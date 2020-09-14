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Боевой офицер отвечает на мои глупые вопросы: Интервью с Загорцевым А. В. (Горец-02)

Боевой офицер отвечает на мои глупые вопросы: Интервью с Загорцевым А. В. (Горец-02)

Автор:
14 сентября 2020 21:43
Сообщество : Военное
Метки: Загорцев   армейский юмор   армия   военное   интервью   маты   морпехи   спецназ   

Боевой офицер Загорцев Андрей Владимирович (Горец-02) и автор таких книг как "Матрос СпН", "Город" и других, основанных на реальном боевом опыте и глубоком знании предмета, отвечает на мои глупые вопросы. Есть текст, есть видео. Кому как удобней.

Александр Клишин

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Когда мне нравится какая-то история и я хочу поделиться ею, всегда стараюсь найти ее автора и пообщаться на предмет превращения оной истории в видео-ролик. Именно таким образом я познакомился с Андреем Владимировичем Загорцевым. И конечно, я не мог удержаться и попросил у Андрея Владимировича не ответит ли он на пару-тройку вопросов. Поскольку человек он занятой, плюс действующий офицер, уже то, что он согласился ответить на мои вопросы в почтовом сервисе, можно считать удачей... Оставалось только дождаться, когда он, в очередной раз, доберется до компьютера и интернета... И вот, наконец-то свершилось, он смог ответить.

На просторах интернет-сети, на некоторых сайтах лежит якобы биография Загорцева. Естественно, я не мог не задать вопрос по поводу точности изысканий авторов биографий. Андрей Владимирович очень емко, отозвался по поводу такой писанины.

Вопрос: На ФБ.ру лежит ваша биография. Насколько информация достоверна?

Ответ: Добрался до интернета и компьютера, попытаюсь дать ответы на ваши вопросы. По биографии выложенной неизвестным мне долбоебом. Такого бреда про себя я еще не читал.

Из биографии на ФБ:
Появился на свет 13 апреля 1974 года в городке Белой Калитве Ростовской области. Городок этот имеет славные военные традиции — отсюда родом четыре Героя Советского Союза, кроме того, здесь располагается единственный в России памятник «Слову о полку Игореве». Такое окружение не могло не сказаться на впечатлительном юноше — Андрея с младых ногтей страстно интересовало все, что связано с армией и военным делом.

Ответ: Каким нахрен впечатлительным юношей ? Меня страстно не интересовало военное дело. Я его при наличии родственников военных итак знал с 5 лет. Выбора у меня не было- только армия. Как он эту херню вообще придумал? Меня пытались сплавить в Институт культуры на хореографа. А я и этого не хотел. Я вообще ни хрена не хотел. Поэтому, что бы я не страдал херней, меня спровадили на срочку.

Из биографии на ФБ:
На этом нелегком поприще Загорцев добился больших успехов. В биографии Андрея Владимировича Загорцева — служба в ГРУ, военно-морском флоте и войсках специального назначения, участие в реальных боевых операциях в Приднестровье и Чечне.

Ответ: Этот придурок пишет про службу в ГРУ абсолютно не осознавая,что это такое. Пишет про войска специального назначения. Нет таких войск, есть части и соединения. Пишет ,что я осел в Питере и решил стать писателем. Я просто служил в там, вот и все.

Из биографии на ФБ:
Издаваться Загорцев начал сравнительно недавно. В 2009 году вышла его дебютная книга «Водки летчикам не давать». Она рассказывает о первой чеченской войне, и в ней уже ярко проявились все те стилистические особенности, которые будут присущи Загорцеву потом.
В том же году свет увидела книга «Рота морпехов». В 2011-м вышла, пожалуй, самая удачная и многослойная книга автора — «Спецназ Третьей мировой. Русские козыри». Вдохновившись успехом «Спецназа…», Андрей Загорцев написал «Боевое кредо»...

Ответ: По книгам он все нахрен перепутал. выложил дурацкие названия которые придумало издательство Эксмо. Короче невнятная херня, не читайте бред написанный неизвестным мне типом, который даже не удосужился связаться со мной и что либо уточнить.

Вопрос: Ваши книги читаются на одном из дыхании. "Город" можно использовать как наставление по городскому бою, а "Спецуха" настолько весёлая, что смех невозможно сдержать. Тяжело ли было писать их? Какое произведение за всю вашу писательскую деятельность далось вам труднее всего?

Ответ: Нет писать не тяжело, особенно если событие было яркое и запоминающееся. Труднее всего дался Матрос СпН, так как события происходили очень давно, многое приходилось додумывать, связываться с сослуживцами, многое легендировать и переделывать, так как часть все-таки действующая.

Вопрос: Не пробовали ли вы, или ваши соратники, найти режиссера, который сумел бы снять фильмы по вашим произведениям, передать в кино тот дух истинного патриотизма и мужества, каким полны ваши рассказы? И какой роман хотели бы экранизировать в первую очередь?

Ответ: Пробовали, многие киношники сами выходят спрашивают разрешения или наличие сценария. о как обычно все упирается в деньги. Так бы хотелось экранизировать Особую Группу. Тем более авторский сценарий готов. Многие режиссеры запрашивают, но почему то думают что у меня куча денег))) и прямо горю желанием снять кино за свой счет.

Вопрос: Какие были ваши основные задачи во время конфликтов в Приднестровье, Чечне? Какой уровень адреналина по 10 бальной шкале испытывали, когда начинались вооруженные столкновения?

Ответ: В ПМР у меня никаких задач не было, я был курсантом распиздяем. В Чечне я находился в составе штатных подразделений. Какие задачи могут быть у командира группы, роты ? Естественно командовать подразделением, обеспечить его боеспособность и повседневную жизнедеятельность. К сожалению шкалы с уровнем адреналина у меня не было, и я ничего не измерял.

