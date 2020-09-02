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В Казани начальник отдела полиции стрелял в подчиненных за плохие показатели работы

В Казани начальник отдела полиции стрелял в подчиненных за плохие показатели работы (1 видео)

Автор:
02 сентября 2020 16:37
Метки: идиотизм   казань   полиция   стрельба   

По предварительным данным, ранены трое сотрудников МВД

harlamov

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В соцсетях появилось видео о том, как в длинном коридоре официального здания мужчина в форме сотрудника полиции ведет стрельбу из винтовки. На прицеле "снайпера" - женщина, которая скрывается за открывшейся дверью кабинета.
Как стало известно "Комсомолке" из собственных источников в правоохранительных органах, на видео запечатлен начальник отдела полиции "Зареченский" УМВД Казани полковник полиции Тарас Дорошкевич. Женщина, по которой начальник открыл огонь, - дознаватель лейтенант Айгуль Хакимова.
Предположительно, мужчина стрелял из пневматической винтовки. Пока официального комментария по данному факту от МВД Татарстан не поступало.
- В отдел полиции уже выехал прокурор Кировского района города Казани Эльдар Сабиров. Подробности случившегося выясняются, - в свою очередь сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.
Тем не менее по информации источника "Комсомолки", Дорошкевич расстрелял подчиненных из пневматической винтовки за плохие показатели по работе - ранения получили трое полицейских (двое мужчин и одна женщина).
Едва видеозапись появилась в соцсетях, как в здание ОП 3 нагрянули сотрудники прокуратуры и МВД Татарстана.
Появились первые комментарии от официальных лиц.
- В отделе полиции №3 "Зареченский" УМВД Казани проводится служебная проверка, - сообщили в пресс-службе МВД Татарстана. - Это проверка организована министром внутренних дел республики по факту появления видео о применении пневматического оружия сотрудником полиции в помещении отдела полиции №3 "Зареченский" УМВД Казани занимаются сотрудники.
Тщательную проверку проводит инспекция по личному составу МВД региона совместно с ОРЧ собственной безопасности МВД Татарстана. По итогам служебной проверки будет решен вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, причастных к инциденту.
На место прибыл и прокурор Кировского района Казани Эльдар Сабиров. Он успел установить, что на видео запечатлено не сегодняшнее событие, сегодня никто из сотрудников отдела стрельбы не слышал.
- Пострадавших нет. Заявлений не поступало, - отметили в надзорном органе. - Проводится осмотр места происшествия, опрашиваются свидетели и очевидцы из числа сотрудников отдела полиции. Подробности выясняются.
Собственные источники "Комсомолки" в правоохранительных органах сообщают, что на записи сентябрь 2019 года.

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Метки: идиотизм   казань   полиция   стрельба   
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23  комментария
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16k
Аня 5 часов назад
Хороший тамада, и конкурсы интересные
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7k
Кыся 3 минуты назад
Бей своих, чтоб чужие боялись.
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Alex 9 минут назад
А что, хорошая идея. Я бы закрепил это законодательно. Только резиновыми пулями.
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7k
Vacony 47 минут назад
пневматика.. из тира ... хоть бы солью шмалял что ли
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39k
SAndre 2 часа назад
хоть кто-то борется за показатели
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32k
Гёз Уленшпигель 3 часа назад
Стрелял в подчинённых это хорошо. Жаль что сам не застрелился, вот что х.у.ё.в.о!
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37k
Сергей 3 часа назад
Похоже , им табельное оружие не выдают, чтоб они не перестреляли друг-дружку.
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2k
Sanar 3 часа назад
// начальник отдела полиции "Зареченский" УМВД Казани полковник полиции Тарас Дорошкевич // ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Мочил клятых москалей, но почему то в Татарстане
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31k
Андрей Бертон 4 часа назад
- Прокурор успел установить, что на видео запечатлено не сегодняшнее событие, сегодня никто из сотрудников отдела стрельбы не слышал. - Пострадавших нет. Заявлений не поступало, - отметили в надзорном органе.
Я так понял что дело уже закрыто и главное это найти кто слил видео.
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29k
Опаньки 4 часа назад
почему прокуратуры а не СК?
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27k
Alex 4 часа назад
В мусарне вообще остались адекватные люди?
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4k
Барт Симпсон 4 часа назад
палицаи уже своих валят
походу башню рвет во все стороны.
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1k
zenon Барт Симпсон 3 часа назад
Пустили слух, что Красная Армия наступает. Избавляются от тех, кто много знает.
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4k
Echo 4 часа назад
Ну хоть так, а ведь мог бы и отыметь во все дыры
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964
Провокатор Echo 4 часа назад
Бутылкой из под шампанского.
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13k
dimitr 5 часов назад
М - мотивация
М - менеджмент
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5k
☣️Месть печенегов☣️ 5 часов назад
Молодец! Так бы в каждом отделе! А то совсем обленились, работать не хотят, раскрываемость падает!
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500
Злодей ☣️Месть печенегов☣️ 5 часов назад
раскрываемость падает не поэтому,а потому,что текучка просто бешеная,людей не хватает, а дела распределяются по всем оставшимся.
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5k
☣️Месть печенегов☣️ Злодей 4 часа назад
Вы без таблички не понимаете?
Вы без таблички не понимаете?
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−15
............ 5 часов назад
пиТарас дорошкевич
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1k
Дмитрий 5 часов назад
мсне нужна такая винтовка. сначала показать видео всем и поставить рядом винтовку. может лучше будут работать
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43k
Albert GER Дмитрий 4 часа назад
50 ойронен
50 ойронен
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1k
Том Сойер 5 часов назад
В Казани начальник отдела полиции стрелял в подчиненных за плохие показатели работы
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