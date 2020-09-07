Ожидания разбиваются об реальность

FISHKINET
Новое
Новое
Как снимался фильм «Не может быть!»
Автор:
Димон
10 неожиданных фактов о совершенно обычных продуктах
Автор:
DarSie
Частный сектор юга России — 150 лет истории домостроительства в фотографиях
Автор:
Остап Бульба
Случилась эрекция: семиклассница запечатлела мастурбировавшего на уроке учителя
Автор:
Belka_16
Убедительные примеры того, насколько на самом деле велики некоторые зверушки
Автор:
Димон
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Сообщества
Сообщества
Угадай: фейк или правда?
Сообщество:
Фейковые новости со всего мира
Как мстительный картёжник устроил один из самых крупных взрывов в истории США
Сообщество:
Истории
Как же скучно мы живем
Сообщество:
Юмор
Прикольные и смешные картинки
Сообщество:
Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Всё ради безопасности: инстаграмщицы оголили груди
Сообщество:
Жизнь в США
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
СОЗДАТЬ СООБЩЕСТВО
ТЕХ. ПОДДЕРЖКА СООБЩЕСТВ
ВСЕ СООБЩЕСТВА
Видео
Основное
Приколы
Животные
Факты
Своими руками
Лучшее за неделю
Лучшее за месяц
Поезд снёс застрявший на путях грузовик
Автор:
Forestdude
Первоклашка философски описала весь жизненный путь человека
Автор:
Serbento
Нива - авто для горячих выходных
Автор:
Serbento
Лысый китаец в женской одежде угонял скутеры
Автор:
Parizhanka
Девушка уронила iРhоnе в озеро, пытаясь сделать селфи
Автор:
Serbento
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Собака сыграла в догонялки с курицей
Автор:
Forestdude
Когда не любишь читать инструкции
Автор:
Alex Chebrikov
Попугай спародировал звуки клаксона
Автор:
Alex Chebrikov
Эффектно покинул вертолет
Автор:
Mr.Adamson
Когда твой папа бармен
Автор:
Forestdude
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Маленький охотник за пельмешками
Автор:
Alex Chebrikov
Поймал ядовитую змею с помощью бутылки
Автор:
Alex Chebrikov
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Почему перед сном стоит закрывать двери в комнатах
Автор:
Forestdude
21-летняя девушка откровенно рассказала о трудностях жизни с большой грудью
Автор:
Alonso
Функционирование ДНК показали в удивительной анимации
Автор:
Кот шашлык
Заложник
Автор:
TUKUTELA-сепар
Серия "Люди Икс" завершится "Росомахой 3"
Автор:
Антон
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Диорама со взрывом атомной бомбы
Автор:
Кот шашлык
Самый бюджетный беспилотник
Автор:
Picard
Самодельная радиоуправляемая подводная лодка из Lego
Автор:
Picard
Миниатюрный меч из ржавого гвоздя
Автор:
Mr.Adamson
Горнолыжный курорт во дворе дома
Автор:
Alonso
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Забавно отшила мошенников
Автор:
Miralanim
Они ему больше не нужны
Автор:
Tamdima
Вырвало петлю? Не беда! Ремонт за 5 минут!
Автор:
DCLee
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Твори добро: реакция мужчины на то, что возле его гаража катается чужой ребёнок
Автор:
Alonso
Оригинальная реакция пса на сюрстрёмминг
Автор:
Picard
Поляк зафиксировал последствия введения российской вакцины против COVID-19
Автор:
Кот шашлык
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Ностальгия
Ностальгия
Вспоминаем советские газированные автоматы.
