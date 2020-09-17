Одно из самых болезненных видео 2020 года

В Нидерландах мужчина не справился с управлением своего двухколесного транспортного средства, заехал на тротуар и проехался телом по острыми штырям на заборе. О дальнейшей судьбе героя видеоролика не сообщается, но его боль можно прочувствовать даже на расстоянии.
Камера наблюдения запечатлела довольно жесткие кадры.
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Как-то пьяный возвращался я домой
Гнал на всю катушку мотоцикл свой
Было весело, я громко песни пел
И на пень трухлявый спьяну налетел
В тривелюшки все погнулось колесо
Метров пять я носом пропахал песок
Я к утру домой обломки принесу
Был я с "Явой", а теперь я отсосу
1) полчаса ничего не происходит, авария в самом конце
2) авария на первой секунде, дальше полчаса ничего не происходит
За что ни возьмется, а ему все хуже и хуже...