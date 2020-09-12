Я – штурман бомбардировщика Пе-2 | Я помню

Штурман эскадрильи пикирующих бомбардировщиков Пе-2 Герой Советского Союза Джунковская Галина Ивановна совершила 62 боевых вылета, участвовала в 5 воздушных боях и в составе группы сбила 2 самолёта противника.
Штурман эскадрильи пикирующих бомбардировщиков Пе-2 Герой Советского Союза Джунковская Галина Ивановна совершила 62 боевых вылета, участвовала в 5 воздушных боях и в составе группы сбила 2 самолёта противника.
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C humusom я тебя не обманул? Нет. Вижу, что понравилось, раз оттуда контент сюда таскаешь, благое дело. Вот и с Гоблином всё у Вас получится Здесь мало разумного, наполняй.
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