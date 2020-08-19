В Печатниках женщина напала с ножом на подростка и порезала теннисную сетку

На Юго-Востоке столицы во 2-м Южнопортовом проезде мальчик и девочка с двумя собаками завшли на теннисный корт. Однако это не понравилось молодым теннисистам, которые попросили детей удалиться. Через некоторое время, на площадке появилась мать детей и устроила скандал.
Компания будущих первокурсников - три парня и девушка - решили сыграть в большой теннис на корте рядом с детской площадкой. По словам молодых людей, около часа дня они пришли на корт и натянули сетку.
В это же время там появились мальчик и девочка лет 9 в сопровождении двух больших собак. Псины стали ходить по корту. Однако это не понравилось теннисистам. «Мои друзья вежливо попросили детей уйти, опасаясь за их безопасность во время игры. Кроме того, на ограждении площадке написано, что с собаками там нельзя находиться.» - рассказала свидетельница конфликта.
В это же время там появились мальчик и девочка лет 9 в сопровождении двух больших собак. Псины стали ходить по корту. Однако это не понравилось теннисистам. «Мои друзья вежливо попросили детей уйти, опасаясь за их безопасность во время игры. Кроме того, на ограждении площадке написано, что с собаками там нельзя находиться.» - рассказала свидетельница конфликта.
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Через некоторое время, по словам девушки, на площадке появилась мать детей. Женщина была настроена агрессивно и кричала, что ее детям нахамили, а они могут играть где хотят. После чего начала резать принесенным с собой ножом сетку. Хозяин инвентаря, 18 - летний Юрий пытался остановить женщину. И получил удар ножом по кисти руки. «Кроме того она начала его пинать, ударила ногой в пах и нанесла сильный порез плеча. Видя, что мы снимаем происходящее на телефон, женщина крикнула детям, чтобы они спускали собак. Мы стали вызывать полицию и «скорую», а женщина просто собралась и ушла».
В больнице пострадавшему зашили рану. К сожалению, у парня оказалась повреждена «рабочая» рука (Юрий - левша). Медики не исключают, что в сентябре на занятиях в ВУЗе первокурстник не сможет писать лекции.
В больнице пострадавшему зашили рану. К сожалению, у парня оказалась повреждена «рабочая» рука (Юрий - левша). Медики не исключают, что в сентябре на занятиях в ВУЗе первокурстник не сможет писать лекции.
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Но самая большая загадка:стоит шавка и гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав ,а они стоят будто ничего не происходит и так может быть и ночью и днём .
Кто будет отнимать, кому отдавать?
В реальной жизни всё сложнее чем в комментах в соцсетях...
Мы тут счастливо верим что все решается легко и просто. А ты нам своей горькой правдой тыкаешь (
Мамашка ТП
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