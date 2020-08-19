В Печатниках женщина напала с ножом на подростка и порезала теннисную сетку

Через некоторое время, по словам девушки, на площадке появилась мать детей. Женщина была настроена агрессивно и кричала, что ее детям нахамили, а они могут играть где хотят. После чего начала резать принесенным с собой ножом сетку. Хозяин инвентаря, 18 - летний Юрий пытался остановить женщину. И получил удар ножом по кисти руки. «Кроме того она начала его пинать, ударила ногой в пах и нанесла сильный порез плеча. Видя, что мы снимаем происходящее на телефон, женщина крикнула детям, чтобы они спускали собак. Мы стали вызывать полицию и «скорую», а женщина просто собралась и ушла».



В больнице пострадавшему зашили рану. К сожалению, у парня оказалась повреждена «рабочая» рука (Юрий - левша). Медики не исключают, что в сентябре на занятиях в ВУЗе первокурстник не сможет писать лекции.