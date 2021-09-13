Российский чип «Скиф» специально разработан для смартфонов, планшетов и других мобильных устройств

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В России прошла презентация микропроцессора «Скиф», которую устроил производитель — центр проектирования микросхем НПЦ «Элвис» (Электронные вычислительно-информационные системы)
тмечается, что это первый российский чип, разработанный специально для мобильных устройств. Чип сможет использоваться в планшетах, смартфонах, умных камерах, телекоммуникационной инфраструктуре, автономных робототехнических комплексах и промышленной автоматизации.
Гендиректор НПЦ «Элвис» Антон Семилетов рассказал, что производительность смартфонов и планшетов на базе «Скифа» с модельным номером 1892ВА018, будет соответствовать уровню iPhone 6 и iPad Air — новинкам компании Apple 2014 и 2013 годов. Также отмечается возможность установки двух видеокамер на 16 Мп, экрана разрешением 4K и «минимальное» энергопотребление.
Начать массовое производство устройств на основе «Скифа» планируется в 2023 году. Во время презентации о планах по производству таких планшетов заявили сразу несколько компаний. Первые подобные планшеты могут начать выпускать уже в середине 2022 года.
Гендиректор НПЦ «Элвис» Антон Семилетов рассказал, что производительность смартфонов и планшетов на базе «Скифа» с модельным номером 1892ВА018, будет соответствовать уровню iPhone 6 и iPad Air — новинкам компании Apple 2014 и 2013 годов. Также отмечается возможность установки двух видеокамер на 16 Мп, экрана разрешением 4K и «минимальное» энергопотребление.
Начать массовое производство устройств на основе «Скифа» планируется в 2023 году. Во время презентации о планах по производству таких планшетов заявили сразу несколько компаний. Первые подобные планшеты могут начать выпускать уже в середине 2022 года.
Авторский пост
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Метки: наши технологии факты чип
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И еще раз по поводу производительности -на сегодня с подобной производиттельностью есть аппараты - Redmi 8A, Honor 9A, Nokia G10. А многое то совершенно свежие.
Каких размеров должен быть смартфон, чтобы вкорячить туда такой чип
В 2023 году, когда начнётся его выпуск, он окончательно устареет, судя по заявленным характеристикам.
Так для чего он нужен? Если только для оборонки...
Надеюсь, что Эльбрус, Элвис и Эверест всё таки доберутся до потребительского рынка.
Да здравствуют совeтскиe микросхeмы - самыe большиe микросхeмы в мирe.
Проходит выставка по достижениям в компьютерной технике. Представлены новейшие процессоры от Intel с частотой 4.2 гигагерца, AMD Atlon 64, а так же впервые процессор Зеленоградского НПО «Электроника». Процессоры проходят тестирование по всем параметрам, и везде лидирует отечественное изделие. Эксперты в шоке. Приносят мощный микроскоп, кладут процессор. Один эксперт заглядывает в окуляры и через секунду падает в обморок. Его коллега заглядывает и тоже падает в обморок. Комиссия в недоумении. Третий эксперт долго смотрит в микроскоп, а потом, заикаясь, произносит:
- Вы не поверите! Он ламповый!
Но если раньше всю контрабанду делали в Одессе, на Малой Арнаутской, то сейчас Поднебесная впереди планеты всей, и будет ли чип именно отечественного производства - писями на воде виляно.
Товарищи, НЕВОЗМОЖНО одномоментно наладить и внедрить технологию микропроцессоров! Это построение с нуля всей 28 нм архитектуры!
При этом необходимо сохранять хоть какой то коммерческий потенциал. Пусть стараются, может ещё и перегонят )
ЗЫ
А это точно НАША разработка? Или как обычно - купили КД на архитектуру и линию в Китае?
Свое производство микроэлектроники (если оно реально свое, а не заказывается из Китая) жизненно необходимо стране в целях оборонно-экономической безопасности. Любые платы и программы сторонних производителей могут содержать (и скорее всего содержат) в себе не задокументированные возможности, которые могут быть использованы во вред. От утечки информации, до целенаправленного вывода устройства из строя по команде. Так что выпуск даже более слабых но своих процессоров - необходим для безопасности страны. Использовать их скорее всего будут в военных целях и на секретных объектах. Коммерческое использование данного продукта необходимо для его массового выпуска, что в свою очередь ведет к снижению себестоимости.
