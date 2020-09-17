Одно из самых болезненных видео 2020 года

В Нидерландах мужчина не справился с управлением своего двухколесного транспортного средства, заехал на тротуар и проехался телом по острыми штырям на заборе. О дальнейшей судьбе героя видеоролика не сообщается, но его боль можно прочувствовать даже на расстоянии.

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