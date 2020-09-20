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Карманные часы "Молния" СССР

Карманные часы "Молния" СССР (1 видео)

Автор:
20 сентября 2020 11:43
Метки: Знак качества   СССР   часы   

Историю часового завода «Молния» принято вести с 1947 года. Но это верно лишь отчасти. Правильнее считать эту дату годом организации в Челябинске часового производства и, соответственно, появления в столице Южного Урала новой отрасли промышленности – часовой.

Фати

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История же самого завода и производимых им часов, как нам уже известно, гораздо более длинная и уходит корнями в историю фабрики «Дюбер-Хемпден» и историю создания 1-го московского часового завода.

После того как в 1929 г. в Америке советское торговое представительство Амторг приобрело две обанкротившиеся часовые фабрики – «Дюбер-Хемпден» из Кантона (штат Огайо), выпускавшей карманные и наручные часы и «Ансония» из Нью-Йорка, выпускавшей будильники и настенные часы. Эти два предприятия стали основой для 1-го и 2-го государственных часовых заводов треста точной механики в Москве, уже в 1930 – 1931 гг. начавших выпуск первых советских часов.

Когда началась Великая Отечественная война, 1-й московский часовой завод был эвакуирован на Урал в Златоуст. На предприятии выпускали водолазные, авиационные, танковые часы и наручные «кировские» часы для командиров.

После окончания войны было принято решение о переводе части оборудования в Челябинск и организации в нем часового производства. Первая очередь завода вошла в эксплуатацию 17 ноября 1947 г., поэтому именно эту дату принято считать днём рождения нового часового завода, получившего название «Молния». Завод разместился в центре города в четырехэтажном здании. Из Златоуста в Челябинск перевели более 100 опытных рабочих и более 30 инженерно-технических работников. На тот момент это были лучшие кадры в стране.

На заводе было организовано производство карманных, интерьерных, авиационных и технических часов (танковые, судовые). Главной продукцией завода были авиационные часы, а основным заказчиком – Министерство обороны СССР. Уже в 1948 г. (спустя год после начала работы) завод выпустил первую партию авиационных бортовых часов АВР-М с рантовым 8-ми-суточным заводом, разработанных и изначально выпускавшихся 1-м московским часовым заводом. Часы устанавливались на первые советские военные самолёты: ближний бомбардировщик, разведчик и штурмовик Су-2, дальний бомбардировщик Ил-4, самые скоростные советские истребители начального периода Великой Отечественной войны МиГ-1, МиГ-3, первый боевой самолёт Як-1, Як-2, Як-4, Як-7.

В дальнейшем завод начал изготавливать авиационные часы АЧС-1, производство которых было освоено 1-м московским часовым заводом и затем передано в Челябинск. Прототипом для АЧС-1 послужили авиационные часы, производимые одной из швейцарских мануфактур для советской авиации до 1939г.

Производство этих часов стало основным направлением в деятельности завода и является таковым до сих пор. Появившись впервые в кабине самого массового реактивного истребителя в истории авиации МиГ-15, ставшего впоследствии культовым, они быстро подтвердили свою надёжность, и уже через 10 лет после пуска завод производил до 30 тыс. специальных часов в год. Они стояли в кабинах всех поколений советских боевых самолётов марок МиГ, Су, ТУ, Ан, Як, поэтому название АЧС-1 стало для советских и российских лётчиков именем нарицательным в отношении любых авиационных часов. Вместе с каждым новым поколением советских истребителей появлялись и новые модификации АЧС-1, доработанные с учётом рекомендаций пилотов.

Авиационные часы, производимые часовым заводом «Молния», до сих пор остаются самыми востребованными на российском рынке и даже являются своеобразным символом ВВС РФ.

Также завод производил танковые часы 127-ЧС (для комплектации танков Т-64, Т-55, Т-72) и часы для подводных лодок и судов 60ЧП.

Параллельно с производством часов специального назначения завод осваивал и гражданскую продукцию: карманные и интерьерные часы. В 1948 г. выпуск карманных часов составил 1277 шт., настольных - 7202 шт. Количество выпускаемых часов увеличивалось, так в 1988 году изготовили 1 404 000 шт. В 80-е гг. XX столетия часы марки «Молния» экспортировались в 30 стран по всему миру. Выпускалось более 150 наименований карманных часов с различными сюжетами на крышке часов. Также завод отдельными партиями изготавливал наручные часы.

Именно благодаря карманным часам марка «Молния» стала одним из самых известных брендов на рынке России.

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Метки: Знак качества   СССР   часы   
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10k
[email protected] День назад
Были карманные часики Молния, стоили около 30 рублей в начале 80-х...
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4k
vitenok 22 часа назад
Ценик у "Молнии" нехилый такой.
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1k
Павел Христенко vitenok 6 часов назад
Ага, 29р! Охренеть?
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2k
Кистень День назад
С детства дико нравились карманные часы , особенно с крышечкой! И сейчас у меня есть двое таких часов "Молния", с крышечкой!
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48k
smakido День назад
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