Автор:
Димон
СССР. Интересные фотографии известных людей
Автор:
Юганск
Десантное упражнение
Автор:
Димон
Куртамыш в Советскую эпоху
Автор:
Сергей
СССР. Интересные фотографии известных людей
Автор:
Юганск
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Новости
Новости
Дарвина уволят из Музея естественной истории
Автор:
Болонка королевы
Защитники застыдили принца Уильяма, взявшего сына на охоту
Автор:
Болонка королевы
В Андалусии люди бегут от лесных пожаров
Автор:
Болонка королевы
Американские летчики испытали летающий автомобиль
Автор:
Болонка королевы
Путин заявил о создании резерва силовиков для Белоруссии
Автор:
Dionysus
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Авто
Основное
Видео
Аварии
ДТП
Авария дня
Тюнинг
На суд фишкян -автовладельцев
Автор:
Скаари
Час пик в разных странах
Автор:
АРОН
Мгновенная карма за езду по встречке: нарушители не заметили автомобиль ДПС
Автор:
Vossen
Яндекс.Такси сделало ставку на беспилотный транспорт
Автор:
Ирина Николаевна из 3 подъезда
Я починил. Мастера ремонта
Автор:
БрОдЯгА
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Российский космонавт заснял группу из пяти неизвестных объектов
Автор:
Лан не урчи
Эффектная наклейка на автомобиль
Автор:
mindflixx
Американка не позволила полицейскому автомобилю попасть в ДТП
Автор:
Forestdude
Эффектная авария во время полицейской погони
Автор:
Forestdude
Кокетливый неадекват скакал по автомобилям на улицах Саратова
Автор:
Picard
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Обычный день в деревне Бояркино: пьяная компания на мотоблоке
Автор:
Vossen
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Свадебные гонки на трассе закончились гибелью трех человек
Автор:
Belka_16
В центре Екатеринбурга сбили парня на самокате
Автор:
myymoo
С ребенком под КамАЗ: автомобилистка устроила ДТП в Петербурге
Автор:
Johnny
Пьяное ДТП в Краснодаре закончилось перестрелкой
Автор:
HomMiss
Вылет с трассы на раллийных гонках
Автор:
Тигран Саркисян
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Авария дня. Водитель "Гранты" избегал столкновения и вылетел на встречную полосу
Автор:
Johnny
Авария дня. Водитель инкассаторского автомобиля устроил ДТП в Кировской области
Автор:
Johnny
Авария дня. Массовое ДТП под Архангельском
Автор:
Johnny
Авария дня. Под Тверью пострадали два человека
Автор:
Johnny
Авария дня. ДТП с участием трех машин на трассе в Челябинской области
Автор:
Johnny
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Диагноз неутешителен: "врум-врум" и "эродондодон" головного мозга. Всё о странных выхлопных
Автор:
Никифоридис
Тюнингованный Mercedes-AMG S63, как способ обратить на себя внимание
Автор:
RedBull
На продажу выставили Brabus E V12 — один из самых быстрых седанов в мире
Автор:
RedBull
Тюнингованный Chevy Camaro с огромными колесами Forgiato
Автор:
RedBull
Porsche 911 Syberia RS — настоящий сибиряк
Автор:
Олег
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Я Автор
Волшебный телефон с субтитрами
Автор:
NikolayRevlis
Валентин Гафт: с улыбкой о коллегах
Автор:
Димон
Крысиная мечта!
Автор:
NikolayRevlis
Сокрушительный удар по преступности
Автор:
Максим Демидов
«Я не снял все, что хотел. Но я снимал только то, что хотел»
Автор:
Дмитрий
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Ещё
Новое
Сообщества
Видео
Ностальгия
Новости
Авто
Я Автор
Фишкина солянка
Чистилище
Смешные картинки
Антифишки
Солянка для майдана
Ад'ок
Демотиваторы
Гифки
Еда
Спорт
Кубики
Военное
Фото
Книги
Анекдоты
Дикая природа
Игры
Путешествия
Кино
Лица проекта
Юмор
Селфи для фишек
Факты
FAQ
Животные
Закрыли доступ?
Истории
Лонгриды
Тех.поддержка
Девушки
Предложения проекту
Тесты
ИнфоFishki
О проекте
Реклама на фишках
Firework
Трансляция из заповедника
Перейти на новый дизайн и отключить рекламу
ru
en
Найти
X
Только авторские посты в ленте #Яавтор
поделиться
24
ещё пост
Ожидания разбиваются об реальность
Сообщество
Юмор
10545 постов • 2384 подписчика
подписаться
•
Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Новое
>
Видео
>
Сообщество Юмор
chichic1
Ожидания разбиваются об реальность
(1 видео)
Автор:
chichic1
07 сентября 2020 15:22
Сообщество :
Юмор
Метки:
видео
смех
юмор
Опытные против новичков.
chichic1
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!
4515
Другие посты автора
Похожее видео
Не лезь в разборки быков
07:46:25
Мальчик прощается с пассажирами самолета
09:19:17
Заразительный смех этого малыша поднимет вам настроение
09:38:50
Если бы испанец-хохотун работал комментатором на матче сборной России
09:02:38
А вы слышали, как смеются гигантские зимородки?
