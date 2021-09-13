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Российский чип «Скиф» специально разработан для смартфонов, планшетов и других мобильных устройств

Российский чип «Скиф» специально разработан для смартфонов, планшетов и других мобильных устройств (1 фото)

Автор:
13 сентября 2021 12:50
Метки: наши технологии   факты   чип   
1066
1
В России прошла презентация микропроцессора «Скиф», которую устроил производитель — центр проектирования микросхем НПЦ «Элвис» (Электронные вычислительно-информационные системы)

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1k
ah3007 6 часов назад
Ну и молодцы
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−117
Grom 8 минут назад
Вся проблема в том что все думают если программировать это скачок , но на самом деле не говорится , про микроэлектронику элементную базу , все вокруг до окола
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−117
Grom 11 минут назад
пусть развиваются хоть с опозданием вода камень точет
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2k
ых Час назад
А что там нашего? АРМовское нутро + PowerVR графика.
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105
Flexx U Час назад
Новость можно охарактеризовать одной фразой в 23 году начнем выпускать то что конкуренты выпускали в 13...
.
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0
Виктор Час назад
Если они сравнивают с IPhone 6 , то это производительность на уровне 100к в AnTuTu, этой производительности за глаза хватит и для смартфона и планшета. Это первое. А второе то что на фото якобы представлено, так это какой-то сэмпл корпусировки. Сам чип конечно гораздо меньше по размерам. Это второе.
И еще раз по поводу производительности -на сегодня с подобной производиттельностью есть аппараты - Redmi 8A, Honor 9A, Nokia G10. А многое то совершенно свежие.
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753
Алексей Попов Час назад
А вдруг он ламповый :-)
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11k
Максим 2 часа назад
Вот вроде и новость хорошая, а два вопроса есть:
Каких размеров должен быть смартфон, чтобы вкорячить туда такой чип
В 2023 году, когда начнётся его выпуск, он окончательно устареет, судя по заявленным характеристикам.
Так для чего он нужен? Если только для оборонки...
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6k
Василий 2 часа назад
Хорошая новость. Свою микроэлектронику нужно развивать. Вы не поверите, но когда то СССР была лидером в области микропроцессоров... Пока "наша" верхушка не решила, что это не нужно...
Надеюсь, что Эльбрус, Элвис и Эверест всё таки доберутся до потребительского рынка.
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105
Flexx U Василий 45 минут назад
Чуда из под палки не сделаешь пока государство будет принуждать развивать микроэлектронику и не будет частного конкурентного производства ничего путного не выйдет
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68
kukaracha21 3 часа назад
Этому анeкдоту ужe очeнь много лeт:
Да здравствуют совeтскиe микросхeмы - самыe большиe микросхeмы в мирe.
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14k
Alex 3 часа назад
Размеры чипа для смартфона не маленькие конечно
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31k
Mamin Sibiriak 4 часа назад
С одной стороны уровень iPhone 6 не впечатляет, с другой - производство своего чипа - развитие экономики и безопасность пользователей.

Но если раньше всю контрабанду делали в Одессе, на Малой Арнаутской, то сейчас Поднебесная впереди планеты всей, и будет ли чип именно отечественного производства - писями на воде виляно.
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389
vanes33 4 часа назад
Читаю комментарии и становится грустно.
Товарищи, НЕВОЗМОЖНО одномоментно наладить и внедрить технологию микропроцессоров! Это построение с нуля всей 28 нм архитектуры!
При этом необходимо сохранять хоть какой то коммерческий потенциал. Пусть стараются, может ещё и перегонят )
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5
wr33 4 часа назад
вопрос цены - будет дешевле - будут покупать
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102
Bass 4 часа назад
Ндааа, как много "умных" комментариев...
Свое производство микроэлектроники (если оно реально свое, а не заказывается из Китая) жизненно необходимо стране в целях оборонно-экономической безопасности. Любые платы и программы сторонних производителей могут содержать (и скорее всего содержат) в себе не задокументированные возможности, которые могут быть использованы во вред. От утечки информации, до целенаправленного вывода устройства из строя по команде. Так что выпуск даже более слабых но своих процессоров - необходим для безопасности страны. Использовать их скорее всего будут в военных целях и на секретных объектах. Коммерческое использование данного продукта необходимо для его массового выпуска, что в свою очередь ведет к снижению себестоимости.
Другой вопрос - что те же возможности по контролю информации и т.д. теперь там заложены уже нашими производителями =)).
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9k
kaboza 5 часов назад
хорошо не ламповый)))
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22k
Юрьевич 5 часов назад
"Гендиректор НПЦ «Элвис» Антон Семилетов рассказал, что производительность смартфонов и планшетов на базе «Скифа» с модельным номером 1892ВА018, будет соответствовать уровню iPhone 6 и iPad Air новинкам компании Apple 2014 и 2013 годов."

"Начать массовое производство устройств на основе «Скифа» планируется в 2023 году."
Что за бред? Девайсы с производительностью 2014 года конкретно сейчас нафиг ни кому не нужны! И уж тем более в 2023 году! Что с ними делать? СМС писать? Я конечно имею в виду бытовое потребление! Конечно в машиностроении (и уж тем более в военном и космическом) им можно найти применение. Но к чему тогда такие громкие презентации?
Такого рода презентация - ПОЗОРИЩЕ! Это признание того, что у нас даже скопировать могут только микропроцессор 10-ти летней давности! Это уже совсем безнадёжное отставание!!! А ведь ещё каких-то 30 лет назад хотя бы могли копировать новые процессоры!

Организаторов такой "презентации" надо сразу в дурку помещать!
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11k
Bill 5 часов назад
Минус за левую картинку. Подробности о проце здесь:
https://multicore.ru/processors-multicore/skifhttps://multicore.ru/processors-multicore/skif
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3k
Иван 5 часов назад
Ах*енная конечно новость. А iOS какой версии будут накатывать на эти чудо девайсы?
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7k
Фельдъегерь 6 часов назад
ну хоть так пока, восстанавливать убитую отрасль очень долго и дорого, главное нишу найти для них, хотя бы в госзакупки
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5k
Кирилл 6 часов назад
"Новинкам 2014 и 2013 годов":)))
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