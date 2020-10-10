Родители, у которых несколько детей, не выдержат дистанционного обучения

Родители начинают сопротивляться откровенному, осознанному разрушению психики и здоровья детей. И отстаивают право на достойное образование для свих детей.
Родители начинают сопротивляться откровенному, осознанному разрушению психики и здоровья детей. И отстаивают право на достойное образование для свих детей.
Родители, имеющие несколько детей разного возраста, не справятся с дистанционным обучением. Об этом рассказала участница митинга против эксперимента по внедрению в школы цифровой образовательной среды (ЦОС).
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На что жалуетесь?
А тут, смотри-ка, даже с учителем по камере не справляются.
За весну дети посадили зрение, вымоташи нервы себе и мне, раздирали единственный ноут и смартфоны, с которых приходилось читать большие тексты. Ну нафиг! Это не учёба!
Так что я очень хороший родитель, а вот у вас, милейший, с логикой полная беда.
Родных детей у меня нет, увы (и не будет если что-то глобально не перевернется в медицине), а вот тех, с кем пришлось работать с весны до сегодня - больше сотни было;) Ну и сейчас 6 групп (44 человека) веду. И это если не считать всякой благотворительной фигни: я как раз занимаюсь восстановление списанной компьютерной техники (есть такая возможность на базе школы у меня) и раздаю ее бесплатно, у кого нет возможности купить. Да, там не icore 9, а селероны 700-е, пеньки четвертые, максимум - core2duo и феномы, да, на большинстве машин интегрирование видео и всего 2-4 гига мозгов, да и винты 80-ки или 60 (ssd)... Но за неимением вообще ничего - и на этом можно работать вполне и для учебы хватит. Так что я вполне в курсе того, что есть и в школах, что там недавно произошло качественное переоснащение, и что есть возможность собрать древненький комп почти за бесплатно, и что представляет собой дистанционное обучение (ни один родитель и ни один ребенок за вынужденную дистанционку не пожаловался и не ушел, и даже наоборот: сейчас, когда есть возможность заниматься очно - некоторые просят дистанционно и даже уже собралась группа желающих именно только так). И это не город-милионник, это даже не областной центр, это - деревня в Сибири (хоть и большая достаточно).
А вообще у меня достаточно большой опыт дистанционного обучения: уже лет 10, наверное, я занимаюсь подготовкой ребят к олимпиадам и соревнованиям по математике, информатике и робототехнике, в т.ч. и дистанционно. Мог бы вообще уйти в репетиторство, но мне... претит сама концепция ЕГЭ и натаскивание обезьянок, так что этим я не занимаюсь принципиально.
Я бы мог рассказать про свою школу, про то, как организовано у нас обучение, как я поднимал дистант, когда запретили очку, как нам летом пришлось отказать многим желающим на на площадки (дистанционно проходили и мы не были готовы, что будет столько желающих!)... но мне лень. Это никому не будет нужно, а работы по подготовке статьи - очень много (это чтоб публикация была качественной, а не как тут принято: 1 картинка или видосик и хорошо, если есть хотя бы пара предложений)... Но может когда-то и сделаю;)
Да и слабо верится, что у него в "захолустье" (его слова) нет ни одного компьютерного магазина или фирмы, которая занимается ремонтом компов: нужно просто прийти и спросить - за пивко что-то соберут, пусть и древнее (его все равно не продать - только валяется и место занимает), но для базовых задач хватит вполне. Есть у меня один системник сейчас (сегодня сфоткаю, как буду на работе), но скорее всего я его оставлю для музея (семерка туда все равно не встанет, а системник прикольный, да и я почти 2 месяца его поднимал из мертвого состояния из-за довольно специфических комплектующих).
это я не выяснил на каждого ребенка или как, а еще есть надбавки. И с такой прибылью у нее точно квартира не съем. Все же думаю кто хочет, может, только надо читать законы и ходить в конторы.
Так что да, быть ничего, кроме очного обучения в классах 30+ человек ничего быть не может, согласен!
Во вторых, учитывая что цивилизация впервые сталкивается столь массово с дистанционным обучением, привязывать "Школу" к месту было бы особенно неуместно.