08:55:14
Гусь против слона
09:03:39
Раскладной диван оказался очень прожорливым
13:22:06
Заразительный смех малыша
08:26:09
2946
1
Предыдущее
Следующее
Источник:
Ссылки по теме:
А вы слышали, как смеются гигантские зимородки?
Заразительный смех малыша
Если бы испанец-хохотун работал комментатором на матче сборной России
Заразительный смех этого малыша поднимет вам настроение
Раскладной диван оказался очень прожорливым
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки:
видео
смех
юмор
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
64
11
53
Понравилось
53
0
24
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Авторизуйтесь
или войдите через
Фото
Видео
Демотиватор
Мем
ЛОЛ
Twitter
Instagram
Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
OK
или
Загрузите с диска
*
Вы можете загружать фотографии, размером до 10Мб, формата JPG, PNG, GIF
OK
или
Загрузите с диска
*
Вы можете загружать видео, размером до 10Мб, формата MP4
OK
OK
Авторизуйтесь
или войдите через
Фото
Видео
Демотиватор
Мем
ЛОЛ
Twitter
Instagram
Audio
Отправить комментарий в:
Вконтакте
Отправить комментарий в Вконтакте
OK
или
Загрузите с диска
*
Вы можете загружать фотографии, размером до 10Мб, формата JPG, PNG, GIF
OK
или
Загрузите с диска
*
Вы можете загружать видео, размером до 10Мб, формата MP4
OK
OK
24
комментария
Сначала новые
Сначала лучшие
Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
Serg2001
7 часов назад
Интересно, сколько раз так же падали опытные прежде чем стать таковыми... ))
15
Ответить
•
Ссылка
•
Пожаловаться
•
Поделиться ›
Вконтакте
Facebook
Одноклассники
Twitter
Google +
Показать все
3 ответа
8k
БарНалей
5 минут назад
Не все коту масленица
0
Ответить
•
Ссылка
•
Пожаловаться
•
Поделиться ›
Вконтакте
Facebook
Одноклассники
Twitter
Google +
7k
Vacony
3 часа назад
вот реальность она такая ))на 100 попыток только круто выходит, если не сломаешь к тому времени что то )
1
Ответить
•
Ссылка
•
Пожаловаться
•
Поделиться ›
Вконтакте
Facebook
Одноклассники
Twitter
Google +
5k
Вася
7 часов назад
там себе некоторые шею не сломали ?
1
Ответить
•
Ссылка
•
Пожаловаться
•
Поделиться ›
Вконтакте
Facebook
Одноклассники
Twitter
Google +
735
Олег
7 часов назад
За каждым киношным супертрюком куча тренировок, подготовок и испорченных дублей, для того, чтобы зритель увидел конфетку. И стесняться этого не нужно.
Джеки Чан так прямо и говорит!
2
Ответить
•
Ссылка
•
Пожаловаться
•
Поделиться ›
Вконтакте
Facebook
Одноклассники
Twitter
Google +
2k
KL11
8 часов назад
Держится обруч крутясь
На тренированном теле
В деле важном любом
Навык необходим
2
Ответить
•
Ссылка
•
Пожаловаться
•
Поделиться ›
Вконтакте
Facebook
Одноклассники
Twitter
Google +
2k
Мефодий
KL11
7 часов назад
держится обруч, крутясь..
на красивом тренированном теле,
в деле важном любом навык необходим...
но сначала - собаку мы съели(
(на мотив "в городе новый шериф...")
0
Ответить
•
Ссылка
•
Пожаловаться
•
Поделиться ›
Вконтакте
Facebook
Одноклассники
Twitter
Google +
2k
KL11
Мефодий
2 часа назад
да, брат. не отличаешь ты хокку от танка. )))
0
Ответить
•
Ссылка
•
Пожаловаться
•
Поделиться ›
Вконтакте
Facebook
Одноклассники
Twitter
Google +
2k
Мефодий
KL11
Час назад
ага, я аж всплакнул...тут больше половины пассажиров неотдупляет -тся и -ться в глаголах родной речи, куда нам японская поэзия )))
0
Ответить
•
Ссылка
•
Пожаловаться
•
Поделиться ›
Вконтакте
Facebook
Одноклассники
Twitter
Google +
43k
Albert GER
8 часов назад
и опытные были новичками..
0
Ответить
•
Ссылка
•
Пожаловаться
•
Поделиться ›
Вконтакте
Facebook
Одноклассники
Twitter
Google +
3k
Едондер пуп
8 часов назад
Сколько же бесполезных умений у людей!
