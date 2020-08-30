Огромный воздушный змей унес ребенка

Во время фестиваля в тайваньском городе Синьчжу воздушных змеев трехлетняя девочка случайно запуталась в леере огромного оранжевого змея, который взмыл вверх и увлек ее за собой. Кувыркаясь в воздухе, она поднялась на несколько метров над землей.

Собравшиеся внизу бросились ловить леер, а когда змей с ребенком устремился вниз, успели поймать девочку. В результате она не пострадала.