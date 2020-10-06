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Решил испытать судьбу и крутанул "рулетку"

Решил испытать судьбу и крутанул "рулетку" (1 фото + 1 видео)

Автор:
06 октября 2020 13:38
Сообщество : Юмор
Метки: алкоголь   видео   рулетка   спорт   юмор   
564
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Записывающий видео для приятеля мужчина решил сыграть в "рулетку", чтобы определиться со своими дальнейшими планами на вечер. Однако в финальный результат, кажется, вмешалась сама вселенная.

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Метки: алкоголь   видео   рулетка   спорт   юмор   
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33k
dima423 37 минут назад
ну литрбол тож норм спорт)
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winergy2012 22 минуты назад
Че то мало опций.Блэк джек и шлюхи,например,косяк.
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