2
Ответить
•
Ссылка
•
Пожаловаться
•
Поделиться ›
Вконтакте
Facebook
Одноклассники
Twitter
Google +
Показать все
8 ответов
19k
Тигран Саркисян
Едондер пуп
4 часа назад
я тоже без умысла оскорбить)
1
Ответить
•
Ссылка
•
Пожаловаться
•
Поделиться ›
Вконтакте
Facebook
Одноклассники
Twitter
Google +
19k
Тигран Саркисян
Варакин Алексей
4 часа назад
так блет))) даа вы часом не супермен, этож такое уметь, маладез)))
0
Ответить
•
Ссылка
•
Пожаловаться
•
Поделиться ›
Вконтакте
Facebook
Одноклассники
Twitter
Google +
65k
Варакин Алексей
Тигран Саркисян
3 часа назад
Да че там кривляться! Редкий талант!
0
Ответить
•
Ссылка
•
Пожаловаться
•
Поделиться ›
Вконтакте
Facebook
Одноклассники
Twitter
Google +
2k
Мефодий
Варакин Алексей
Полчаса назад
отличный стартапчег кста...)))
0
Ответить
•
Ссылка
•
Пожаловаться
•
Поделиться ›
Вконтакте
Facebook
Одноклассники
Twitter
Google +
19k
Тигран Саркисян
Варакин Алексей
9 минут назад
0
Ответить
•
Ссылка
•
Пожаловаться
•
Поделиться ›
Вконтакте
Facebook
Одноклассники
Twitter
Google +
185k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен
8 часов назад
Хорошо что хоть живы остались...
0
Ответить
•
Ссылка
•
Пожаловаться
•
Поделиться ›
Вконтакте
Facebook
Одноклассники
Twitter
Google +
185k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен
8 часов назад
Во всём нужны сноровка, закалка, ТРЕНИРОВКА.
2
Ответить
•
Ссылка
•
Пожаловаться
•
Поделиться ›
Вконтакте
Facebook
Одноклассники
Twitter
Google +
Показать все
Показать ещё
(из
_
)
Яндекс.Такси сделало ставку на беспилотный транспорт
40 очаровательных собак, получившихся от скрещивания с питбулем
16 популярных фильмов и сериалов до и после спецэффектов
Loading...
Мгновенная карма за езду по встречке: нарушители не заметили автомобиль ДПС
Подслушано: юмор прямиком из Twitter
Звезды, потерявшие девственность с другими звездами (15 фото)
Это Питер: гражданин разлегся на проезжей части Невского проспекта
Первоклашка философски описала весь жизненный путь человека
Разборка жаб, не поделивших червяка
Экспериментальный юмор в формате "Каламбур", который сначала запутает, а потом рассмешит
В Японии создана голограмма, аналогичная показанной в «Звездных войнах» (видео)
Советы тем, кто хочет накопить на квартиру. Подсмотрено на женском форуме
Во время шторма в Приморье на пляж выбросило "корабль-призрак"
"Лампочку изобрёл чернокожий": Байден призвал рассказать американцам правду
Учебники по-настоящему удивляют: сентябрь бодренько зашёл учащимся
СидИ - не ПиЭсДи: когда твой маркетинг на грани
Нива - авто для горячих выходных
Защитники животных в ярости: кто-то раскрасил бездомного пса под тигра
Бизнесмен из Екатеринбурга делает из своей родной школы дворец
Очередная «Буханка» будущего от УАЗа не впечатлила фанатов
Доброта дня: спасатели достали застрявшего котёнка из-под автомобиля
Азербайджанский ткач создает ковры в стиле Дали
Величайшие саундтреки в истории кино
Почему банк может отказать в ипотеке?
Сила природы в действии
Слишком красива для госслужбы: в рядах социалистов Сербии очаровательное пополнение
Подросток-стилист делает прически, которым позавидует Голливуд!
Слониха отчаянно не верила в смерть своего малыша
Российский бизнесмен против супермодели: иск на миллионы долларов
В Британии спасли кота, который 2 месяца жил в закрытом контейнере
Семья министра владеет пятизвёздочным отелем около Кремля
Подросткам очень хотелось покататься, поэтому они покалечили таксиста
✖
Звезды, потерявшие девственность с другими звездами (15 фото)
Заразительный смех малыша
Заразительный смех этого малыша поднимет вам настроение
А вы слышали, как смеются гигантские зимородки?
