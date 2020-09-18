«Братаны, теперь я прокурор Московской области»: кто матерится в синем мундире?

«Еще одну прокурорскую карьеру сгубила пьянка. Прокурор Люберец Александр Саломаткин в ближайшие дни отправится на выход»,
«Еще одну прокурорскую карьеру сгубила пьянка. Прокурор Люберец Александр Саломаткин в ближайшие дни отправится на выход»,
Авторский пост
Понравилось47
На что жалуетесь?
Водка всего лишь обнажила сущность этого индивидума - гнилье
Это обычный охранник из Подослького ЧОПа, зовут Сергей Дулов.
Я конечно понимаю, что не все в порядке в нашем королевстве, но это же просто обезьяна! Шимпанзе #баное. Олигофрен. И это тело прокурор? Кто застал времена СССР, вы помните кто работал в прокуратуре? Помните кто в милиции работал? Ну как этот птушник мог стать прокурором?
Хотя... была недавно статья. Купил должность. Занес 300, 500 млн или сколько там сейчас она стоит. А эти деньги откуда взял? Убиивал, грабил, создавал ОПГ...
И самое страшное, что только этот мудень спалился, выложив видео, а кто его назначал? Они же такие же! А тек то не выложил видео? Их же тысячи по стране. Везде. В МВД, в прокуратуре, в налоговой, в министерствах... Это конечно край, товарищи. И вот с этим стадом бешеных орангутангов борется тот же Навальный, а вы их защищаете. И когда ваших родных собьет пьяный чиновник, а скотина-прокурор закроет дело, вы ничего уже не сделаете.