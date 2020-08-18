"Bohemian Rhapsody" на уличном пианино

Талантливая и симпатичная пианистка из Москвы Александра Кузнецова исполнила на уличном инструменте самую знаменитую песню XX столетия.
Кавер на пианино на песню группы Quenn - Bohemian Rhapsody
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