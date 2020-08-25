Семейство енотов спряталось от урагана под автомобильный тент

Житель канадского города Торонто решил проверить свою машину после прошедшего урагана и обнаружил под тентом семью енотов.
Животные были не очень рады появлению мужчины и до последнего момента пытались спрятаться под тентом.
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