда.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23
Jello Voland 10 часов назад
Интересно, кстати, сколько у вас детей?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Voland Jello 4 часа назад
Нет, днс (хотя у них доставка по всей РФ), так есть местные магазины, в чем проблема? Они не работали? Есть доставка курьером - эти работали все время, как и почта России, кстати.

Родных детей у меня нет, увы (и не будет если что-то глобально не перевернется в медицине), а вот тех, с кем пришлось работать с весны до сегодня - больше сотни было;) Ну и сейчас 6 групп (44 человека) веду. И это если не считать всякой благотворительной фигни: я как раз занимаюсь восстановление списанной компьютерной техники (есть такая возможность на базе школы у меня) и раздаю ее бесплатно, у кого нет возможности купить. Да, там не icore 9, а селероны 700-е, пеньки четвертые, максимум - core2duo и феномы, да, на большинстве машин интегрирование видео и всего 2-4 гига мозгов, да и винты 80-ки или 60 (ssd)... Но за неимением вообще ничего - и на этом можно работать вполне и для учебы хватит. Так что я вполне в курсе того, что есть и в школах, что там недавно произошло качественное переоснащение, и что есть возможность собрать древненький комп почти за бесплатно, и что представляет собой дистанционное обучение (ни один родитель и ни один ребенок за вынужденную дистанционку не пожаловался и не ушел, и даже наоборот: сейчас, когда есть возможность заниматься очно - некоторые просят дистанционно и даже уже собралась группа желающих именно только так). И это не город-милионник, это даже не областной центр, это - деревня в Сибири (хоть и большая достаточно).

А вообще у меня достаточно большой опыт дистанционного обучения: уже лет 10, наверное, я занимаюсь подготовкой ребят к олимпиадам и соревнованиям по математике, информатике и робототехнике, в т.ч. и дистанционно. Мог бы вообще уйти в репетиторство, но мне... претит сама концепция ЕГЭ и натаскивание обезьянок, так что этим я не занимаюсь принципиально.

Я бы мог рассказать про свою школу, про то, как организовано у нас обучение, как я поднимал дистант, когда запретили очку, как нам летом пришлось отказать многим желающим на на площадки (дистанционно проходили и мы не были готовы, что будет столько желающих!)... но мне лень. Это никому не будет нужно, а работы по подготовке статьи - очень много (это чтоб публикация была качественной, а не как тут принято: 1 картинка или видосик и хорошо, если есть хотя бы пара предложений)... Но может когда-то и сделаю;)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
858
Raph Voland 2 часа назад
Так дали бы товарищу "Jello" свои контакты, помогите с компьютером человеку :) как Вы говорите - доставка есть везде.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Voland Raph 2 часа назад
Тут, к сожалению, нет лички, а публично светить контакты - чтоб меня потом заспамили - нет никакого желания.

Да и слабо верится, что у него в "захолустье" (его слова) нет ни одного компьютерного магазина или фирмы, которая занимается ремонтом компов: нужно просто прийти и спросить - за пивко что-то соберут, пусть и древнее (его все равно не продать - только валяется и место занимает), но для базовых задач хватит вполне. Есть у меня один системник сейчас (сегодня сфоткаю, как буду на работе), но скорее всего я его оставлю для музея (семерка туда все равно не встанет, а системник прикольный, да и я почти 2 месяца его поднимал из мертвого состояния из-за довольно специфических комплектующих).
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Игорь Хомченко 12 часов назад
Правильно ли я понял, что стоимость приобретения ноутбука - компьютера (даже самого простого) - это такая мелочь, что и говорить об этом не надо?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 10 ответов
2k
Schumacher Voland 11 часов назад
+
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Игорь Хомченко Schumacher 11 часов назад
У меня по соседству пример - женщина с 2 детьми и без мужа.(есть пенсия по потере кормильца). И для нее это проблема. И с авито, и без него.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Schumacher Игорь Хомченко 10 часов назад
Средний размер социальной пенсии по потере кормильца в 2020 году составит 10 057 рублей\гугл\
это я не выяснил на каждого ребенка или как, а еще есть надбавки. И с такой прибылью у нее точно квартира не съем. Все же думаю кто хочет, может, только надо читать законы и ходить в конторы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Voland Игорь Хомченко 4 часа назад
ммм... Вроде как на каждого ребенка возрастом от 5 до 16 лет с июня (а где-то вроде как и с мая) по август включительно платили по 10к (на мелких - по 5к). Вполне можно купить один ноут на двоих (возможно даже новый и довольно неплохой) или, если жалко тратить на детей такие деньги - то что-то из б/у за 5к-7к (https://www.avito.ru/novosibirsk/noutbuki/noutbuki_prodayutsya_v_svyazi_s_1857226524https://www.avito.ru/novosibirsk/noutbuki/noutbuki_prodayutsya_v_svyazi_s_1857226524 даже искать не пришлось - просто первая ссылка как пример +доставка еще будет, ок).
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
Vic Игорь Хомченко 41 минуту назад
Со школ бесплатно раздавали нуждающимся. Потом правда на авито повсплывали.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Voland 13 часов назад
А родители... ну те, что делали за детей работу, сами и виноваты: нечего было беречь свою "ляльку", а нужно было его готовить к самостоятельности: не сделал - получил двойку - получил ремня (остался без вкусняшек, без компа, телефона, гуляний... на кого что действует). Ну и нужно было учесть, что тот дистант в школах был первым вообще в истории России и ни учителя, ни школа, ни дети, ни государство к нему не было готово ("шеф" сказал, что "бурундук - птичка, значит ищем крылья"). Сейчас во многих школах обновили парк техники, разработали положения и теперь дистант для учителей будет проходить не дома на кухне (когда кидали задания только и требовали сделать), а в школе, на рабочем месте с обязательной записью урока (самого обычно на 40-45 минут в зависимости от платформы), где обязательно должен быть микрофон и включена вэбка на время всего урока.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
223
интернет вместо тв Voland 12 часов назад
А, ничего, что школа - это очное обучение и никаких заочных курсов, уроков, быть не может?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Voland интернет вместо тв 12 часов назад
Ну тут вы немного не правы;) Во-первых дистант, хоть и в ограниченном масштабе, существовал уже давно (правда только для детей с ограниченными возможностями и им даже маки выдаются до сих пор, так как закуплено было их много) и тех, кто на длительном лечении находится и не может посещать школу. Во-вторых, а кто-нибудь спрашивал об этом родителей и самих детей? А ведь не все дети, особенно в начальной школе, с радостью воспринимают 40мин х 4-5 уроков по 10-15 минут между ними и переход на такой режим несет больше вреда и минимум эффективности обучения. Есть еще дети с СДВГ (знаю-знаю, в РФ не принято ставить подобный диагноз и тем более - лечить) или наоборот, интроверты (первые просто эти 40 минут не могут высидеть, а вторым очень не комфортно среди такого большого числа незнакомых), хотя учиться они могут очень даже - только условия нужно сознать соответствующие.

