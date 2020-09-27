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Кормление собаки может стать опасным

Кормление собаки может стать опасным (1 фото + 1 видео)

Автор:
27 сентября 2020 10:32
Сообщество : Юмор
Метки: Лютый зверь   жадина   собака   
1863
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Не надо шутить над питомцем

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Метки: Лютый зверь   жадина   собака   
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13  комментариев
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12k
homerchik 5 часов назад
Кормление собаки может стать опасным
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2k
Арт 12 минут назад
А где собака?)
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423
Graf Otodrakula Час назад
Эй,ауу, внизу в комментах,чувство юмора расчехлите
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405
Zavrrr Час назад
Ссылка coub.com
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106
Вася с ложкой Час назад
И видео прикольное и коменты ..Особенно те кто рвут пукан что такой *тапок* невоспитанный ...Вы что серьезно?
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93k
дедушка ленина 2 часа назад
Какая-то очень злая муфта))
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3k
Majul 3 часа назад
Нннна ссука ))))
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4k
Olga Raudis 4 часа назад
Надо же, сколько злобы в комментах. Да я бы, да такую псину... Не воспринимайте ролик серьезно. Во-первых, скорее всего это постановка. Точно так же как фото с моим кобелем. Делается просто. Во-вторых, когда ваша собака -фитюлька весом в полтора килограмма, можете спокойно игнорировать некоторые закидоны... это не опасно, это скорее забавно. В-третьих, я и крупной собаке могу позволить в ОПРЕДЕЛЕННЫХ ситуациях иметь право на свое мнение, на плохое настроение и на критику (протест). Сразу давить блин, любое проявление собакой твердости и силы характера... И так уже додавились, что среди современных собак даже служебных и сторожевых пород днем с огнем не найти сильных по характеру особей. Способных осознанно идти на конфликт с человеком и ловить кайф от предвкущения боя. Одни субмитссивные неконфликтные инфантилы (или истерики) остались, непригодные для настоящей сторожевой и защитной службы.
Надо же, сколько злобы в комментах. Да я бы, да такую псину... Не воспринимайте ролик серьезно. Во-первых, скорее всего это постановка. Точно так же как фото с моим кобелем. Делается просто. Во-вторых, когда ваша собака -фитюлька весом в полтора килограмма, можете спокойно игнорировать некоторые закидоны... это не опасно, это скорее забавно. В-третьих, я и крупной собаке могу позволить в ОПРЕДЕЛЕННЫХ ситуациях иметь право на свое мнение, на плохое настроение и на критику (протест). Сразу давить блин, любое проявление собакой твердости и силы характера... И так уже додавились, что среди современных собак даже служебных и сторожевых пород днем с огнем не найти сильных по характеру особей. Способных осознанно идти на конфликт с человеком и ловить кайф от предвкущения боя. Одни субмитссивные неконфликтные инфантилы (или истерики) остались, непригодные для настоящей сторожевой и защитной службы.
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6k
Серега 4 часа назад
осторожно! картинка со звуком
осторожно! картинка со звуком
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47
СуньВЧуньХань или просто Волк 5 часов назад
После такой выходки эта псина отправилась бы прямиком кормить червей.
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6k
Алексей СуньВЧуньХань или просто Волк 4 часа назад
Прикольно, минусов накидали. Наверное до сих пор есть идиоты, которые считают, что животные должны иметь те же права, что и люди.
Если собака реально кидается на хозяина, для нее остается один выход, именно туда, червякам на прикорм.
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4k
☣️Месть печенегов☣️ СуньВЧуньХань или просто Волк 4 часа назад
А отправился хозяин
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47
СуньВЧуньХань или просто Волк Алексей 4 часа назад
Пофигу на минусы. Я говорю свое мнение, а не популярное в обществе, к минусам привык.
Настоящая собака такого себе не позволит. Съест то, что дали, максимум - попросит добавки) Хотя, у таких "собак" психика на нуле. Я такую даже заводить бы не стал, если только не на корм другому хищнику)
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