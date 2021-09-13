Российский чип «Скиф» специально разработан для смартфонов, планшетов и других мобильных устройств

тмечается, что это первый российский чип, разработанный специально для мобильных устройств. Чип сможет использоваться в планшетах, смартфонах, умных камерах, телекоммуникационной инфраструктуре, автономных робототехнических комплексах и промышленной автоматизации.



Гендиректор НПЦ «Элвис» Антон Семилетов рассказал, что производительность смартфонов и планшетов на базе «Скифа» с модельным номером 1892ВА018, будет соответствовать уровню iPhone 6 и iPad Air — новинкам компании Apple 2014 и 2013 годов. Также отмечается возможность установки двух видеокамер на 16 Мп, экрана разрешением 4K и «минимальное» энергопотребление.



Начать массовое производство устройств на основе «Скифа» планируется в 2023 году. Во время презентации о планах по производству таких планшетов заявили сразу несколько компаний. Первые подобные планшеты могут начать выпускать уже в середине 2022 года.