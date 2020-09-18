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«Братаны, теперь я прокурор Московской области»: кто матерится в синем мундире?

«Братаны, теперь я прокурор Московской области»: кто матерится в синем мундире? (1 видео)

Автор:
18 сентября 2020 13:03
Сообщество : Жить в России
Метки: жить в россии   новости   прокурор   россия   

«Еще одну прокурорскую карьеру сгубила пьянка. Прокурор Люберец Александр Саломаткин в ближайшие дни отправится на выход»,

Лока Сафонов

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Метки: жить в россии   новости   прокурор   россия   
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315
Лебовски 2 часа назад
Вообще УПЫРЬ!
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0
Андрей Сотов 6 минут назад
Это не он прототип Володи с "Полицейский с Рублевки"?
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385
zu4ara 11 минут назад
слишком просто
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388
laptignu 19 минут назад
То, что это двойник удивляет больше, чем если бы прокурор себя так вел.
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39k
SAndre Полчаса назад
это не водка сгубила, а собственная глупость: если в курсе, что идиот когда выпьешь, то зачем пить? тем более снимать пьяные откровения
Водка всего лишь обнажила сущность этого индивидума - гнилье
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1k
Олег Полчаса назад
Зачистка дебилов идёт по стране , пи...здите побольше вы "нравитесь" мне .
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80
Дмитрий Т 41 минуту назад
Если бы мозгов хватило не выкладывать, то сейчас так и был бы прокурором. Да ну нах.. И ведь дослужился же. За один день прокурорами не становятся. У них там все такие? Хороший понт дороже денег? Боюсь, что бедная Россия-матушка на моем веку не воспрянет ото сна.
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1k
kiber 49 минут назад
Пацан к успеху пришёл!
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3k
Majul 54 минуты назад
Как утомили люди, постящие что-то ни разу не копнув глубже.
Это обычный охранник из Подослького ЧОПа, зовут Сергей Дулов.

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7k
Антон Семёныч 2 часа назад
«Братаны, теперь я прокурор Московской области»: кто матерится в синем мундире?
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8k
Serg2001 2 часа назад
Вот как такие пряники наверх выбиваются?!! (риторический вопрос). Ведь стопроцентный имбецил же... И собутыльники его не лучше. Слили видос... Одним словом помойка. И эти люди должны решать чьи-то судьбы. Бороться за справедливость... Тьфу! Я не хожу в розовых очках, но всему ж есть предел. Кроме, похоже, человеческой низости...
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5k
z0_0b 2 часа назад
Такой ярый
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851
akurys 2 часа назад
Зато преданный! Не предаст линию ведущей партии! Понимать надо....
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28k
Korolev 2 часа назад
«Братаны, теперь я прокурор Московской области»: кто матерится в синем мундире?
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49k
pynh Korolev 2 часа назад
Тапка в прокуроры!
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7k
Антон Семёныч 2 часа назад
Что-то тот что с бутылкой, не очень похож на прокурора Саломаткина. Но зато похож на пользователя по имени Сергей, но он не из прокуратуры.
Что-то тот что с бутылкой, не очень похож на прокурора Саломаткина. Но зато похож на пользователя по имени Сергей, но он не из прокуратуры.
Что-то тот что с бутылкой, не очень похож на прокурора Саломаткина. Но зато похож на пользователя по имени Сергей, но он не из прокуратуры.
Что-то тот что с бутылкой, не очень похож на прокурора Саломаткина. Но зато похож на пользователя по имени Сергей, но он не из прокуратуры.
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895
STop_123 Антон Семёныч 2 часа назад
это разные люди.
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7k
Антон Семёныч STop_123 2 часа назад
Ракурсы и освещение на фото с VK и на скандальном ролике разные, а человек один и тот же и уже даёт объяснение правоохранителям, зачем он это снял.
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−1
Буся 2 часа назад
В печь и сжечь!
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29k
Опаньки 2 часа назад
кадры не проверяют?
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2k
evzhur 2 часа назад
А в чем коррупция-то? Просто бухое тело. Ну выпил и превратился в дурака. Многие пьют и дурнеют.
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11k
Совранский 2 часа назад
Прям оч в тему))))
Прям оч в тему))))
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7k
harlamov 2 часа назад
А он кроме слов "мне вообще все пох" знает еще что-то по-русски?
Я конечно понимаю, что не все в порядке в нашем королевстве, но это же просто обезьяна! Шимпанзе #баное. Олигофрен. И это тело прокурор? Кто застал времена СССР, вы помните кто работал в прокуратуре? Помните кто в милиции работал? Ну как этот птушник мог стать прокурором?
Хотя... была недавно статья. Купил должность. Занес 300, 500 млн или сколько там сейчас она стоит. А эти деньги откуда взял? Убиивал, грабил, создавал ОПГ...
И самое страшное, что только этот мудень спалился, выложив видео, а кто его назначал? Они же такие же! А тек то не выложил видео? Их же тысячи по стране. Везде. В МВД, в прокуратуре, в налоговой, в министерствах... Это конечно край, товарищи. И вот с этим стадом бешеных орангутангов борется тот же Навальный, а вы их защищаете. И когда ваших родных собьет пьяный чиновник, а скотина-прокурор закроет дело, вы ничего уже не сделаете.
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24k
Acu900 2 часа назад
Теперь надо спросить у него "как дела?" :)
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3k
ezhik Acu900 2 часа назад
так ему же по.. всё)
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