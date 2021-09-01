В Ижевске зарезали мужчину проигравшего в шашки за отказ кукарекать с балкона

В июле 2021 года мужчины выпивали и играли в шашки. Перед игрой они условились, что проигравший должен будет прокукарекать с балкона. Однако, после игры, мужчина, продувший партию, отказался это делать. Игроки поругались, и победитель ударил проигравшего ножом в сердце. От полученных ран тот скончался.

Дело об убийстве рассмотрит Индустриальный районный суд Ижевска. Победителю грозит до 15 лет лишения свободы, сообщила прокуратура Удмуртии.