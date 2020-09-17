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Одно из самых болезненных видео 2020 года

Одно из самых болезненных видео 2020 года (1 фото + 1 видео)

Автор:
17 сентября 2020 08:30
Сообщество : Мото
Метки: в мире   видео   дтп   забор   неудача   падение   происшествие   скутер   
1876
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В Нидерландах мужчина не справился с управлением своего двухколесного транспортного средства, заехал на тротуар и проехался телом по острыми штырям на заборе. О дальнейшей судьбе героя видеоролика не сообщается, но его боль можно прочувствовать даже на расстоянии.

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Метки: в мире   видео   дтп   забор   неудача   падение   происшествие   скутер   
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22  комментария
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28k
Лесли 🥰 2 часа назад
Бедный мужик!) Просто охренеть.
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8k
ss Лесли 🥰 Час назад
Он не бедный. Он идиот.
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24k
Acu900 3 секунды назад
Песенка вспомнилась:
Как-то пьяный возвращался я домой
Гнал на всю катушку мотоцикл свой
Было весело, я громко песни пел
И на пень трухлявый спьяну налетел
В тривелюшки все погнулось колесо
Метров пять я носом пропахал песок
Я к утру домой обломки принесу
Был я с "Явой", а теперь я отсосу
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20k
Михаил Сметанкин 22 минуты назад
Там большую роль не штыри сыграли, а угол железного блока в начале ограждения. Он ОЧЕНЬ сильно ударился об него бедром. Возможно, перелом бедренной кости, будет теперь со стальными пластинами ходить
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15k
Ватаку Накомоде Полчаса назад
Есть два типа видео с падениями и авариями:
1) полчаса ничего не происходит, авария в самом конце
2) авария на первой секунде, дальше полчаса ничего не происходит
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4k
SuperTroll Полчаса назад
Ну нормально че) Потомки викингов должны и не такое терпеть
А заборчик не мало людей еще покрамсает, низкий и острый))
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20k
Vazari SuperTroll 17 минут назад
Потомки викингов? У тебя что по географии было? А по истории??
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9k
Artem Vazari 3 минуты назад
Так этот викинг, возможно, в завоевательном походе потерялся. Судя по боевому кличу - точно викинг.
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1k
Роман Гамзалиев 54 минуты назад
Вот вроде и жалко его , но сука какого [мат] ты ездишь по тротуару? И думаю я бы на спор железный штырь не согнул пузом , а так силен...
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16k
Andrey 58 минут назад
Шо то он болезный не знает, за что хзвататься?
За что ни возьмется, а ему все хуже и хуже...
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5k
Алексей Час назад
Вот это его вштырило
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2k
Frank Borman Час назад
Все правильно. Боженька увидел, что мужик дебил, и лишил его яиц, чтобы не размножался. Дебилы не должны плодить себе подобных.
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20k
Vazari Frank Borman 15 минут назад
С папой твоим это почему-то не сработало...
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56k
Viktor Час назад
Толстокожий какой-то, там должно быть море крови и лоскуты шкуры, а на деле почти не капает!
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20k
Михаил Сметанкин Viktor 21 минуту назад
Скорее всего штыри не острые, а просто закругленные. Кровь у него кападет откуда-то из под шорт
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32k
dima423 Час назад
блин охото вблизи посмотреть че с ним стало)) издалека не видно
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
Красная машинка припаркована на велодорожке, похоже. Теперь будут вопросы к водителю.
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5k
Игорь Едондер пуп 2 часа назад
хз что это за велодорожка, но ехал он явно не на велосипеде
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3k
Едондер пуп Игорь Час назад
И действительно... Все хороши в этой Нидерландии))
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8k
ss Едондер пуп Час назад
Это не велодорожка. Это место для парковки машин. Велодорожка не может упираться в дерево.
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35k
Вепс ss 52 минуты назад
велодорожка с препятствиями
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7k
Шурум-бурум 2 часа назад
жаль нет видео, как он до падения ехал
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