В Ижевске зарезали мужчину проигравшего в шашки за отказ кукарекать с балкона

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В Удмуртии игра в шашки закончилась трагедией. Проигравший должен был кукарекать с балкона, но мужчина отказался.
В июле 2021 года мужчины выпивали и играли в шашки. Перед игрой они условились, что проигравший должен будет прокукарекать с балкона. Однако, после игры, мужчина, продувший партию, отказался это делать. Игроки поругались, и победитель ударил проигравшего ножом в сердце. От полученных ран тот скончался.
Дело об убийстве рассмотрит Индустриальный районный суд Ижевска. Победителю грозит до 15 лет лишения свободы, сообщила прокуратура Удмуртии.
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