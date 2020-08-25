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Семейство енотов спряталось от урагана под автомобильный тент

Семейство енотов спряталось от урагана под автомобильный тент (1 фото + 1 видео)

Автор:
25 августа 2020 08:00
Сообщество : Животные
Метки: видео   енот   животные   канада   семья   торонто   ураган   
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Житель канадского города Торонто решил проверить свою машину после прошедшего урагана и обнаружил под тентом семью енотов.

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Метки: видео   енот   животные   канада   семья   торонто   ураган   
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