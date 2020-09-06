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Лысый китаец в женской одежде угонял скутеры

Лысый китаец в женской одежде угонял скутеры (1 фото + 1 видео)

Автор:
06 сентября 2020 08:59
Сообщество : Криминал
Метки: видео   вор   воровство   китаец   парковка   скутеры   угон   фото   
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Китайские правоохранители на днях задержали серийного угонщика электрических транспортных средств, который с мая месяца промышлял на парковках в городе.

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Метки: видео   вор   воровство   китаец   парковка   скутеры   угон   фото   
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4  комментария
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Frank Borman Час назад
Бабы, они опасные, даже фальшивые.Так и норовят присвоить себе что нибудь - или мужика, или его имущество.
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22k
Григорий 8 минут назад
Некоторые посчитали, что маска делает их неузнаваемыми. Но забывают про миллионы камер, сотовый, доходы-расходы в кредитке и т.д. Вопрос только в интересе к твоей персоне со стороны полиции.
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877
Broscan 11 минут назад
Напомнило

Ссылка youtu.be
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14k
Anna 11 минут назад
Лысый китаец в женской одежде угонял скутеры
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