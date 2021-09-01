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В Ижевске зарезали мужчину проигравшего в шашки за отказ кукарекать с балкона

В Ижевске зарезали мужчину проигравшего в шашки за отказ кукарекать с балкона (1 фото)

Автор:
01 сентября 2021 10:05
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   ижевск   интересное   пройигрыш   ссора   убийство   фото   шашки   
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В Удмуртии игра в шашки закончилась трагедией. Проигравший должен был кукарекать с балкона, но мужчина отказался.

В июле 2021 года мужчины выпивали и играли в шашки. Перед игрой они условились, что проигравший должен будет прокукарекать с балкона. Однако, после игры, мужчина, продувший партию, отказался это делать. Игроки поругались, и победитель ударил проигравшего ножом в сердце. От полученных ран тот скончался.

Дело об убийстве рассмотрит Индустриальный районный суд Ижевска. Победителю грозит до 15 лет лишения свободы, сообщила прокуратура Удмуртии.

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Метки: Россия   ижевск   интересное   пройигрыш   ссора   убийство   фото   шашки   
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17  комментариев
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2k
Ivan 53 минуты назад
Ну,карточный долг-долг чести. А шашечный-вааще ппц!
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Andrey 5 минут назад
Вообще-то "за петуха" должен был ответить победивший...
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12k
Сергей 8 минут назад
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2k
Natural Selection 21 минуту назад
теперь победителю кукарекать придется
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4k
Дарвин и аморальная премия 40 минут назад
Как скучно я живу
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11k
Великий Кормчий 46 минут назад
А говорят что шашки не опасный вид спорта....
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193
комнатный сибиряк 47 минут назад
Победитель партии в шашки будет теперь объяснять сокамерникам как он заставлял товарища кукарекать, думаю они его с выслушают и тоже предложат сыграть партейку на просто так
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5k
Борис Карабанов 47 минут назад
Нормально. Всё по понятиям - за базар отвечать надо. По законам только лохи и терпилы живут.
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7k
sivanov1079 54 минуты назад
В руках идиота даже шашки... ээх
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3k
Иван 55 минут назад
Победитель по жизни.
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215
Володя Терно 55 минут назад
А чё так поздно новость опубликована? Это же так интересно!
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