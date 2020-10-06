Решил испытать судьбу и крутанул "рулетку"

Записывающий видео для приятеля мужчина решил сыграть в "рулетку", чтобы определиться со своими дальнейшими планами на вечер. Однако в финальный результат, кажется, вмешалась сама вселенная.
Австралиец, не иначе!
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