Вопрос: Ваш первый бой - как это было. Что чувствовали до, во время и после него? Ощущения, состояние, мысли?

Ответ: Да никак, по нашей тройке начали стрелять румыны мы отстреливались до прихода гвардейцев Костенко. Что я чувствовал до боя ?))) Да ничего, жрать хотел, спать, думал где достать новые кеды. Во время боя считал патроны в магазине и думал что надо на каждые девять ПСов забивать трассер, что бы не считать, и прочие рабочие моменты, каких то там возвышенных философских моментов не было абсолютно. После боя тоже ничего, разве что только - как бы меня не обделили с трофеями. Это потом через неделю когда нас выпнули, пришло понимание, что могли и убить.

Вопрос: Какой, событие, или этап жизни вы считаете самым трудным для себя?

Ответ: 6.00 каждое утро, когда надо идти на службу.

Вопрос: Были ли моменты во время боевых действий, когда казалось все - тут нам и конец. Можно коротко рассказать, о самом критичном моменте? Что спасало, спасло?

Ответ: Не было, по моему мнению. Надо всегда гнать от себя такие мысли и не паниковать. Самый критичный момент был когда при высадке посадочным способом загорелся топливопровод в МИ-8, и летчики выскочили впереди ВПШГ, но забыли ящик с водкой.

Вопрос: Суеверный ли вы человек? Слушаете ли природу прежде чем приступить к выполнению боевой задачи, верите ли в приметы? А ваши сослуживцы?

Ответ: Нет, мне делать не хер перед боевой задачей как в приметы верить? Или выйти на сопку и слушать природу вместо того что бы готовится к выполнению? Покажите мне того долбоеба который перед задачей слушает природу. Район может быть за сто км от базы, и вывод может быть и на технике, или воздушным путем. Какую я природу должен слушать. В Сирии на Тиясе или Хаме слушать чего то там?

Вопрос: Нужна ли сейчас допризывная подготовка молодежи? В чем по вашему мнению отличие призывников которые занимались в патриотических клубах и тех кто призывались "из дома"?

Ответ: Нужна и более жесткая. Тех кто занимался во всяких кадетских классах и центрах, сложнее переучить, с домашними проще.

Вопрос: Есть люди которые грезят романтикой армии. Дайте пожалуйста рекомендации молодому поколению - к чему готовиться и каковы реалии.

Ответ: Романтики в армии быстро превращаются в циников. А рекомендации не вижу смысл давать,что будет то будет. В реальности все не так как в рекомендациях. Сколько людей столько и поведенческих реакций.

Вопрос: Есть мнение, что в армию приходит много бездарных и глупых офицеров на командные должности. Так ли это на самом деле? Что бы Вы сделали, чтоб подобные такие кадры отсеивались?

Ответ: Это реальность а не мнение, но не столь их и много. Что бы я сделал? Да ничего долбоебы тоже нужны.

Вопрос: Есть мнение, что среди контрактников есть те, кому не писаны никакие законы, ведут себя как хотят и делают, что заблагорассудится, как с ними бороться? Помимо увольнения. Хотелось бы узнать ваше мнение на то, что делать, чтоб такие вообще не оказывались в рядах ВС РФ.

Ответ: Бред какой-то. Если кто то из командиров допустил такое поведение контрабасов, то нахер этого командира. У меня нормальные взрослые и адекватные люди, много конкретных профи, дебилы не задерживаются. Сознание все же поменялось.

Вопрос: Расскажите, коротко, самый забавный, или смешной случай с вами или вашими сослуживцами, который вы до сих пор не можете вспоминать без улыбки.

Недавно будучи в командировке, на южном континенте в результате технической ошибки меня назначили руководить переговорами с лояльной правительству стороной. С той стороны переговорами руководил тоже я. Естественно я все порешал.

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Метки: Загорцев   армейский юмор   армия   военное   интервью   маты   морпехи   спецназ   
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9k
Лехахуторской 2 дня назад
Читал, классные книги.
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−10
Виктор 2 дня назад
Армия, это вообще, одна, большая, шутка. Не зря говорят, кто в армии служил, тот в цирке не смеется.
Я про 2 года армии, мог бы 2 года рассказывать и ни разу не повторится.
Только реально кому это интересно, кроме тех кто сам служил?
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14k
Поручик Виктор 2 дня назад
Смирись, "Виктор" - не все обладают "талантом ХОРОШЕГО рассказчика", могущего описать "всеобъемлющую ЖОПУ СЛУЖБЫ" хорошим, стёбеным языком, а не стенаниями о том "как было всё х.уёво"...

Загорцеву - ДАНО. А тебе, похоже, нет...
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7k
Kucher 2 дня назад
У меня один вопрос - когда будет переиздание "Водки лётчикам не давать"? Я свой экземпляр другу подполу отдал (мы с ним над Чечнёй летали вместе), думал себе новую книгу куплю. А фигушки... Нетути в магазинах.
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19k
Александр Клишин Автор поста Kucher 2 дня назад
Можете тут попробовать заказать, Андрей Владимирович сказал при общении, что его книги, в том числе и новые на Крузе лежат - https://shop.cruzworlds.ru/?author=3663https://shop.cruzworlds.ru/?author=3663 можете попробовать там поискать.
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7k
Kucher Александр Клишин 2 дня назад
В электронном виде у меня есть. Спасибо. Хочу бумажную.
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16k
kamanch Kucher 2 дня назад
Боевой офицер отвечает на мои глупые вопросы: Интервью с Загорцевым А. В. (Горец-02)
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