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В Печатниках женщина напала с ножом на подростка и порезала теннисную сетку

В Печатниках женщина напала с ножом на подростка и порезала теннисную сетку (1 фото + 1 видео)

Автор:
19 августа 2020 08:21
Метки: видео   выгул собак   конфликт   нападение   сабака   теннисный корт   яжемать   
15984
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На Юго-Востоке столицы во 2-м Южнопортовом проезде мальчик и девочка с двумя собаками завшли на теннисный корт. Однако это не понравилось молодым теннисистам, которые попросили детей удалиться. Через некоторое время, на площадке появилась мать детей и устроила скандал.

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Метки: видео   выгул собак   конфликт   нападение   сабака   теннисный корт   яжемать   
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248  комментариев
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7k
antonium 13 часов назад
Типичная яжмамка. Вообще таких принудительно лечить надо. Хотя она тут и на уголовную статью насобирала
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46
Алексей Горошко 12 минут назад
Это же женщина, ничего ей не будет, у нас матриархальная страна, суки судьи всегда прикроют свое племя
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7k
Maddy8 21 минуту назад
Собачники вообще отдельная каста. Дерьмо не убирают,намордник не одевают.
Но самая большая загадка:стоит шавка и гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав ,а они стоят будто ничего не происходит и так может быть и ночью и днём .
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5k
Александр 36 минут назад
В Печатниках женщина напала с ножом на подростка и порезала теннисную сетку
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1k
Медвед Александр 17 минут назад
Собаки плохо справляются.
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1k
uuid Час назад
детей и собаку отнять. дуру посадить в дурку на лечение.
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25k
Игорь uuid Полчаса назад
Кричать "отнять" много ума не нужно, тут каждый второй так кричит. А кому отдать? Тебе?
Кто будет отнимать, кому отдавать?
В реальной жизни всё сложнее чем в комментах в соцсетях...
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1k
DVPET Игорь 9 минут назад
Ты, случайно, детям не рассказываешь что Деда Мороза нет?
Мы тут счастливо верим что все решается легко и просто. А ты нам своей горькой правдой тыкаешь (
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13k
motorocker Час назад
некоторые суки подвергаются [мат] на общих основаниях
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1k
Anatoly Tananykhin 2 часа назад
Что за жизнь пошла, даже на прогулку с детьми без ножа уже не выйти.
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13k
JediJediJedi 2 часа назад
Вот это треш. Баба с ножом напала и нанесла порезы. И как думаете, что ей за это будет? Да наверное не будет даже штрафа. В суде опрадают и скажут "она же мать", т.е. наличие детей будет в первую очередь являться смягчающим обстаятельством. Я помню одну новость, как женщину после того как она насмерть зарезала человека, выпустили под подписку именно по той причине, что у неё есть ребёнок. А теперь представим иную ситуацию. Допустим мужик ножом потыкал бабу с детьми? ЧТО с ними станет? Правильно, ему 90% будет светить реальный срок и накрутят по максимуму. А теперь последний самый добивающий вопрос. Будет ли суд учитывать, что у данного гипотетического мужика могут быть дети, которые зависят от него материально??
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−83
Гордей Поганкин 2 часа назад
Б_лядь - ненавижу собак и собачников - скоро они на всех с_рать будут
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6
denpunk13 Гордей Поганкин 2 часа назад
Ненавижу таких мудаков как ты.
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7k
Maddy8 denpunk13 21 минуту назад
одевайте намордники и убирайте дерьмо,воспитывайте собак. Почему вы такие отбитые?
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2k
мемфрид 2 часа назад
Уголовка. Суку посадить на цепь
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49
slavaboi 2 часа назад
"...получил удар ножом по кисти руки. «Кроме того она начала его пинать, ударила ногой в пах и нанесла сильный порез плеча." - классно поиграли ребята... Случай, когда за площадку приходится драться.
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4k
Андрей Крылов 3 часа назад
Кто-то себе на ровном месте нарисовал уголовную статью. Это тянет на покушение на убийство. как минимум злостное хулиганство. Если у дуры нет хорошего адвоката и кучи бабла, чтоб откупиться от суда и потерпевшего, то она просто сядет! И это правильно.
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25k
Игорь Андрей Крылов Полчаса назад
Да ладно! Порыдает. Вся в соплях скажет что детей поднимать надо. Дадут отсрочку - до совершеннолетия младшего ребёнка.
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4k
Бу 3 часа назад
Неправы оба, но конечно соглашусь
Мамашка ТП
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1k
psn3 Бу 2 часа назад
А почему оба то?
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4k
Бу psn3 59 минут назад
На каком основании он перегородил общественную площадку?
Тем самым, ограничив доступ остальным посетителям?
Это муниципальная собственность.
Приоритета нет
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0
Wanderer Бу 48 минут назад
Эта площадка огороженный теннисный корт, взгляните на разметку. Просто сетки там нет, или её уже утащили, поэтому ребята принесли свою. И они правы, что выгнали детей за ограждение. Прилетит случайно мяч, мало не покажется.
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4k
Бу Wanderer 41 минуту назад
На каком основании установлена своя сетка?
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1k
Женя Женя78 3 часа назад
ска вот же тупая тварь.после пореза руки её челюсть должна была отлететь в сторону.
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175
andrey 3 часа назад
вот интересно,а почему такие упоротые мне не попадаються ? или против детей она герой ?
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179
Vital Idol 3 часа назад
всегда считал, что хозяева больших собак, живущих в МКД - ё*бнытые на всё голову! обычно, на мой вопрос им, почему собака без намордника/поводка в общественном месте и пакет для говна собачьего есть?! начинают тявкать, как шавки трясущиеся!
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1k
Vladimir 4 часа назад
Ну чё вы фсё такие кулюторные, мля. Просто ракеткой по эйблищу съездить слабо было?
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237
im240 4 часа назад
парню урок, вот собаку жалку, а шлюху эту надо в собачий корм переработать.
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83
Santa Dies 4 часа назад
А есть видео где ей впаяли уголовку?
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251
Ager 4 часа назад
у парня железные нервы я бы ракеткой нечаянно попал
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295
Михаил 4 часа назад
Видно, что даже собаке стыдно за ее поведение. В глазах прям читается: "Люда, да пойдем уже от сюда, да оставь ты сетку! Люда!Бл.. ,что ты творишь, псина!"))
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