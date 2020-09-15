Белка встретила грибника и сломалась

Отправившийся за грибами мужчина наткнулся в лесу на белку. Она не стала убегать и продемонстрировала крайне странное, но забавное со стороны поведение.
А может быть белка что-то заметила за спиной автора и ему стоило обернуться?
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И лично я бы поостерегся в лесу дикого животного, которое вас не боится. Ибо уже имел "счастье", однажды, пройти курс уколов от бешенства.