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Огромный воздушный змей унес ребенка

Огромный воздушный змей унес ребенка (1 видео)

Автор:
30 августа 2020 19:27
Метки: Тайвань   воздушный змей   девочка   

Во время фестиваля в тайваньском городе Синьчжу воздушных змеев трехлетняя девочка случайно запуталась в леере огромного оранжевого змея, который взмыл вверх и увлек ее за собой. Кувыркаясь в воздухе, она поднялась на несколько метров над землей.
Собравшиеся внизу бросились ловить леер, а когда змей с ребенком устремился вниз, успели поймать девочку. В результате она не пострадала.

Михаил

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6  комментариев
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130
Pablo 3 часа назад
Офигенный атракцион!
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7k
Чё 23 минуты назад
О-хне-неть!
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3k
Dmitry_61rus 2 часа назад
Это сколько рубашек на ней было! Вот повезло.
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141
freepoint 2 часа назад
Она за эти несколько секунд еще раза три-четыре заново родилась. И каждый раз в рубашке.
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2k
Димка Смола/67 4 часа назад
Отвечаю у него вертолетов не будет ) Здоровья тебе малой !
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555
Александр 4 часа назад
Фигасе полетала
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