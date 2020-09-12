Я – штурман бомбардировщика Пе-2 | Я помню

FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Им не стыдно. Звезды, которые показали свои телесные изъяны (30 фото) Им не стыдно. Звезды, которые показали свои телесные изъяны (30 фото) Пост об изменах. Не показывайте его своим половинкам. Так надёжнее будет ;) Пост об изменах. Не показывайте его своим половинкам. Так надёжнее... Зазубрины, расчеты и отверстия: 12 секретов простой рулетки, о которых мало кто знает Зазубрины, расчеты и отверстия: 12 секретов простой рулетки, о... Сибирский вестерн: как в 1943 году ловили банду эвенка Павлова, грабившего золотые прииски Сибирский вестерн: как в 1943 году ловили банду эвенка Павлова,... Успокаивающий перцовый баллончик: в Саратове агрессивный водитель напал на студента Успокаивающий перцовый баллончик: в Саратове агрессивный водитель... Уникальные Советские электронные игрушки Уникальные Советские электронные игрушки Люди увидели огромного червя в трейлере фильма «Дюна» и не смогли удержаться от мемов Люди увидели огромного червя в трейлере фильма «Дюна» и не смогли... Все, что осталось от СССР: заброшенные объекты и техника, навсегда покинутые людьми Все, что осталось от СССР: заброшенные объекты и техника, навсегда... Вырвать заразу фейков с корнем - наша с вами задача, товарищи Вырвать заразу фейков с корнем - наша с вами задача, товарищи Разбор глупостей из интернета: Почему кобра спасла этих щенков на самом деле? Разбор глупостей из интернета: Почему кобра спасла этих щенков на... Парень в капюшоне и наушниках врезался в трамвай Парень в капюшоне и наушниках врезался в трамвай В Казани пьяная женщина напала на подростков, но получила достойный отпор В Казани пьяная женщина напала на подростков, но получила... Распирдж наляди опъсмеёт попенциала и салафановый эквебрелист Распирдж наляди опъсмеёт попенциала и салафановый эквебрелист СССР. Интересные фотографии известных людей СССР. Интересные фотографии известных людей Прикольные и смешные картинки Прикольные и смешные картинки Оскароносные фильмы прошлых лет, которые не взяли бы награду по новым правилам Оскароносные фильмы прошлых лет, которые не взяли бы награду по... Ожесточенная драка автомобилисток из-за открытой двери Ожесточенная драка автомобилисток из-за открытой двери Ретро фотографии Ретро фотографии Просто добавь воды ! Просто добавь воды !
Новое > Видео 
Я – штурман бомбардировщика Пе-2 | Я помню

Я – штурман бомбардировщика Пе-2 | Я помню (1 видео)

Автор:
12 сентября 2020 13:20
Метки: Я помню   вов   пучков   

Штурман эскадрильи пикирующих бомбардировщиков Пе-2 Герой Советского Союза Джунковская Галина Ивановна совершила 62 боевых вылета, участвовала в 5 воздушных боях и в составе группы сбила 2 самолёта противника.

Korolev

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

28435



Другие посты автора
Похожее видео
С Праздником Россия!
С Праздником Россия!
10:25:58
Эхо войны: в Севастополе обезвредили мину времен ВОВ весом в тонну
Эхо войны: в Севастополе обезвредили мину времен ВОВ весом в тонну
09:54:54
513
1
Предыдущее Следующее

Источник:

Метки: Я помню   вов   пучков   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
6
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
951k
Сергей 2 дня назад
Пучкову не очень доверяю, но это - ПЛЮС!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
12k
seller-k Сергей 2 дня назад
Ссылка www.youtube.com

C humusom я тебя не обманул? Нет. Вижу, что понравилось, раз оттуда контент сюда таскаешь, благое дело. Вот и с Гоблином всё у Вас получится
Здесь мало разумного, наполняй.
https://oper.ru/https://oper.ru/
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5
кеша День назад
Да, были Люди.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
MihailoSerbiya 2 дня назад
Kak vsegda Goblin bezuprechno chitaet tekst .Tolko zakadrovaya muzika slishkom gromkaya.Spasibo Goblin!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
900
Kruma 2 дня назад
афтор очередной [мат], который максимум что может скопировать линк с ютуба
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное видео
Пойманная змеёй рыба попыталась полакомиться другой змеёй
1
3
Пойманная змеёй рыба попыталась полакомиться другой змеёй
Реклама iphone 12
0
10
Реклама iphone 12
Владимирский форсаж
0
14
Владимирский форсаж
Ефремов стал жертвой Пашаева — адвокат потерпевших
0
27
Ефремов стал жертвой Пашаева — адвокат потерпевших
Гибель зазевавшегося турецкого инженера попала на видео
0
22
Гибель зазевавшегося турецкого инженера попала на видео
Американские новости 364
1
2
Американские новости 364
Илон Маск раздобыл таки где-то гравицапу!
0
25
Илон Маск раздобыл таки где-то гравицапу!
Дикий олень принялся вылизывать кота на глазах у его хозяев
0
11
Дикий олень принялся вылизывать кота на глазах у его хозяев
Вооруженный мужчина достойно встретил грабителей
1
250
Вооруженный мужчина достойно встретил грабителей
Девочке ... три
4
5
Девочке ... три
Популярное
Убойные примеры человеческой самоиронии, над которыми мы смеялись всем офисом
1
60
Убойные примеры человеческой самоиронии, над которыми мы смеялись всем офисом
Фельдшер скорой помощи отсудила 30 тысяч рублей у неадекватной женщины
0
87
Фельдшер скорой помощи отсудила 30 тысяч рублей у неадекватной женщины
﻿
Набирающие популярность
Агрессия мушиной братии: какие факторы вынуждают насекомых по осени проявлять агрессию и больно кусать?
1
4
Агрессия мушиной братии: какие факторы вынуждают насекомых по осени проявлять агрессию...
Семейство блогеров объявило пол своего ребенка, расцветив самое высокое здание в мире
0
24
Семейство блогеров объявило пол своего ребенка, расцветив самое высокое здание в мире
Им не стыдно. Звезды, которые показали свои телесные изъяны (30 фото)
Им не стыдно. Звезды, которые показали свои телесные изъяны (30 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Шокирующие кадры с места ДТП
1
6

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#интересное#сделай сам#россия#картинки#настроение#спорт#gif#дтп
#юмор#история#СССР#кино#девушки#люди#подборка#сша#авария#новости
#факты#прикол#своими руками#животные#прикольные#москва#природа#фотографии#авто авария#оружие

На что жалуетесь?

Вернуться