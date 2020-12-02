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Пират красно-белого моря реквизировал ящик пива

Пират красно-белого моря реквизировал ящик пива (1 фото + 1 видео)

Автор:
02 декабря 2020 14:52
Сообщество : Юмор
Метки: алкоголь   видео   вороство   кража   пиво   юмор   
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Выпивший мужчина зашел на автопилоте в один из магазинов известной торговой сети, осуществляющей продажу алкоголя различных видов. Он заприметил ящик пива и, недолго думая, воспользовался подарком судьбы.

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Метки: алкоголь   видео   вороство   кража   пиво   юмор   
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14  комментариев
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159
Максим Час назад
Реквизировал, забавный заголовок! Порадовал.
Да, по сути это грабёж, санкция статьи не такая серьёзная и велик шанс уйти своими ногами из суда.
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8k
Алексей 4 минуты назад
Пират красно-белого моря реквизировал ящик пива
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87k
сапер Водичка 13 минут назад
Пират красно-белого моря реквизировал ящик пива
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41k
Цыц тут у меня Полчаса назад
А что, так можно было? Не знал...
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16k
бат св 44 минуты назад
Он думал что будет юркий и незаметный как нидзя и резкий как понос..
-что то пошло не так.
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507
Остап Ива́нович. 44 минуты назад
Тиха украинская ночь, Ho пиво лучше перепрятать..
Тиха украинская ночь, Ho пиво лучше перепрятать..
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7k
Агент Безопасной Национальности Час назад
"Пришел, увидел и украл"
===========
Он не украл, он спи...ограбил.
Кража - тайное хищение чужого имущества, которое совершается без применения насилия, ст. 158.
Грабеж - открытое хищение чужого имущества, которое совершается в присутствии собственника или иного владельца имущества либо на виду у посторонних, ст.161.
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30k
Опаньки Час назад
Быстро с3,14здил и ушел
Называется - нашел
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