Возвращение детеныша невнимательной маме

Мужчина заметил потерянного мармозеткой малыша и решил спасти положение. Неравнодушный гражданин поднял детеныша с земли и вернул его пушистой мамаше.
Родительница была очень рада возвращению малыша и вскоре скрылась с ним на дереве.
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