Другой вопрос - что те же возможности по контролю информации и т.д. теперь там заложены уже нашими производителями =)).
"Начать массовое производство устройств на основе «Скифа» планируется в 2023 году."
Что за бред? Девайсы с производительностью 2014 года конкретно сейчас нафиг ни кому не нужны! И уж тем более в 2023 году! Что с ними делать? СМС писать? Я конечно имею в виду бытовое потребление! Конечно в машиностроении (и уж тем более в военном и космическом) им можно найти применение. Но к чему тогда такие громкие презентации?
Такого рода презентация - ПОЗОРИЩЕ! Это признание того, что у нас даже скопировать могут только микропроцессор 10-ти летней давности! Это уже совсем безнадёжное отставание!!! А ведь ещё каких-то 30 лет назад хотя бы могли копировать новые процессоры!
Организаторов такой "презентации" надо сразу в дурку помещать!
Для обычного кнопочного телефона процессор «Скиф» явно избыточен. Его скорее всего попытаются воткнуть в смартфон. Так вот у меня вопрос - кому в быту нужен смартфон с производительностью десятилетней давности? Да у любого современного дешманского китайского смартфона она выше. Я уже не говорю про себестоимость такого мелкосерийного производства процессоров «Скиф»! Она будет конской! Кто из производителей смартфонов, будучи в здравом уме, поставил на свой аппарат дорогущий процессор 10-ти летней давности??? Тогда смысл устраивать такую презентацию? Доказать что у нас что-то еще еле шевелится? В чём достижение? В СССР, например, успешно копировали современные западные чипы и даже рожали свои, многоядерные, например. Пентковский Владимир Мстиславович перебравшийся в США в 1990 году и многоядерные процессоры семейства Pentium которые довольно быстро там появились этому подтверждение.
Айфон 6 отлично справляется с всеми этими функциями и если бы на нем поддерживали софт и регулярно его дописывали и оптимизировали - то было бы ништяк.
У меня уже 5 лет самсунг с7 который с плоским экраном, я не покупаю более новый телефон просто потому что новый телефон не предлагает мне абсолютно ничего нового от слова совсем. Если и буду брать то Cat s62 - из-за термокамеры, для всякой электроники которую моя компания регулярно разрабатывает это полезно.
Вообще как мне кажется вся вычислительная техника после 2010го года вышла на плато и кардинально не изменяется. Связанно это с тем что интерфейс с человеком ограничен, тебе нет разницы если кнопка нажимается за 0.1сек или 0.01сек. Разрешение экрана выше 2к на телефоне, дальше расширять бесполезно.
Компьютеры 1990го и 1995го предлагали совершенно разный уровень. Ноутбуки 2000го и 2005й - отличались, но в 2016-2021 - ничего нового не добавилось.
В связи с этим разумно "догонять америку" когда технология стабилизировалась, стала дешевле и нет особой гонки.
Если бы это было в 2000м и нам сказали что великим достижением будет микрочип по уровню 1993го который будет готов в 2002м - да. Но чип уровня 2014го к 2023му - да без разницы, устойчивей к single event effect.
А Бураном управлял «Бисер-4», где в качестве ЦВУ использовались наращиваемые микропроцессорные секции и логика. Вычислительные каналы, или ядра, в современной терминологии, работали на частоте 4 МГц, имели 128 Кбайт оперативной памяти и 16 Кбайт постоянной программной памяти. Как такового ЦПУ там не было. Вся элементная база была отечественная.
Сейчас развитие несколько замедлилось... может быть потому что подошли вплотную к физическому пределу традиционных материалов из которых делают кристаллы и проводники. Но тем не менее производительность новых камней растёт, а главное растёт миниатюризация и уменьшается энергопотребление. И то и другое очень важно для таких миникомпьюторов как смартфон.
https://multicore.ru/processors-multicore/skifhttps://multicore.ru/processors-multicore/skif