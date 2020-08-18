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"Bohemian Rhapsody" на уличном пианино

"Bohemian Rhapsody" на уличном пианино (1 фото + 1 видео)

Автор:
18 августа 2020 07:40
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: Bohemian Rhapsody   Gamazda   Queen   Пианино   видео   пианист   пианистка   талант   
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Талантливая и симпатичная пианистка из Москвы Александра Кузнецова исполнила на уличном инструменте самую знаменитую песню XX столетия.

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Метки: Bohemian Rhapsody   Gamazda   Queen   Пианино   видео   пианист   пианистка   талант   
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5  комментариев
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4k
Вася Полчаса назад
ну насчёт "самой знаменитой песни XX столетия" эт конечно ты автор загнул
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8k
котегRUS 14 минут назад
меня больше дети умиляют..
Ссылка m.youtube.com
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725
Koshak 19 минут назад
Если я не ошибаюсь, у нее свой канал на ютуб есть. Just Play называется. Еще у нее напарница на скрипке играет. Прикольно, кстати, девчонки делают каверы)))
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−9
Fulfanger 22 минуты назад
На уличном пианино??? А что сыграть то? Мурку!!!
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1k
SSD Час назад
Удивлю автора, на пианино, довольно много людей умеет играть... Ничего оригинального тут не увидел + фальшивит..
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