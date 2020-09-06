Лысый китаец в женской одежде угонял скутеры

Китайские правоохранители на днях задержали серийного угонщика электрических транспортных средств, который с мая месяца промышлял на парковках в городе.
52-летний местный житель по имени Сюй, используя женскую одежду и прикрывая лицо медицинской маской, совершал угоны транспортных средств. Похождения угонщика-рецидивиста были запечатлены несколькими камерами наблюдения.
Когда полицейским удалось произвести арест неуловимой преступницы, то они были сильно удивлены, обнаружив лысого мужчину под приятной наружностью угонщицы.
По информации СМИ, пойманному с поличным угонщику грозит серьёзное наказание за содеянное.
Когда полицейским удалось произвести арест неуловимой преступницы, то они были сильно удивлены, обнаружив лысого мужчину под приятной наружностью угонщицы.
По информации СМИ, пойманному с поличным угонщику грозит серьёзное наказание за содеянное.
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