Так что да, быть ничего, кроме очного обучения в классах 30+ человек ничего быть не может, согласен!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Schumacher интернет вместо тв 11 часов назад
Школа - это активный метод обучения при взаимодействии между учителем и учениками, заочное обучение такого взаимодействия не имеет.
Во вторых, учитывая что цивилизация впервые сталкивается столь массово с дистанционным обучением, привязывать "Школу" к месту было бы особенно неуместно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Core 14 часов назад
Вопли школа гавно, учителя такие же, мою кровинушку там только испоганят стали меняться?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
«Ковровые» феи, для которых не стоит вопрос о живописных фонах (20 фото) «Ковровые» феи, для которых не стоит вопрос о живописных фонах (20 фото) Как в школе Ганы наказывают опоздавших на занятия Как в школе Ганы наказывают опоздавших на занятия Родители выпускников из Енисейска поздравили своих детей зажигательным видеоклипом Родители выпускников из Енисейска поздравили своих детей зажигательным видеоклипом Практические уроки истории: римское боевое построение "Черепаха" в исполнении детей Практические уроки истории: римское боевое построение "Черепаха" в исполнении детей Учительница всем сердцем переживает за своих учеников Учительница всем сердцем переживает за своих учеников 11-летняя девочка-сирота не может сдержать радости, узнав, что её наконец удочерили 11-летняя девочка-сирота не может сдержать радости, узнав, что её наконец удочерили
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное видео
Гостеприимный кот "пригласил" чайку к себе домой на ужин
1
37
Гостеприимный кот "пригласил" чайку к себе домой на ужин
Пранкер и отрезвляющая пощечина
4
184
Пранкер и отрезвляющая пощечина
Воровка без комплексов справила нужду возле чужой двери
0
37
Воровка без комплексов справила нужду возле чужой двери
В Краснодаре разыскивают воровку, ловко спрятавшую товары под своим облегающим платьем
0
158
В Краснодаре разыскивают воровку, ловко спрятавшую товары под своим облегающим платьем
Если достанешь слиток, получишь приз
0
15
Если достанешь слиток, получишь приз
Поймай меня, если сможешь
0
8
Поймай меня, если сможешь
Работа не самых толковых грузчиков с предсказуемым финалом
0
58
Работа не самых толковых грузчиков с предсказуемым финалом
Жестокий японский розыгрыш
0
54
Жестокий японский розыгрыш
«Генералы забились в истерике, один полковник обмочился в штаны»: казнь немецких евроинтеграторов
1
63
«Генералы забились в истерике, один полковник обмочился в штаны»: казнь немецких евроинтеграторов
Мужчина решил проучить свою жену, не уследившую за ребенком
0
80
Мужчина решил проучить свою жену, не уследившую за ребенком
Популярное
Радиоаппаратура Лиды, Шурика и др.
5
95
Радиоаппаратура Лиды, Шурика и др.
Комментаторы жгут: 18 постов с отменными замечаниями от пользователей соцсетей
9
102
Комментаторы жгут: 18 постов с отменными замечаниями от пользователей соцсетей
﻿
Набирающие популярность
Кастомный двухдверный автомобиль, полностью покрытый кожей бизона
0
11
Кастомный двухдверный автомобиль, полностью покрытый кожей бизона
Бренд Gucci создал платье для мужчин
0
42
Бренд Gucci создал платье для мужчин
«Ковровые» феи, для которых не стоит вопрос о живописных фонах (20 фото)
«Ковровые» феи, для которых не стоит вопрос о живописных фонах (20 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Популярное видео
0
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#интересно#природа#москва#картинки#фотографии#шоу бизнес#комментарии#подборка
#факты#животные#прикол#интересное#gif#люди#авария#автомобили#коты#полиция
#юмор#россия#кино#дети#дтп#сша#авто авария#актеры#красиво#смешно

На что жалуетесь?

Вернуться