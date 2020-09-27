Кормление собаки может стать опасным

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Метки: Лютый зверь жадина собака
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Если собака реально кидается на хозяина, для нее остается один выход, именно туда, червякам на прикорм.
Настоящая собака такого себе не позволит. Съест то, что дали, максимум - попросит добавки) Хотя, у таких "собак" психика на нуле. Я такую даже заводить бы не стал, если только не на корм другому хищнику)