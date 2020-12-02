Пират красно-белого моря реквизировал ящик пива

Выпивший мужчина зашел на автопилоте в один из магазинов известной торговой сети, осуществляющей продажу алкоголя различных видов. Он заприметил ящик пива и, недолго думая, воспользовался подарком судьбы.
Пришел, увидел и украл
Источник:
Ссылки по теме:
- Когда официант понимает тебя без слов
- Крыса украла банку из-под кофе и начала прыгать словно кенгуру
- Голосовой помощник плохого не посоветует
- Решил испытать судьбу и крутанул "рулетку"
- Продавец оказал радушный прием вору
30
Понравилось30
Новости партнёров
Загрузка...
Да, по сути это грабёж, санкция статьи не такая серьёзная и велик шанс уйти своими ногами из суда.
Хотите по простому, для дураков разжую?
Смотрите:
кража - тайное хищение имущества, грабёж - открытое, то есть как в данном случае не прячась, просто берут и уходят (напоминает видео?) часть 1 статьи 161 УК РФ. А вот с насилием, это уже с применением насилия (ст. 162) это уже разбой.
Стало понятней? Или как подмигнуть надо?)
-что то пошло не так.
===========
Он не украл, он спи...ограбил.
Кража - тайное хищение чужого имущества, которое совершается без применения насилия, ст. 158.
Грабеж - открытое хищение чужого имущества, которое совершается в присутствии собственника или иного владельца имущества либо на виду у посторонних, ст.161.
Называется - нашел