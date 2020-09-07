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Ожидания разбиваются об реальность

Ожидания разбиваются об реальность (1 видео)

Автор:
07 сентября 2020 15:22
Сообщество : Юмор
Метки: видео   смех   юмор   

Опытные против новичков.

chichic1

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Метки: видео   смех   юмор   
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7k
Serg2001 7 часов назад
Интересно, сколько раз так же падали опытные прежде чем стать таковыми... ))
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8k
БарНалей 5 минут назад
Не все коту масленица
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7k
Vacony 3 часа назад
вот реальность она такая ))на 100 попыток только круто выходит, если не сломаешь к тому времени что то )
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5k
Вася 7 часов назад
там себе некоторые шею не сломали ?
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735
Олег 7 часов назад
За каждым киношным супертрюком куча тренировок, подготовок и испорченных дублей, для того, чтобы зритель увидел конфетку. И стесняться этого не нужно.
Джеки Чан так прямо и говорит!
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2k
KL11 8 часов назад
Держится обруч крутясь
На тренированном теле
В деле важном любом
Навык необходим
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2k
Мефодий KL11 7 часов назад
держится обруч, крутясь..
на красивом тренированном теле,
в деле важном любом навык необходим...
но сначала - собаку мы съели(
(на мотив "в городе новый шериф...")
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2k
KL11 Мефодий 2 часа назад
да, брат. не отличаешь ты хокку от танка. )))
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2k
Мефодий KL11 Час назад
ага, я аж всплакнул...тут больше половины пассажиров неотдупляет -тся и -ться в глаголах родной речи, куда нам японская поэзия )))
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43k
Albert GER 8 часов назад
и опытные были новичками..
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3k
Едондер пуп 8 часов назад
Сколько же бесполезных умений у людей!
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19k
Тигран Саркисян Едондер пуп 4 часа назад
я тоже без умысла оскорбить)
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19k
Тигран Саркисян Варакин Алексей 4 часа назад
так блет))) даа вы часом не супермен, этож такое уметь, маладез)))
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65k
Варакин Алексей Тигран Саркисян 3 часа назад
Да че там кривляться! Редкий талант!
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2k
Мефодий Варакин Алексей Полчаса назад
отличный стартапчег кста...)))
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19k
Тигран Саркисян Варакин Алексей 9 минут назад
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185k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 8 часов назад
Хорошо что хоть живы остались...
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185k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 8 часов назад
Во всём нужны сноровка, закалка, ТРЕНИРОВКА.
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