Если бы испанец-хохотун работал комментатором на матче сборной России
Раскладной диван оказался очень прожорливым
Популярное видео
250
250
9
53
Вырвало петлю? Не беда! Ремонт за 5 минут!
47
47
0
11
Поймал ядовитую змею с помощью бутылки
78
78
0
43
Девушка уронила iРhоnе в озеро, пытаясь сделать селфи
86
86
1
12
Японский мастер гончарного дела
40
40
0
18
Соревнования по "смертельным прыжкам в воду" из Норвегии
59
59
1
8
Когда твой папа бармен
159
159
0
60
Нива - авто для горячих выходных
22
22
0
11
Новый рекорд в отжиманиях от спортсмена из Дубая
42
42
0
22
Даешь бананы без кожуры!
537
537
2
107
Забавно отшила мошенников
Популярное в сообществах
255
255
3
20
Побег из тюрьмы по-немецки
313
313
3
37
Экспериментальный юмор в формате "Каламбур", который сначала запутает, а потом рассмешит
Активность сообщества на фишках
Посты
Комментарии
Посещения
258
228
220
232
228
42
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сент
100
80
60
40
20
0
Набирающие популярность в сообществах
22
22
0
30
Право на митинг и на его разгон: по каким причинам разгоняют митингующих?
13
13
0
17
Почему мужчинам нравится виртуальный секс?
Звезды, потерявшие девственность с другими звездами (15 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов
вериф. авторов
сообществ
За день
За день
За неделю
За месяц
Весь топ
Юмор
2384
617
Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
1578
585
Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
596
287
Животные
1101
223
Кино
974
212
Факты
848
143
Жить в России
631
142
Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
1578
3243
Юмор
2381
2535
Животные
1100
1974
Автомир
637
1532
Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
596
1332
ФотоМир
605
1253
Кино
973
1210
Юмор
2381
13969
Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
1578
11973
Животные
1100
9247
ФотоМир
605
7103
Кино
973
5427
Гифки
608
4900
Жить в России
631
4730
Юмор
2381
113
Животные
1100
387
Жить в России
631
83
Новости со всего Мира
1067
39
Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
596
352
Треники&Вареники
994
72
Кино
973
159
За день
За день
За неделю
За месяц
Весь топ
Димон
2.3M
АРОН
291k
rusfet
340k
Сергей
946k
Иван Кемеров
1.5M
NAZARETH
190k
DCLee
2k
Димон
2.3M
NAZARETH
189k
АРОН
290k
Иван Кемеров
1.5M
Сергей
946k
rusfet
339k
Петр
6k
Димон
2.3M
NAZARETH
189k
Сергей
946k
Николай Николаенко
71k
rusfet
339k
АРОН
290k
Booharik
200k
Димон
2.3M
Иван Кемеров
1.5M
Сергей
946k
Митхун Чакрабортенков
802k
alex
738k
XoCTeJI
573k
Алексей
551k
показать ещё
Весь топ
Илья Варламов
22k
Илья Варламов
22k
Мария
10k
360
7k
Scinquisitor
3k
Денис Ребриков
1k
Светлана Филатова
600
Столото
0
показать ещё
Лучшие демотиваторы
84
84
1
27
Перейти в раздел
Популярные теги
#фото
#прикол
#история
#белоруссия
#новости
#школа
#китай
#дизайн
#космос
#пдд
#юмор
#интересно
#интересное
#картинки
#природа
#актеры
#подборка
#дтп
#люди
#позитив
#факты
#животные
#кино
#настроение
#россия
#дети
#девушки
#знаменитости
#наука
#путешествия
Нам нужно убедиться, что Вы не бот. Введите символы, изображённые на картинке ниже.
Обновить
На что жалуетесь?
Спам, реклама
Оскорбления пользователей сайта
Флуд
Разжигание межнациональной розни
Порнография
Мат на картинке
Трэш
Монетизация канала Youtube
Предложил спам-фильтр при добавлении комментария
Другое
Вернуться
Продолжая просматривать сайт, вы подтверждаете, что ознакомились с
политикой конфиденциальности
и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ok
Джеки Чан так прямо и говорит!
На тренированном теле
В деле важном любом
Навык необходим
на красивом тренированном теле,
в деле важном любом навык необходим...
но сначала - собаку мы съели(
(на мотив "в городе новый шериф...")