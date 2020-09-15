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Белка встретила грибника и сломалась

Белка встретила грибника и сломалась (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 сентября 2020 09:19
Сообщество : Животные
Метки: белка   видео   встреча   животные   реакция   
2767
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Отправившийся за грибами мужчина наткнулся в лесу на белку. Она не стала убегать и продемонстрировала крайне странное, но забавное со стороны поведение.

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Метки: белка   видео   встреча   животные   реакция   
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5k
Lev Asriev 2 часа назад
Отличный утренний позитив!
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19k
Влад 4 секунды назад
Белочка словила "грибничка"
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4k
бедный студент из Африки 3 минуты назад
может она внезапно осознала, что она белка)
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188
Денис Веселов 5 минут назад
Белки прикольные, шумливые только.
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39k
big_al 8 минут назад
Белка встретила грибника и сломалась
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14k
Александр 15 минут назад
Отстаньте от белки, у неё типичный экзистенциальный кризис, она небось уселась и думает: "Леший всемогущий, мне уже 1,5 года, а я всё еще не обзавелся собственным дуплом, и что хуже всего, завишу от кормежки кожаных мешков, как какой то [мат] в городской парковой зоне....какой я жалкий...омномном, но орешки ничего так."
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11k
Inlex 16 минут назад
приход поймала от грибов
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66
rugret_dwarf 17 минут назад
Я недавно утром выхожу на террасу, а у нас гость - кошаки загналии по очереди охраняли весь день - ночью вернулась в лес)))
Я недавно утром выхожу на террасу, а у нас гость - кошаки загналии по очереди охраняли весь день - ночью вернулась в лес)))
Я недавно утром выхожу на террасу, а у нас гость - кошаки загналии по очереди охраняли весь день - ночью вернулась в лес)))
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1k
Василий Полчаса назад
Не стандартное поведение у животных и отсутствия страха перед человеком бывает лишь в двух случаях: первый- если животное приручено, или выросло с людьми. Второй- если у животного бешенство.
И лично я бы поостерегся в лесу дикого животного, которое вас не боится. Ибо уже имел "счастье", однажды, пройти курс уколов от бешенства.
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847
Олеся К 36 минут назад
интересно что с ней такое приключилось?) может испугалась сильно остолбенела?)
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477
Дмитрий Грачёв 39 минут назад
Оперативной памяти мало, зависла.
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822
Oggych 42 минуты назад
Забористые орешки
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1k
Роман Гамзалиев 46 минут назад
Тролль уровня Бог...)
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325
Art Stark 52 минуты назад
орешки торкнули)))
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814
rgubaev 56 минут назад
Это она к алкашу какому то отходила. Мысленно. :-)
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428
Gleb_Skameikin 57 минут назад
Порошенко вызывал
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5k
Алексей Васильев Час назад
Видать грибы в этом лесу особые растут
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7k
Ден Час назад
Белка встретила грибника и сломалась
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861
Шурман 2 часа назад
Наверное все кто ходят за грибами берут с собой орехи и семечки ? :)) Я вот тоже когда иду за грибами беру чипсы , семечки , орехи и пару шишек , вдруг белку встречу :))
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20k
Vazari Шурман Час назад
Ну, после пары шишек, в принципе тоже можно белку встретить.
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861
Шурман Vazari Час назад
:))))
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49k
pynh 2 часа назад
Руки воняют, вот белка и охерела.
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5k
Lev Asriev pynh 2 часа назад
Ну вот, что ты всех по себе судишь?
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49k
pynh Lev Asriev 2 часа назад
Белка встретила грибника и сломаласьПосмотреть
Белка встретила грибника и сломалась
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