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Возвращение детеныша невнимательной маме

Возвращение детеныша невнимательной маме (1 фото + 1 видео)

Автор:
18 сентября 2020 09:07
Сообщество : Животные
Метки: видео   детеныш   добро   животные   мармозетка   милота   поступок   
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Мужчина заметил потерянного мармозеткой малыша и решил спасти положение. Неравнодушный гражданин поднял детеныша с земли и вернул его пушистой мамаше.

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Метки: видео   детеныш   добро   животные   мармозетка   милота   поступок   
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Доктор Джонс 56 минут назад
Возвращение детеныша невнимательной маме
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